Darmstadt - Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten | 16.12.2023

Unser Darmstadt - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.12.2023 lautet: Das Match zwischen den Lilien und Wölfen verspricht ein ganz enges Spiel zu werden. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir für das Krisen-Duell aber immerhin einige Tore.

Wolfsburg war mit vier Siegen aus den ersten sechs Spielen gut in die Saison 2023/24 gestartet. Doch aus den letzten acht Partien holten die Wölfe nur noch einen Sieg und ein Remis, bei sechs Niederlagen und 9:19 Toren.

Das ist zusammen mit Union Berlin in diesem Zeitraum die schwächste Bilanz. Noch bekommt Coach Niko Kovac die Rückendeckung der Verantwortlichen. Doch am Samstag zu Gast in Darmstadt steht der VfL unter großem Druck.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1,75 bei Betano die Wette “Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Wolfsburg auf “Über 2,5 Tore”:

Wolfsburg hat in 7 Gastspielen 2023/24 schon 18 Gegentore kassiert

Darmstadt hat die schwächste Abwehr der Bundesliga

In den 7 Heimspielen der Lilien in dieser Saison gab es 25 Tore zu sehen

Darmstadt vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Schaut man auf die Formkurve seit dem 7. Spieltag sind die Lilien mit zwei Punkten das Schlusslicht. Die Wölfe haben mit vier Zählern in diesem Zeitraum die zweitschwächste Bilanz.

Obwohl sich der VfL in jüngster Zeit in der Fremde sehr schwer getan hat, gehen die Gäste bei der Darmstadt vs Wolfsburg Prognose aus Sicht der führenden Bookies des Sportwetten Vergleichs als Favoriten auf den Platz. Für einen Auswärtssieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,20. Ein Heimsieg wird auf der Gegenseite mit durchschnittlichen Quoten von 3,24 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Wolfsburg Prognose: Muss sich Niko Kovac um seinen Job sorgen?

Im ersten Saisondrittel hatte Darmstadt noch gegen Rivalen wie Gladbach (3:3), Werder (4:2) und Augsburg (2:1) gepunktet. Doch inzwischen wartet der Aufsteiger seit sieben Partien auf einen Sieg. Am Samstag setzte es eine bittere 2:3-Pleite in Heidenheim, obwohl der SVD zwischenzeitlich mit 2:1 geführt hatte. Damit sind die Lilien auf den letzten Platz in der Bundesliga-Tabelle abgerutscht. Dort hatten die Hessen zuletzt am 3. Spieltag gestanden. Auch daheim läuft es nicht wirklich gut.

Nur fünf Punkte aus den ersten sieben Heimspielen bedeuten die schwächste Erstliga-Bilanz in der Vereinsgeschichte. Zudem haben die Lilien mit 37 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. 25 der Treffer kassierte man im zweiten Durchgang. Setzt sich diese Serie am Samstag fort, wäre die Wette “Mehr Tore in HZ2″ wohl eine gute Option. Dafür gibt es bei Bookie Interwetten, der den Interwetten Gutschein im Angebot hat, eine Quote von 2,10. Am Samstag fehlen Spieler wie Zimmermann, Manu, Hornby und Mehlem.

In der Vorwoche war Wolfsburg gegen Gladbach unglücklich aus dem Pokal ausgeschieden. Auch beim 0:1 daheim gegen Freiburg am vergangenen Wochenende wäre der VfL eigentlich der verdiente Sieger gewesen. Doch stattdessen spielen die Wölfe mit gerade mal 16 Punkten aus 14 Spielen ihre schwächste Saison seit sieben Jahren. Vor allem in der Fremde läuft es nicht. Hier hat man die letzten sechs Gastspiele alle verloren. Aus sieben Auswärtspartien kamen nur drei Punkte und eine Tordifferenz von minus 11 (7:18) zustande.

Coach Niko Kovac hat seine Startelf in dieser Saison schon auf 37 Positionen geändert. Das ist nach Union (39) der zweithöchste Wert und sorgt nicht dafür, dass sich eine Stammformation bilden kann. In der Heimtabelle steht der VfL mit 13 Punkten und 11:7 Toren immerhin auf einem guten sechsten Platz. In der Fremde sind nur zwei Teams schlechter. Noch kann der Trainer seinen Job durch die ordentlichen Leistungen der Mannschaft behalten. Doch bald müssen wieder Ergebnisse her.

Darmstadt - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:3 Heidenheim (A), 0:1 Köln (H), 1:1 Freiburg (A), 0:0 Mainz (H), 1:2 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:1 Freiburg (H), 0:1 Gladbach (A), 1:3 Bochum (A), 2:1 Leipzig (H), 0:4 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Wolfsburg: 0:1 (A), 3:1 (H), 1:1 (A), 0:1 (H), 0:1 (H)

Die beiden Vereine trafen in der Zweitliga-Saison 1992/93 das erste Mal aufeinander. Damals gab es zwei Heimsiege ohne Gegentor. Dann setzte sich der VfL zu Gast bei den Lilien in der ersten Pokalrunde 2014/15 nach Elfmeterschießen durch.

Zwischen 2015 und 2017 kamen vier Duelle in der höchsten Liga hinzu. Hier feierte Darmstadt einen 3:1-Heimsieg, bei einem Remis und zwei 0:1-Pleiten. In vier Heimspielen gegen die Wölfe kassierte der SVD somit nur eine Niederlage (2S, 1U) und zwei Gegentore.

Unser Darmstadt - Wolfsburg Tipp: Über 2,5 Tore

Eigentlich müsste die Qualität in diesem Spiel klar für die Gäste sprechen. Doch auf des Gegners Platz fällt es aktuell schwer, auf die Wölfe zu tippen - auch wenn die Lilien alles andere als form- oder heimstark sind.

So nehmen wir von einer klassischen Drei-Weg-Wette Abstand. Stattdessen darf man, wenn die schwächste Abwehr der Liga die vierschlechteste Auswärts-Defensive empfängt, auf einige Treffer hoffen.