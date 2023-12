Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 18.12.2023

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 18.12.2023 lauten: Van Veen und Price feiern souveräne Siege.

Der vierte Tag bei der Darts WM 2024 ist einer der wenigen, bei dem nur eine Abendsession gespielt wird. Zum Auftakt kommt es zum Duell Mario Vandenbogaerde vs Thibault Tricole. Im Anschluss daran tritt Darts-Shootingstar Gian van Veen ans Oche und peilt den Sieg gegen Man Lok Leung an. Im dritten Duell prallt Martin Lukeman auf Haupai Puha.

180er-Feuerwerk von van Veen?

Ein Hauptaugenmerk bei der Darts WM heute am 18.12. liegt auf dem Duell Gian van Veen vs Man Lok Leung. Für die Top-Buchmacher ergibt sich eine eindeutige Ausgangslage zugunsten von GVV, der ein beeindruckendes Jahr 2023 spielt.

Der 21-jährige erreichte bei der European Darts Championship in Dortmund das Halbfinale und stand bei der PDC-Juniorenweltmeisterschaft im Finale. Entsprechend klar fallen die Quoten mit 1.05 gegenüber 9.50 aus.

Unser Darts WM Tipp heute: „Gian van Veen - über 3,5 180er“ mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten !

Darum tippen wir bei van Veen vs Lok Leung auf „Gian van Veen - über 3,5 180er“

van Veen vs Lok Leung Statistik & Bilanz:

Gewinnt „Smash“ sein erstes Spiel im Ally Pally?

Die Wettquoten in den besten Sportwetten Apps zeigen, dass „Smash“ - wie Lukeman auch heißt - als Favorit ans Oche geht. Der Sieg für den Engländer ist mit 1.41 angesetzt, während das Weiterkommen für den Neuseeländer mit einem Wert von 2.76 einhergeht.

Aufgrund der Statistiken in den letzten 12 Monaten ist die Prognose erstmal absolut plausibel. Lukeman liegt beim Average mit 92.22 zu 87.99 deutlich vorne.

Aber: Ein Satzgewinn ist Puha durchaus zuzutrauen, denn der 38-jährige hat eine ordentliche Checkout-Quote von 38.82 vorzuweisen. In dieser Kategorie ist er gegenüber Lukeman (38.33) sogar leicht vorne.

Unser Darts WM Tipp heute: „Unter 5,5 180er“ mit einer Quote von 1,78 bei NEObet !

Darum tippen wir bei Lukeman vs Puha auf „Unter 5.5 180er“

Lukeman - Puha Statistik & Bilanz:

Lässt Price die Muskeln spielen und sorgt für ein Ausrufezeichen?

Das letzte Match bei der Darts WM heute am Montag, den 18.12. lautet Gerwyn Price gegen Connor Scutt. „The Iceman“ ist bei den Buchmachern klar favorisiert und geht mit einer Quote von 1.10 in sein Zweitrunden-Match.