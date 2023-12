Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 22.12.2023

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 22.12.2023 lauten: Dolan, de Sousa und Ratajski gewinnen am Nachmittag, während van Duijvenbode zittern muss. In der Abend-Session sorgen Florian Hempel und Martin Schindler für Aufsehen.

Am vorletzten Tag bei der Darts WM 2024 vor der Weihnachtspause stehen einige brisante Duelle an. In der Nachmittags-Session sind José de Sousa und Krzysztof Ratajski im Einsatz. Dazu muss der formschwache Dirk van Duijvenbode gegen Boris Krcmar ran.

Die Abend-Session eröffnet Florian Hempel gegen Dimitri van den Bergh. Danach peilt Martin Schindler gegen Jermaine Wattimena den Einzug in die 3. Runde an. Außerdem mit von der Partie sind Raymond van Barneveld und Chris Dobey.

Eliminiert Boris Krcmar den formschwachen „Titan“?

Ein Highlight bei der Darts-WM heute am 22.12. ist zweifelsfrei das Match Dirk van Duijvenbode vs. Boris Krcmar. Beim Duell des Zwölften gegen den 61. der Order of Merit sprechen die Wettquoten der Top-Buchmacher für sich.

Der „Titan“ geht aufgrund der Formschwäche mit einem Wert von 2,05 und somit als Außenseiter ins Match. Auf der anderen Seite ist der Wert für den Krcmar-Sieg mit 1,70 bewertet.

Wer diese Einschätzung Mitte des Jahres geäußert hätte, wäre wohl für größenwahnsinnig erklärt worden. Fakt ist aber: Dirk van Duijvenbode erlebt eine derzeit schwache Phase, was sich an sieben Niederlagen aus den jüngsten neun Spielen zeigt.

Demgegenüber betritt Boris Krcmar das Oche im Ally Pally mit großem Selbstvertrauen. Sein Erstrunden-Match gegen Keegan Brown entschied der Kroate mit 3:1 für sich. Unser Darts WM Tipp heute: „Sieg Krcmar“ mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000!

Darum tippen wir bei van Duijvenbode vs Krcmar auf „Sieg Krcmar“

van Duijvenbode geht formschwach in die Partie hinein.

Krcmar hat das Erstrunden-Match gegen Keegan Brown überzeugend gewonnen.

Der Kroate hat das Momentum auf seiner Seite.

van Duijvenbode vs Krcmar Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele van Duijvenbode: Jermaine Wattimena (3:6), Luke Humphries (1:5), Steve Lennon (5:2), Gary Anderson (4:5), James Wade (3:6)

Letzte 5 Spiele Krcmar: Keegan Brown (3:1), Pascal Rupprecht (7:6), Bradley Brooks (6:5), Ronny Huybrechts (6:4), Adam Smith-Neale (6:5)

Letzte Spiele van Duijvenbode vs Krcmar: 6:4, 6:4, 7:2, 6:5, 4:5

Sorgt Florian Hempel für die nächste Darts-Party?

Das erste Match in der Abend-Session verspricht ein besonderes Highlight zu werden und das liegt natürlich an Florian Hempel.

Der deutsche Spieler bekommt es nach dem Slevin-Sieg in der zweiten Runde nun mit Dimitri van den Bergh zu tun. Nach dem Duell 2022, das Hempel mit 3:1 gewann, kommt es zur zweiten WM-Auflage der beiden Kontrahenten.

Die Wettquoten in den besten Sportwetten Apps zeigen, dass die Favoritenrolle beim „Dreammaker“ liegt. Der Sieg für den Belgier ist mit 1,45 bewertet, während das Weiterkommen von Florian Hempel mit 2,70 einhergeht.

Aber: Dimitri van den Bergh hat nach dem Halbfinale bei der letzten Weltmeisterschaft nicht an die guten Leistungen anknüpfen können. Beim World Cup of Darts gab es mit Kim Huybrechts noch den Einzug in die Runde der letzten Vier. Dazu stand er bei den Players Championship Finals im Achtelfinale, doch ansonsten gab es auch viele bittere Niederlagen.

Die Stats sprechen dennoch für den Belgier, der mit 93,73 gegenüber 89,31 beispielsweise beim Average vorne liegt. In den letzten Wochen vor der WM lief für den Dreammaker allerdings wenig zusammen, was sechs Niederlagen aus den jüngsten neun Partien zeigen.

Unser Darts WM Tipp heute: „van den Bergh - Hempel: Über 7,5 180er“ mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei van den Bergh - Hempel auf „Über 7,5 180er“

Dimitri van den Bergh hat in den letzten 12 Monaten 456 Mal die 180 geworfen.

Florian Hempel überzeugte bei seinem Erstrunden-Match mit 5 Maximums.

Aufgrund der Vorzeichen deutet einiges auf ein umkämpftes Match hin.

van den Bergh vs Hempel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele van den Bergh: James Wade (6:10), Gary Anderson (6:5), Jim Williams (6:4), Martijn Kleermaker (4:5), Maik Kuivenhoven (5:4)

Letzte 5 Spiele Hempel: Dylan Slevin (3:1), Alan Soutar (7:5), Ted Evetts (6:4), Karel Sedlacek (6:2), Luc Peters (6:5)

Letzte Spiele van den Bergh vs. Hempel: 6:3, 6:2, 1:3, 6:1

Marschiert „The Wall“ mit einem Sieg in die 3. Runde?

Deutschlands Nummer 2, Martin Schindler, greift am Freitagabend ebenfalls ins WM-Geschehen ein. „The Wall“ bekommt es bei der Darts-WM mit dem Niederländer Jermaine Wattimena zu tun. Die Ausgangslage spricht vor dem Duell des 26. gegen den 51. für einen Sieg von Schindler. Das zeigt sich nach einem Blick auf die Wettquoten, die mit 1,50 gegenüber 2,55 für den Erfolg des deutschen Akteurs sprechen.

Ein Grund ist das erfolgreiche Jahr 2023, welches Martin Schindler spielt. Bei den UK Open erreichte der gebürtige Strausberger das Viertelfinale. Dazu spielte er bei der European Darts Tour stark auf und war bei jedem Turnier als Top-16-Spieler gesetzt.

Erfolgreich verlief außerdem der World Cup of Darts mit Gabriel Clemens, denn hier überzeugten die beiden Deutschen und erreichten das Halbfinale. Eine gute Platzierung gelang dem in Rodgau lebenden Schindler außerdem mit dem Viertelfinal-Einzug beim World Grand Prix.

Jermaine Wattimena hat das Erstrunden-Match gegen Fallon Sherrock gewonnen, ohne dabei jedoch zu glänzen. Bei den Stats hat der Niederländer ebenfalls das Nachsehen, weshalb ein souveräner Erfolg von „The Wall“ durchaus wahrscheinlich erscheint.

Unser Darts WM Tipp heute: „Sieg Schindler HC -1,5″ mit einer Quote von 2,10 bei Bwin!

Darum tippen wir bei Schindler vs Wattimena auf „Sieg Schindler HC -1,5″

Martin Schindler spielt ein starkes Jahr 2023 und hat reihenweise Top-Ergebnisse eingefahren.

„The Wall“ liegt beim Average mit 94,25 gegenüber 92,30 vorne.

Deutschlands Nummer 2 hat auch bei den meisten weiteren Statistiken die besseren Werte vorzuweisen.

Schindler vs Wattimena Statistik & Bilanz: