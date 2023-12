Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 28.12.2023

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 28.12.2023 lauten: Florian Hempel muss kämpfen, Price zerlegt Dolan und „Pikachu“ fordert Humphries in einem umkämpften Fight.

Bei der Darts WM 2024 geht es allmählich in die entscheidende Phase des Turniers. Am Nachmittag fordert Florian Hempel „The Bullet“ Stephen Bunting. Dazu messen sich Joe Cullen und Ryan Searle, während es Ross Smith im zweiten englisch-englischen Duell mit Chris Dobey zu tun bekommt.

Kann Florian Hempel „The Bullet“ Paroli bieten?

Für Florian Hempel geht es in seinem Drittrunden-Match gegen den zuletzt so formstarken Stephen Bunting. Nach dem sensationellen Sieg über Dimitri van den Bergh steht der Kölner also vor der nächsten komplizierten Aufgabe.