Deutschland - Dänemark Tipp, Prognose, Quoten| 26.01.2024

Unser Deutschland - Dänemark Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 26.01.2024 lautet: Die DHB-Auswahl hat mit dem Einzug ins Halbfinale das erste große Ziel erreicht. In unserem Wett Tipp heute ist die Effizienz vor dem gegnerischen Tor von großer Bedeutung.

Weltmeister Dänemark hat sich den Einzug ins Halbfinale der Handball EM 2024 redlich verdient. Die Dänen dominierten in vielen Fällen ihre Spiele und gewannen bis zum letzten Spieltag der Hauptrunde II jedes Spiel. Beim unwichtigen abschließenden Hauptrundenspiel gaben sich Mikkel Hansen und Co. mit 25:28 gegen Slowenien geschlagen. Deutschland stand ebenfalls schon vor dem letzten Spiel der Hauptrunde als Halbfinalist fest und schenkte das letzte Spiel mit 24:30 gegen Kroatien ab. Doch bereits zuvor ging die DHB-Auswahl in zwei von sechs Partien nicht als Sieger vom Feld.