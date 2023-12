Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 16.12.2023

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 16.12.2023 lauten: Wir erleben am zweiten Tag intensive Begegnungen, ein 180er-Feuerwerk und einen starken Anderson-Auftritt.

Am zweiten Tag der Darts WM 2024 steht die erste Nachmittags-Session an. Dabei kommt es mit Connor Scutt vs. Krzysztof Kciuk und Jules van Dongen vs. Darren Penhall zu spannenden Duellen. Dazu greift Dave Chisnall als Nummer 11 ins Geschehen ein.

In der Abend-Session sind mit Keane Barry und Scott Williams zwei bekannte Akteure dran. Dazu spielt der “Flying Scotsman” Gary Anderson gegen den Sieger aus Whitlock/Nebrida.

Bestätigt Connor Scutt die Favoritenrolle?

Ein Hauptaugenmerk bei der ersten Nachmittags-Session der Darts WM 2024 liegt auf dem Spiel Connor Scutt gegem Krzysztof Kciuk. Die Wettquoten der Top-Buchmacher zeigen mit 1,42 zu 2,80, dass der Favoritensieg für den Engländer am wahrscheinlichsten ist.

Die Prognose ist plausibel, schließlich liegt Scutt als aktuelle Nummer 71 in der Order of Merit vor dem Polen, der nur auf Rang 90 zu finden ist. Zusätzlich hat der “Sniper” - wie der 27-jährige Scutt mit Spitznamen heißt - bei den meisten Werten die Nase vorne.

Nicht zuletzt spricht der direkte Vergleich für den Sieg des Engländers, bei dem er mit 2:1 führt. Dennoch erwarten wir ein Duell auf Augenhöhe, weshalb wir den Fokus auf die Spezialmärkte legen.

Unser Darts WM Tipp heute: “Scutt meiste 180er” mit einer Quote von 1,65 bei Betano!

Darum tippen wir bei Scutt vs Kciuk auf “Scutt meiste 180er”

Der Engländer hat in den letzten 12 Monaten 202 180er geworfen



Kciuk warf im selben Zeitraum nur 113 Mal das Maximum



Kciuk war vor dem Eastern Europe Qualifier formschwach unterwegs und hat 7 der 9 Partien verloren



Scutt vs Kciuk Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Scutt: Gabriel Clemens (3:6), Damon Heta (4:5), Scott Williams (5:1), William O’Connor (5:3), Keane Barry (5:0)



Letzte 5 Spiele Kciuk (Eastern Europe Qualifier): Sebastian Bialecky (7:5), Roman Benecky (6:1), Nandor Major (6:3), Baranyi Zsombor (6:1), Filip Prochazka (6:2)



Letzte Spiele Scutt vs Kciuk: 6:4, 2:6, 6:0



Kann Darren Penhall sein starkes Jahr krönen?

Im zweiten Match kommt es mit Jules van Dongen - Darren Penhall zu einer interessanten Paarung. Die Ausgangslage gestaltet sich erstmal eindeutig und spricht für den Favoritensieg des US-Amerikaners.

Beim Blick der Wetten und Quoten in den besten Sportwetten Apps liegt van Dongen mit 1,43 gegenüber 2,80 deutlich vorne. Verständlich, denn Darren Penhall ist ein eher unbekannter Spieler, der vorwiegend auf der DPA Pro Tour gespielt hat.

Dort hat er allerdings für Furore gesorgt, was sich an der starken 87 Prozent Siegquote in den letzten zwölf Monaten zeigt. Nominell ist der Favorit hier dennoch stärker einzuschätzen, zumal er in den meisten Statistiken die Nase vorne hat.

“The Dutch Dragon”, wie van Dongen auch heißt, hat in den letzten Wochen allerdings geschwächelt und fünf der jüngsten sieben Partien verloren. Daher ist Penhall ein starker Beginn und mindestens ein Satzgewinn absolut zuzutrauen.

Unser Darts WM Tipp heute: “1. Satz - Penhall” mit einer Quote von 2,30 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei van Dongen vs Penhall auf “1. Satz Penhall”

Der Engländer hat 68,19 Prozent seiner Legs gewonnen, während van Dongen mit 50,74 Prozent deutlich dahinter liegt



Penhall hat starke 87 Prozent der Spiele in dieser Saison gewonnen, während sich van Dongen gerade in den letzten Wochen formschwach präsentiert hat



Gerade zu Beginn ist es denkbar, dass Penhall unbekümmert aufspielt und van Dongen überrascht



Van Dongen vs Penhall Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele van Dongen: Damon Heta (1:6), Steve Lennon (4:5), Ted Evetts (5:4), Damian Mol (5:3), Wesley Plaisier (4:6)



Letzte 5 Spiele Rodriguez: Jeremy Fagg (0:5), Bill Aitken (5:1), David Cairns (5:3), Daniel Slim (5:1), Jeremy Fagg (1:5)



Letzte Spiele van Dongen vs Penhall: -



Wie findet “Chizzy” ins Turnier?

