Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 01.01.2024

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 01.01.2024 lauten: Dobey marschiert ins Halbfinale, während der „History Maker“ verliert. Am Abend lässt „MvG“ die Muskeln spielen und Humphries meistert die Reifeprüfung.

Bei der Darts WM 2024 stehen am Montag die Viertelfinalspiele an. Los geht es ab 13:45 Uhr mit dem Duell Chris Dobey vs Rob Cross. Im zweiten Viertelfinale begegnen sich dann Brendan Dolan und Luke Littler