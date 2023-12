Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 20.12.2023

Bei der Darts WM 2024 geht es an Tag 6 mit spannenden Duellen weiter. Am Nachmittag sind erfahrene Akteure wie Steve Lennon oder William O‘Connor dran. Dazu bekommt es Ross Smith mit Niels Zonneveld zu tun.

Marschiert Ross Smith souverän in die 3. Runde?

In der Nachmittags-Session sticht das Duell Ross Smith gegen Niels Zonneveld ins Auge. Die Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen des 16. gegen den 83. der Order of Merit ist eindeutig - und spricht für einen souveränen Sieg des Engländers.

Darum tippen wir bei Ross Smith vs Zonneveld auf „Ross Smith Über 5,5 180er“

Ross Smith vs Zonneveld Statistik & Bilanz:

Wie verläuft das WM-Debüt von Darts-Wunderkind Luke Littler?

In der Abend-Session feiert Darts-Wunderkind Luke Littler seine WM-Premiere. Der 16-jährige Engländer bekommt es in seinem Match mit Christian Kist zu tun.

Die Ausgangslage gestaltet sich beim Duell des 164. gegen die Nummer 91 der Order of Merit laut den Buchmachern eindeutig. Der Sieg für „The Nuke“ - wie Littler mit Spitznamen heißt - ist in den besten Sportwetten Apps mit 1,35 angesetzt. Demgegenüber winkt der 3,15-fache Gewinn, sollte Christian Kist das Aufeinandertreffen für sich entscheiden.

Mit 92,28 gegenüber 90,49 hat er den besseren Average vorzuweisen. Dazu trifft Littler mit 598 180ern deutlich öfter das Maximum als sein Kontrahent, der in den vergangenen zwölf Monaten gerade einmal 231 Mal die 180 warf. Aufgrund aller Fakten ist ein souveräner Sieg für Littler bei seiner WM-Premiere im Ally Pally am wahrscheinlichsten.

Darum tippen wir bei Kist vs Littleri auf „Sieg Littler HC -1,5″

Kist vs Littler Statistik & Bilanz:

Zeigt sich Peter Wright in WM-Form?

Im letzten Match bei der Darts-WM heute am 20. Dezember kommt es zum Duell Peter Wright vs. Jim Williams. „Snakebite“ prallt nach dem schwachen Jahr in der zweiten Runde auf einen starken Gegner, der ein ordentliches Jahr 2023 spielt. Die Vorzeichen fallen bei der Begegnung des Vierten gegen den 47. der Order of Merit eindeutig zugunsten des Schotten aus.