Deutschland - Frankreich Tipp, Prognose, Quoten | 12.9.2023

Darum tippen wir bei Deutschland vs Frankreich auf „Sieg Frankreich“:

Deutschland vs Frankreich Quoten Analyse:

Deutschland vs Frankreich Prognose: Kann die DFB-Elf den Franzosen Paroli bieten?

Die Niederlage im WM-Finale gegen Argentinien hat Frankreich anscheinend bestens verkraftet. Im ersten Spiel nach der Endrunde gewannen „Les Bleus“ zum Auftakt der EM-Quali gleich mal mit 4:0 daheim gegen die Niederlande. Das 2:0 in Paris gegen Irland am Donnerstag war schon der fünfte Sieg in Serie. In allen Partien blieb die „Equipe Tricolore“ ohne Gegentreffer und traf selbst insgesamt elf Mal ins gegnerische Tor. Damit führen die Franzosen die EM-Quali-Gruppe B souverän an.

Deutschland - Frankreich Statistik & Bilanz:

Das letzte Aufeinandertreffen in der Gruppenphase der EM 2021 ging mit 1:0 an die Franzosen. Der letzte deutsche Sieg stammt aus dem Viertelfinale der WM 2014. In vier der letzten sechs Vergleiche ging Frankreich in Führung.