Denver Nuggets - Los Angeles Lakers Tipp, Prognose, Quote

Unser Denver Nuggets - Los Angeles Lakers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 25.10.2023 lautet: Der heimstarke Champion aus Denver empfängt die Lakers um Lebron James und Anthony Davis zum Auftaktspiel 2023/24. Wir erwarten einen Heimsieg.

Das Warten hat ein Ende! Zum Auftakt der neuen NBA-Saison steht uns ein Leckerbissen bevor. Die Denver Nuggets, die sich erstmals zum NBA-Champion aufschwingen konnten, empfangen die LA Lakers in der Mile High City. Vor dem Match wird traditionell das Meisterschafts-Banner unter die Hallendecke gezogen sowie die Championship-Ringe verteilt. Es wird also schon vor Anpfiff der Partie durchaus emotional in der Ball Arena. Die Nuggets werden vor allem daheim auch in der neuen Saison eine Winning Machine sein.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Denver Nuggets mit HC -4,5″ mit einer Quote von 1,91 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers auf „Sieg Denver Nuggets mit HC -4,5″:

Die Nuggets gewannen 6 der letzten 7 Heimspiele gegen die Lakers.

Die Nuggets gewannen in den letzten 5 Regular-Season-Heimspielen gegen die Lakers im Schnitt mit einer Differenz von 14,5 Punkten.

Die Lakers verloren die letzten 4 Spiele gegen Denver.

Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers Quoten Analyse:

Der amtierende Champ geht standesgemäß als Favorit ins kommende Matchup. Das sehen auch die Bookies so und vergeben eine Siegquote von 1,48 für das Heimteam. Ein Tipp auf einen Auswärtssieg der Lakers wird mit der 2,7-fachen Auszahlung des Einsatzes belohnt.

Als wahrscheinlichste Gesamt-Punktzahl wurde von den Wettanbietern 227,5 festgelegt. Eine Über/Unter-Wette dieser Marke ergibt jeweils eine Quote von 1,91. Wer eine Wette auf das Auftaktmatch der neuen NBA-Saison abgeben möchte, sollte sich unbedingt den Bwin Bonus mal genauer ansehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers Prognose: Gelingt den Lakers die Revanche für den Sweep?

Die Nuggets um Superstar Nikola Jokic landeten am Ende der vergangenen Spielzeit mit einer Bilanz von 53-29 auf dem ersten Platz der Western Conference. Zu Hause musste Denver sich nur insgesamt sieben Mal geschlagen geben.

In den Playoffs folgte ein beeindruckender 16-4 Run zur ersten Championship der Franchise-Historie. In den Western-Conference-Finals wurde der kommende Gegner aus Los Angeles mit 4-0 weggeputzt. In den Finals gegen Miami Heat musste man nur ein Spiel abgeben und gewann souverän mit 4-1.

Die Lakers beendeten die vergangene Saison mit einer Bilanz von 43-39 auf dem siebten Platz der Western Conference und mussten sich über das Play-In Turnier für die Playoffs qualifizieren.

Vor allem zu Saisonbeginn strauchelte die Glamour-Franchise aus der Stadt der Engel gewaltig und startete mit zehn Niederlagen in den ersten zwölf Spielen. Erst nachdem Ex-MVP Russell Westbrook zur Trade-Deadline nach Utah ging und die Tiefe des Kaders aufgepolstert werden konnte, schwang sich die Saison von Purple and Gold ins Positive um.

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Denver Nuggets: 94:89 Miami (H), 108:95 Miami (A), 109:94 Miami (A), 108:111 Miami (H), 104:93 Miami (H).

Letzte 5 Spiele Los Angeles Lakers: 111:113 Denver (H), 108:119 Denver (H), 103:108 Denver (A), 126:132 Denver (A), 122:101 Golden State (H).

Letzte 5 Spiele Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers: 1:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A).

Der Erfolg der Nuggets steht und fällt mit Superstar Nikola Jokic. Der Serbe führte seine Farben in fast allen wichtigen Statistiken an und legte in der vergangenen Regular Season mit 24,5 Punkten, 11,8 Rebounds und 9,8 Assists pro Spiel beinahe ein Triple Double im Schnitt auf, und das bei geradezu absurden Effizienzwerten.

Ein True Shooting Wert von 70,1 Prozent ist bei einer so hohen Usage wie jener des Jokers nicht von dieser Welt und natürlich Ligaspitze. Der Box Plus/Minus Wert von +13,0 des zweimaligen MVP zeigt, dass sein Team die Gegner in 100 Ballbesitzen mit 13 Punkten übertrifft, wenn der Serbe auf dem Feld steht - auch das ist einsame Ligaspitze.

Bester Punktesammler der vergangenen Lakers-Saison war Altstar Lebron James mit beeindruckenden 28,9 Punkten im Schnitt. Der viermalige MVP konnte sich zudem an die Spitze der All-Time-Scoring-Liste setzen - womöglich ein Rekord für die Ewigkeit. Der nun auch offiziell älteste aktive Spieler der NBA spielt mit bald 39 Jahren noch auf einem elitären Niveau und wird auch in der kommenden Saison auf Rekordjagd gehen. Wer auf viele Punkte des Kings gegen die Denver Nuggets setzen möchte, kann auch bequem über unsere Wettanbieter mit Paypal eine Einzahlung tätigen.

Unser Denver Nuggets - Los Angeles Lakers Tipp: Sieg Denver Nuggets mit HC -4,5

Die Nuggets sind zu Hause enorm schwer zu schlagen und werden ihren Fans an diesem besonderen Abend im ersten Heimspiel nach dem spektakulären Gewinn der Meisterschaft einen Sieg schenken wollen. Gegen den Joker haben die Lakers trotz Edelverteidiger Anthony Davis keine Antwort, zudem wartet mit den Nuggets die wohl beste Starting Five der gesamten Liga im kommenden Duell.