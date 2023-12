Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 19.12.2023

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 19.12.2023 lauten: Wade und van Gerwen siegen souverän, Horvat muss kämpfen und Pietreczko beeindruckt.

An Tag 5 der Darts WM 2024 stehen einige spannende Duelle an. In der Nachmittags-Session stechen die Partien Keegan Brown gegen Boris Krcmar und James Wade gegen Matt Campbell hervor.