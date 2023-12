Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 23.12.2023

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 23.12.2023 lauten: Ricardo Pietreczko gewinnt, Clayton und Gurney ziehen nach. Dazu rocken Bunting und Aspinall den Ally Pally.

Bei der Darts WM 2024 stehen am Samstag die letzten Sessions vor der Weihnachtspause an. Im Fokus: Der Auftritt von Ricardo Pietreczko gegen Callan Rydz. Danach folgen die Duelle Jonny Clayton gegen Steve Lennon und Daryl Gurney gegen Steve Beaton.

Der Abend hat zunächst die Duelle Ryan Searle vs. Tomoya Goto und Josh Rock vs. Berry van Peer zu bieten. Im Anschluss betritt Stephen Bunting das Oche und misst sich mit Ryan Joyce. Komplettiert wird der Tag mit dem Duell Nathan Aspinall gegen Ricky Evans.

Zieht „Pikachu“ gegen den formschwachen Rydz in die 3. Runde ein?

Bei der Darts WM heute liegt ein Hauptaugenmerk auf dem zweiten Duell der Nachmittags-Session und dem Einsatz von Deutschlands Shootingstar Ricardo Pietreczko. Der 36. der Order of Merit bekommt es im Verfolgerduell mit der Nummer 32, Callan Rydz, zu tun. Die Ausgangslage gestaltet sich vor dem Match eindeutig und spricht für einen Sieg von „Pikachu“.

Unser Darts WM Tipp heute: „Sieg Pietreczko“ mit einer Quote von 1,65 bei Betano !

Darum tippen wir bei Rydz vs Pietreczko auf „Sieg Pietreczko“

Rydz vs Pietreczko Statistik & Bilanz:

Wird „The Ferret“ den Prognosen gerecht?

Ein weiteres Highlight bei der Darts WM heute am 23.12.2023 ist der Einsatz von Jonny Clayton, der auf Steve Lennon prallt.

Beim Duell des Neunten gegen den 64. der Order of Merit zeigen die Wettquoten der besten Sportwetten Apps : „The Ferret“ - wie Clayton mit Spitznamen heißt - betritt das Oche im Alexandra Palace als klarer Favorit.

Der Sieg für den Waliser ist mit 1,33 bewertet, während das Weiterkommen von Steve Lennon mit 3,30 angesetzt ist. Aufgrund der deutlichen Unterschiede in der Rangliste ist die Prognose ohnehin verständlich.

Dazu liegt der Waliser bei den Stats vorne. Die Nummer 9 der Order of Merit hat beim Average mit 96,09 gegenüber 92,51 beispielsweise klar die Nase vorne. Dazu zählt Clayton mit einer Checkout-Quote von 43,43 Prozent zu den treffsichersten Akteuren.

Aber: Der Vater von Jonny Clayton ist vor wenigen Monaten verstorben und seitdem hat der Darts-Profi verständlicherweise mit Formschwankungen zu kämpfen, was sechs Niederlagen in den jüngsten zehn Partien zeigen.

Unser Darts WM Tipp heute: „Über 6,5 180er“ mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Clayton - Lennon auf „Über 6,5 180er“

Clayton vs Lennon Statistik & Bilanz:

Kampfansage von „The Asp“?

Die Darts WM heute am 23.12.2023 wird mit dem Auftritt von Nathan „The Asp“ Aspinall komplettiert. Der Engländer ist in der Live Order of Merit vor dem Match auf Platz 4 und gilt für nicht wenige als Geheim-Aspirant auf den Titel.