Im letzten Spiel der Nachmittags-Session betritt Dave Chisnall das Oche. Die Nummer 11 der Order of Merit bekommt es mit dem Sieger der Partie Menzies/Rodriguez zu tun. Unabhängig vom Gewinner des Duells steht fest: Die Favoritenrolle liegt vor dem Match klar auf Seiten von “Chizzy”, der ein starkes Jahr 2023 spielt.

Mit einem Average von 96,27 liegt der 43-Jährige in den letzten zwölf Monaten auf Platz 6. Dazu hat Chisnall 487 Mal die 180 geworfen und 55,36 Prozent seiner Legs gewonnen. In Anbetracht dieser Weltklasse-Stats ist ein souveräner Erfolg am wahrscheinlichsten. Die Quote hierfür wird aber zu gering ausfallen. Daher lautet unsere Wahl für die Darts-WM Tipps heute “Chisnall Über 3,5 180er”.

Smith Statistik:

Letzte 5 Spiele Smith: Luke Woodhouse (8:10), Chris Dobey (6:4), Lee Evans (6:2), Stowe Buntz (5:4), Peter Wright (4:5)



Souveräner Sieg für Keane “The Dynamite” Barry?

Im zweiten Match der Abend-Session liegt der Fokus auf Keane Barry, der sich mit dem Philippinen Reynaldo Rivera duelliert. Die Favoritenrolle liegt bei “The Dynamite”. Der Ire belegt in der Order of Merit den 41. Platz und stellt seinen Kontrahenten in den Statistiken in den Schatten. So etwa bei den geworfenen 180ern, wo der BDO World Youth Darts Champion von 2020 einen Wert von 213 aufweist.

Sein Kontrahent kommt hier nur auf 63 Maximums. Beim Average hat Rivera mit 86,58 zu 90,58 ebenfalls das Nachsehen. Dennoch gehen wir von einem umkämpften Match aus, zumal Barry eine Formkrise durchläuft und die letzten sieben Spiele allesamt verloren hat.

Unser Darts WM Tipp heute: “Over 3,5 Sets” mit einer Quote von 1,57 bei Bwin!

Darum tippen wir bei Barry vs Rivera auf “Over 3,5 Sets”

Barry hat die letzten 7 Partien verloren



Rivera gewann 8 der letzten 9 Matches



Der Philippine weist die höhere Checkout-Quote auf und hat prozentual mehr Legs gewonnen



Barry vs Rivera Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barry: Connor Scutt (0:5), Cameron Crabtree (2:6), Mike De Decker (3:6), Gerwyn Price (1:6), James Wilson (5:6)



Letzte 5 Spiele Rivera: Alex Tagarao (0:5), Kenichi Ajiki (5:3), Alexis Toylo (5:2), Sandro Eric Sosing (5:2), Lee Lok Yin (4:2)



Letzte 5 Spiele Whitlock vs. Nebrida: -



Sorgt der “Flying Scotsman” als Geheimfavorit für das erste Ausrufezeichen?

Beim letzten Match der Abend-Session greift mit Gary Anderson der zweimalige Weltmeister von 2015 und 2016 ins Geschehen ein. Für den “Flying Scotsman” geht es im Zweitrunden-Spiel gegen den Sieger der Partie Whitlock/Nebrida. Die Vorzeichen gestalten sich auch hier eindeutig und deuten auf einen souveränen Sieg des Schotten hin - der für nicht wenige zu den Geheimfavoriten bei dieser WM zählt.

Bei seinem Zweitrunden-Auftritt erwarten wir mit Blick auf das Ergebnis eine klare Angelegenheit. Abhängig von der Quote könnte es sich aber auch auszahlen, auf Anderson mit “Über 3,5 180er” zu wetten. Dafür spricht: In den letzten zwölf Monaten warf der “Flying Scotsman” 418 Mal das Maximum. Damit liegt er auf Platz 16.

Anderson Statistik: