Darmstadt - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Darmstadt - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.02.2024 lautet: Beim Duell der Gegensätze gibt es nur einen Favoriten. Dieser kommt in unserem Wett Tipp heute aus dem Schwabenland.

Am Böllenfalltor ziehen dunkle Wolken auf. Seit mittlerweile 14 Bundesliga-Spieltagen wartet der Aufsteiger aus Darmstadt auf ein Erfolgserlebnis und hält bereits seit dem 14. Spieltag die rote Laterne.

Die Schwaben ihrerseits fungieren als positive Überraschung in dieser Saison. Neun Punkte aus den letzten drei Begegnungen in der deutschen obersten Spielklasse attestieren eine steil nach oben verlaufende Formkurve.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg VfB Stuttgart (Handicap -1)“ zu einer Quote von 2,20 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Darmstadt vs VfB Stuttgart auf „Sieg VfB (HC -1)“:

Darmstadt vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff unterliegt diese Paarung einer klaren Rollenverteilung. Der Champions-League-Anwärter aus Stuttgart geht als deutlicher Favorit ins Rennen und zeigt am Drei-Wege-Markt eine durchschnittliche Wettquote in Höhe von 1,50 auf.

Seit 14 Spieltagen warten die Darmstädter auf ein Erfolgserlebnis. Sollte es gegen den Tabellendritten so weit sein, steht mehr als der sechsfache Wetteinsatz im Raum.

70 Prozent der Auswärtsduelle bestritt Stuttgart mit drei oder mehr Toren. Bwin tendiert auch beim Kräftemessen am Böllenfalltor zu mehr als 2,5 Treffern. Neukunden haben darüber hinaus die Chance, beim Bookie eine zusätzliche Bwin Freebet zu beanspruchen.

Darmstadt vs. VfB Stuttgart Prognose: Keimt bei den Lilien noch einmal Hoffnung auf?

Coach Torsten Lieberknecht führte Darmstadt nach sechs Jahren Zweitklassigkeit zurück ins deutsche Oberhaus des Fußballs und wurde als Held gefeiert. In dieser Saison könnte der Trainer aber zur tragischen Figur werden. Bereits seit dem 14. Spieltag belegen die Recken aus Hessen den letzten Tabellenplatz und zittern ernsthaft um den Klassenerhalt.

Die Lilien fungieren als heimschwächstes Team der Bundesliga und holten nur einen Sieg vor heimischer Kulisse (3U, 7N). Die Offensive ist mit 12 Toren als mangelhaft zu bewerten. Nur Mainz (7) und Köln (9) waren zu Hause harmloser vor dem gegnerischen Kasten. Satte 23-mal klingelte es am Böllenfalltor im eigenen Netz. Kein anderer Bundesligist zeigte sich im eigenen Stadion defensiv so anfällig.

Darmstadt - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

In dieser Saison sind die Schwaben vom Erfolg geküsst. Das Team nahm eine Wende um 180 Grad und avancierte vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Anwärter.

Um der Königsklasse näherzukommen, gilt es vor allem auswärts abzuliefern. Nach drei Auswärts-Niederlagen am Stück sprang in Breisgau ein Erfolg heraus. Allgemein wurden vier der insgesamt fünf Erfolge in den gegnerischen Stadien mit zwei Toren Vorsprung erzielt. Pro Auswärtsspiel erzielte der VfB im Schnitt 1,5 Tore und die Abwehr hat dieselbe Anzahl von Gegentoren zugelassen.