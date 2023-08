Debrecen – Rapid Wien Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2023

Unser Debrecen - Rapid Wien Tipp zum Conference League Quali Spiel am 17.08.2023 lautet: Ähnlich wie im Hinspiel (0:0) gehen wir von einer defensiven Angelegenheit aus und tendieren zu wenigen Toren.

Rapid setzte beim letzten Aufeinandertreffen mit den Ungarn offensive Akzente, biss sich aber an defensiv eingestellten Gästen die Zähne aus und versagte aufgrund des eigenen Unvermögens im Torabschluss. Satte drei Großchancen wurden liegengelassen.

Das Rückspiel wird ebenfalls zu einer Zerreißprobe für die Wiener. Debrecen wird mauern und auf den Lucky Punch hoffen. Unser Wett Tipp zielt auf „Weniger als 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,62 bei Betano ab.

Darum tippen wir bei Debrecen vs Rapid Wien auf „Weniger als 2,5 Tore“:

Debrecen vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Wenngleich Rapid Wien über einen größeren internationalen Erfahrungsschatz verfügt, gestalten sich die Quoten am Drei-Wege-Markt sehr ausgeglichen und bewegen sich in Bezug auf Siegwetten zwischen 2,40 und 2,70.

Sportwetten-Fans, die von einer Punkteteilung zum Ende der regulären Spielzeit ausgehen, dürfen sich im Erfolgsfall über mehr als den 3,2-fachen Wetteinsatz freuen. Ähnlich wie bereits im Hinspiel tendieren die Wettanbieter zu einem defensiven Kräftemessen und preisen den Markt „Mehr/Weniger als 2,5 Tore“ dementsprechend an.

Debrecen vs. Rapid Wien Prognose: Scheitert Rapid zum zweiten Mal in der Conference League-Quali?

Als Tabellendritter des Vorjahrs starteten die Mannen von Trainer Srdjan Blagojevic bereits in der zweiten Qualifikationsrunde und hatten dort gegen den armenischen Vertreter FC Alaschkert Martuni große Probleme. Nachdem Debrecen das Hinspiel mit 1:0 gewann, sprang im Rückspiel erst im Elfmeterschießen ein 3:1-Triumph heraus.

In den vergangenen Jahren waren die Ungarn sowohl in der Qualifikation als auch im internationalen Wettbewerb allgemein nicht vertreten. Zuletzt schied die „Loki“ in der Europa League-Qualifikation 2019/20 deutlich gegen den FC Turin (0:3, 1:4) aus.