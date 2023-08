Darmstadt - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten | 26.8.23

Unser Darmstadt - Union Berlin Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.08.2023 lautet: Union Berlin kann mit einem Sieg gegen Darmstadt erstmals die Marke von sechs Punkte nach zwei Bundesliga-Spieltagen erreichen. Die Köpenicker bieten eine attraktive Siegquote in diesem Duell.

Darmstadt ist mit zwei Niederlagen aus zwei Pflichtspielen in die neue Spielzeit gestartet. Beim Vergleich mit Union Berlin hoffen die Lilien auf die Geister der Vergangenheit: Bisher hat D98 alle drei Heimspiele gegen die Köpenicker für sich entschieden. Torverhältnis: 10:2.

Union hat in der Transferperiode mehrere spannende Neuzugänge an Land gezogen und dem Kader enorme Qualität hinzugefügt. Beim 4:1-Sieg gegen Mainz saßen unter anderem Robin Gosens und Kevin Volland nur auf der Bank. Unser Tipp: „Sieg Union Berlin“ mit einer Quote von 1,90 bei Bet365.