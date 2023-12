Daryl Gurney - Dave Chisnall Tipp Prognose, Quoten | 30.12

Unser Daryl Gurney - Dave Chisnall Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 30.12.2023 lautet: Gurney und Chisnall liefern sich einen packenden Fight. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einer engen Angelegenheit aus.

Bei der Darts WM 2024 kommt es am Samstag zum spannenden Achtelfinal-Duell zwischen Daryl Gurney und Dave Chisnall. Beim Aufeinandertreffen des 26. gegen den 10. der Live Order of Merit liegt die Favoritenrolle bei „Chizzy“.

Die Prognose ist plausibel, schließlich hat Chisnall bei vielen Stats die Nase vorn. Aber: Gurney spielt bislang eine starke WM und ist keinesfalls zu unterschätzen. Daher gehen wir für den Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,65 bei Interwetten auf „Über 5,5 Sätze“.

Darum tippen wir bei Gurney - Chisnall auf „Über 5,5 Sätze“:

Gurney - Chisnall Quoten Analyse:

Die Wettquoten der besten Sportwettenanbieter geben zu erkennen, dass Dave Chisnall als Favorit in diese Achtelfinal-Paarung hineingeht.

Fernab der klassischen Siegwetten gibt es die eine oder andere spannende Alternative mit Value. Auszahlen könnte sich beispielsweise der Tipp auf „Dave Chisnall Über 8,5 180er“. Ansonsten ist unser Top-Tipp mit einer Quote von 1,65 für „Über 5,5 Sätze“ eine Überlegung wert.

Gurney - Chisnall Prognose: „Chizzy“ gewinnt nach einem umkämpften Match

Beim Duell Daryl Gurney vs Dave Chisnall sehen wir „Chizzy“ in der Favoritenrolle. Der aktuelle Zehntplatzierte der Order of Merit spielt ein ordentliches Jahr 2023 und liegt bei den meisten Statistiken vorne.