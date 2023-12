Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 15.12.2023

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 15.12.2023 lauten: Bei den ersten Partien der Darts WM 2024 werden wir viele Wendungen, einige 180er und die erste Überraschung erleben.

Am ersten Tag der Darts WM 2024 kommt es ab 20:15 Uhr zum Auftakt-Duell Kevin Doets vs Stowe Buntz. Im Anschluss duellieren sich Cameron Menzies und Rusty-Jake Rodriguez. Nach diesem Match kommt es zur Begegnung zwischen Simon Whitlock vs. Paolo Nebrida.