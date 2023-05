Darmstadt - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Darmstadt - St. Pauli Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.05.2023 lautet: Das Spitzenduell des 31. Spieltags der 2. Bundesliga wird zwischen den Lilien und den Kiezhelden ausgetragen. Wir räumen dem Gastgeber aus Darmstadt leichte Vorteile ein, schließen aber in einem torreichen Match das Remis nicht gänzlich aus.

Die Lilien setzten jüngst mit einem deutlichen 3:0 in Kiel ein Ausrufezeichen und untermauerten einmal mehr ihre Vormachtstellung in der 2. Bundesliga. Bereits zur Pause waren die Weichen dank einer souveränen 2:0-Führung auf Sieg gestellt. Der Tabellenprimus offenbarte seine Abschlussstärke und ließ es bei drei von vier Torschüssen im gegnerischen Kasten klingeln.

Nach zwei Misserfolgen am Stück fand St. Pauli am Millerntor mit einem 2:1-Arbeitssieg über Bielefeld zurück in die Erfolgsspur. Dabei präsentierten sich die Gastgeber angriffslustig und gingen nach einem torlosen ersten Durchgang nach dem Seitenwechsel durch Marcel Hartel und Lukas Daschner mit 2:0 in Front. Mehr als der Anschluss gelang den Gästen nicht.

Nach wie vor sind die Lilien auf heimischem Boden als einziger Zweitligist ungeschlagen. Eine Statistik, die auch gegen St. Pauli fortbestehen wird. Es empfiehlt sich eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,05 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs St. Pauli auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Darmstadt traf bisweilen in jedem Liga-Heimspiel.

St. Pauli erzielte in den jüngsten 7 Auswärtsspielen jeweils mindestens ein Tor.

4 der letzten 5 Paarungen zwischen beiden Konkurrenten endeten mit Toren auf beiden Seiten. Darmstadt hat zu Hause noch nie gegen St. Pauli verloren (8S, 3U).

Darmstadt vs St. Pauli Quoten Analyse:

Wenngleich die Suche nach einem klaren Favoriten im Sand verläuft, wird der Heimsieg etwas niedriger bewertet und bringt eine Darmstadt - St. Pauli Quote in Höhe von ca. 2,10 mit sich. Nachvollziehbar, da die Kiezkicker noch nie im Merck-Stadion am Böllenfalltor siegreich waren.

Der Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ offenbart eine Tendenz zu drei oder mehr Toren, wenngleich beide Mannschaften sich in der Hinrunde mit einem 1:1 trennten. Die Bookies bieten auch mittels mobilen Apps eine Quote von rund 1,75 für drei oder mehr Tore an.

Darmstadt vs St. Pauli Prognose: „Bleibt Darmstadt zu Hause weiterhin ungeschlagen?“

Nach sechs Jahren Zweitklassigkeit stehen die Lilien unmittelbar vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Vier Spieltage vor dem Ende der Saison bemisst der Vorsprung auf den Tabellendritten HSV acht Punkte.

Seitdem Torsten Lieberknecht das Team von Markus Anfang übernommen hat, unterliegt dieses einer stetigen Weiterentwicklung. In der vergangenen Spielzeit sprang Rang 4 heraus und diese Saison grüßen die Mannen aus dem Süden Hessens von der Tabellenspitze.

Nach 15 Heimspielen sind die Lilien weiterhin ungeschlagen (10S, 5U). Bisweilen konnte in jeder Paarung auf heimischem Boden ein Tor verbucht werden. Die Abwehr hingegen hielt nur in einer der letzten fünf Ansetzungen am Böllenfalltor die Null und stand nicht immer sicher.

Aufgrund der beiden Niederlagen gegen den HSV (3:4) und Braunschweig (1:2) hat St. Pauli den Aufstieg vermeintlich endgültig verspielt. Daran dürfte auch der knappe Sieg gegen Bielefeld nichts mehr ändern. Sechs Punkte fehlen zum Tabellendritten aus Hamburg und somit der Relegation.

Darmstadt - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 3:0 Kiel (2BL, A), 2:1 Karlsruhe (2BL, H), 0:1 Düsseldorf (2BL, A), 2:1 Paderborn (2BL, H), 1:0 Nürnberg (2BL, A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 2:1 Bielefeld (2BL, H), 3:4 HSV (2BL, A), 1:2 Braunschweig (2BL, H), 1:0 Heidenheim (2BL, A), 1:0 Regensburg (2BL, H).

Letzte 3 Spiele Darmstadt vs. St. Pauli: 1:1 (2BL, A), 2:1 (2BL, A), 4:0 (2BL, H), 2:3 (2BL, A), 2:2 (2BL, H).

In der Fremde sind die Mannen von Trainer Fabian Hürzeler, der das Zepter erst Ende 2022 übernahm, nicht zu unterschätzen. Nur eine der vergangenen sieben Partien in gegnerischen Stadien ging auf Liga-Ebene verloren (5S, 1U).

Mit satten 24 Auswärtstoren legt St. Pauli in der Fremde ein gewisses Maß an Torgefährlichkeit an den Tag. Nur der HSV (26) und Magdeburg (25) blicken auf mehr Auswärtstore. Der Abwehrverbund steht in der Ferne zum Teil auf wackeligen Beinen und hielt nur in drei von 15 Spielen in gegnerischen Gefilden eine weiße Weste.

Bereits in der Hinrunde untermauerten beide Teams beim 1:1 ihre Torgefährlichkeit, ermittelten aber letztlich keinen Gewinner.

Unser Darmstadt - St. Pauli Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Sowohl für die Lilien als auch für die Kiezkicker geht es in diesem Spiel um einiges. Darmstadt kann einen großen Schritt in Richtung Aufstieg vollziehen und bei einem Patzer der Konkurrenz diesen bereits endgültig fixieren. Bei St. Pauli stirbt bekannterweise die Hoffnung zuletzt.

Beide Mannschaften agierten kürzlich im 3-4-3 mit flacher Ausrichtung im Mittelfeld, wobei jeweils drei offensive Kräfte den Zug zum Tor bewerkstelligen sollten. Auch diesmal werden beide Teams ähnlich aufgestellt sein und ihr Torkonto von 48 (Darmstadt) bzw. 47 (St. Pauli) weiter aufbessern wollen.