De Minaur - Struff Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser De Minaur - Struff Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: In Roland Garros fühlt sich die deutsche Nummer 2 extrem wohl. So trauen wir „Struffi“ im Wett Tipp heute auch gegen die Nummer 11 der Welt eine tolle Leistung zu.

Bisher steht aus deutscher Sicht vor allem Alexander Zverev bei den French Open 2024 im Mittelpunkt. Doch man darf auf keinen Fall übersehen, was die deutsche Nummer 2 für ein tolles Turnier in Roland Garros spielt. Für Jan-Lennard Struff ist das Major in Paris sowieso sein Lieblings-Grand-Slam-Turnier. Schon zweimal stand der Warsteiner im Achtelfinale. Auch dieses Mal hat der 34-Jährige viel vor. Nach zwei Siegen in jeweils drei Sätzen wartet nun mit der Nummer 11 der Welt, Alex de Minaur, die bisher größte Herausforderung.

Wir entscheiden uns trotzdem mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten für die Wette „Sieg Struff mit HC +1,5 Sätze“.

Darum tippen wir bei De Minaur vs Struff auf „Sieg Struff mit HC +1,5 Sätze“:

Struff hat das einzige Duell der beiden Profis auf Sand für sich entschieden

Die French Open sind das Lieblings-Grand-Slam-Turnier des Deutschen

Der Warsteiner steht auf Sand in dieser Saison bei 11-3

De Minaur vs Struff Quoten Analyse:

Als Nummer 11 der Welt geht der Australier natürlich gegen die Nummer 41 des ATP-Rankings als Favorit auf den Platz. Doch allzu groß fällt der Unterschied bei der De Minaur vs Struff Prognose nicht aus. Die Bookies rechnen eher mit einer recht ausgeglichenen Partie.

Für einen Sieg des Australiers gibt es Quoten zwischen 1,80 und 1,83. Doch auch der Deutsche ist mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,00 nur der leichte Underdog. Wer noch auf der Suche nach einem Buchmacher ist, sollte sich einen EM Bonus, der aktuell bei vielen Buchmachern verfügbar ist, nicht entgehen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

De Minaur vs Struff Prognose: Wird der Australier der Favoritenrolle gerecht?

Schon 2015 feierte Alex de Minaur sein Debüt als Tennisprofi. Drei Jahre später hatte sich der Australier erstmals unter die Top 50 der Weltrangliste gespielt. 2019 kamen dann die ersten drei von insgesamt sieben ATP-Titeln hinzu. 2020 zog der Mann aus Sydney bei den US Open ins Viertelfinale ein, was bis heute das beste Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier bedeutet. 2024 stand der 25-Jährige im Finale in Rotterdam und gewann das ATP 500 in Acapulco

Bei diesem Turnier hatte de Minaur unter anderem mit Tsitsipas und Ruud auch zwei Top-10-Spieler besiegt. So wurde der 25-Jährige der erste Australier seit Lleyton Hewitt im Jahr 2006, der in die Top 10 des ATP-Rankings kletterte. In Paris kam der Australier noch nie über Runde 3 hinaus. Dieses Mal startete „AdM“ aber stark und blieb gegen Alex Michelsen (ATP Nr. 60) und gegen Jaume Munar (ATP Nr. 64) ohne Satzverlust. In Runde 1 hatte der Minaur sogar nur drei Games abgegeben.

Jan-Lennard Struff hat eine Eigenschaft mit Rotwein gemeinsam. Der Profi wird ebenso wie ein guter Tropfen mit fortschreitendem Alter immer besser. So gewann der Warsteiner im zarten Alter von 34 Jahren in der Vorbereitung auf die French Open 2024 bei den BMW Open sein erstes ATP Turnier. Auch in Roland Garros zeigt sich die deutsche Nummer 2 in Bestform. In Runde 1 gegen den Argentinier Roman Andres Burruchaga (Nummer 144 der Weltrangliste) gab „Struffi“ nur sechs Games ab.

In Runde 2 schien die Hürde gegen Alexander Bublik, die Nummer 19 der Welt, dann deutlich höher. Doch auch dieses Mal machte Struff kurzen Prozess, gab nur sieben Games ab und machte nach drei Sätzen und 1:21 Stunden den Sack zu. Der Warsteiner überzeugt durch einen starken Aufschlag und konzentriert geführte Ballwechsel. Zudem machte der Deutsche in Runde 2 am Netz bei 42 Vorstößen 38 Mal den Punkt. So steht die deutsche Nummer 2 in dieser Saison bei einer Bilanz von 17-11.

De Minaur - Struff Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele De Minaur: 3:0 Munar, 3:0 Michelsen, 0:2 Tsitsipas, 2:1 Auger Aliassime, 2:0 Carballes Baena

Letzte 5 Spiele Struff: 3:0 Bublik, 3:0 Burruchaga, 1:2 Tsitsipas, 2:0 Cachin, 1:2 Alcaraz

Letzte 5 Spiele De Minaur vs Struff: 2:0, 0:2, 0:2, 2:0, 2:1

Nach fünf Duellen führt Alex de Minaur den direkten Vergleich mit 3-2 an. Das letzte Aufeinandertreffen in dieser Saison beim Masters von Miami ging mit 7:6 und 6:4 an den Australier, allerdings wurde auf Hard Court gespielt.

Doch das einzige Duell auf Sand im vergangenen Jahr in Rom hatte Struff deutlich mit 6:3 und 6:2 gewonnen. Von den fünf Vergleichen gingen vier nur über die Mindestdistanz. Passiert das auch in Runde 3 von Paris, gibt es dafür bei Betway eine Quote von 2,20.

Wie der Buchmacher im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch unser ausführlicher Betway Test. Wir rechnen dieses Mal aber eher mit mehr als drei Sätzen.

Unser De Minaur - Struff Tipp: Sieg Struff mit HC +1,5 Sätze

Jan-Lennard Struff spielt in Roland Garros bisher ein beeindruckendes Turnier und geht mit viel Selbstvertrauen in sein Duell mit Alex de Minaur. Auf Sand verlor die deutsche Nummer zwei 2024 nur drei von 14 Matches: Gegen Sinner, Alcaraz und Tsitsipas! Gegen Alcaraz und Tsitsipas spielte „Struffi“ lange auf Augenhöhe. Natürlich wartet gegen De Minaur nun die härteste Nuss, doch der Australier fühlt sich auf anderen Belägen eigentlich wohler.