Deutschland - Island Tipp, Prognose & Quoten | 18.01.2024

Unser Deutschland - Island Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 18.01.2024 lautet: Die Deutschen spielen trotz der knappen Niederlage gegen starke Franzosen das deutlich bessere Turnier und so sehen wir den Gastgeber in unserem Wett Tipp heute klar im Vortei

Mit einem Sieg über Frankreich hätte die deutsche Auswahl eine starke Gruppenphase krönen können. Am Ende gewannen die Franzosen aufgrund einer besseren Wurf-Effizienz mit 33:30. Dass die Deutschen den favorisierten Franzosen über weite Strecken des Spiels jedoch Paroli bieten konnten, sollte trotzdem als gutes Zeichen gewertet werden. Nun muss jedoch im ersten Spiel der Hauptrunde gegen Island eine deutliche Antwort gefunden werden.

Die Isländer zeigten sich bisher nicht in Top-Form und daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Deutschland mit HC -3,5″ mit einer Quote von 2,28 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Island auf „Sieg Deutschland mit HC -3,5″:

Im bis dato letzten EM-Spiel konnte Deutschland Island mit 7 Toren Vorsprung schlagen.

Deutschland stellt mit 72 Gegentreffern die zweitbeste Defensive bei der EM.

Deutschland erzielte in den direkten Duellen mit Island im Schnitt 3 Tore mehr als der Gegner.

Deutschland vs Island Quoten Analyse:

Der zweimalige Europameister aus Deutschland wird auch von den Buchmachern als Favorit im Duell mit den Nordeuropäern gesehen und bekommt auf dem Drei-Weg-Markt eine Quote von 1,47 zugewiesen. Ein Sieg der Isländer gegen ihren Landsmann auf der deutschen Trainerbank würde die 3,4-fache Ausschüttung des Wetteinsatzes bedeuten.

Den Deutschen wird bei der Toranzahl ein weiteres gutes Offensivspiel zugetraut, so liegt die Over-/Under-Line bei stabilen 30,5 Toren und einer Quote von jeweils etwa 1,85. Solltet auch ihr dem deutschen Angriff um Juri Knorr einen starken Auftritt zutrauen, könnt ihr für euren Deutschland vs. Island Tipp den NEObet Promotion Code nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Island Prognose: Kann Juri Knorr seine Effizienz hochschrauben?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startete mit viel Elan und toller Unterstützung der heimischen Fans in die diesjährige Heim-EM und putzte zum Auftakt die Schweiz und Nordmazedonien problemlos von der Platte. Im dritten Spiel setzte es gegen Frankreich jedoch eine knappe Niederlage, da den Deutschen in der zweiten Hälfte etwas die Luft ausging, um eine Aufholjagd zu starten.

Vor allem der deutsche Aufbauspieler Juri Knorr konnte dabei die Massen begeistern und steht mit 24 Treffern auf dem ersten Platz der Torschützenliste des Wettbewerbs. Der deutsche Shooting-Star brauchte dafür jedoch satte 40 Wurfversuche, was einer Effizienz von 60 Prozent entspricht. Von der Linie zeigte sich der junge Flensburger bisher recht sicher und verwandelte acht der neun Siebenmeter-Würfe.

Die Isländer konnten sich mit einem Sieg, einer Niederlage und einem Remis in die Hauptrunde vorkämpfen und starten ebenso wie Deutschland mit null Punkten in diese Phase des Turniers. Mit einem negativen Torverhältnis von -8 spielten die Isländer die mit Abstand schwächste Gruppenphase aller Teams der Hauptrunden-Gruppe 1.

Die Torhüter beider Teams könnten im kommenden Duell eine entscheidende Rolle spielen. Die deutschen Schlussmänner kommen über das Turnier gesehen auf eine Fangquote von 36 Prozent, die Torhüter der Isländer nur auf 31,1 Prozent. Zudem konnte David Späth im Tor der Deutschen schon drei der sechs gegen ihn geworfenen Siebenmeter entschärfen.

Deutschland - Island Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 30:33 Frankreich (H), 34:25 Nordmazedonien (A), 27:14 Schweiz (H), 35:31 Portugal (H), 34:33 Portugal (H).

Letzte 5 Spiele Island: 25:33 Ungarn (N), 31:30 Montenegro (N), 27:27 Serbien (N), 37:30 Österreich (A), 33:28 Österreich (A).

Letzte Spiele Deutschland vs. Island: 33:31 (H), 30:31 (H), 33:25 (H), 24:19 (N), 30:21 (H).

Die deutschen Handballer konnten zuletzt gegen die isländische Nationalmannschaft meist überzeugen. Fünf der letzten sechs Begegnungen zwischen den beiden Teams konnten die Deutschen gewinnen und erzielten dabei in fünf Spielen mindestens 30 Treffer. Im Schnitt fielen in den letzten drei direkten Duellen 61 Tore.

Im kommenden Duell wird es neben der Leistung von Star-Spieler Knorr auch auf die Produktion der weiteren Offensivkräfte ankommen. Julian Köster und Sebastian Heymann könnten ihre Statistiken noch etwas nach oben schrauben und sollten dabei gleichzeitig an der Wurfeffizienz arbeiten. Köster erzielte mit neun Treffern die geteilt zweitmeisten Tore im Kader der Deutschen, brauchte dafür jedoch satte 19 Würfe, was einer schwachen Quote von 47 Prozent entspricht. Johannes Golla hingegen konnte mit neun Toren bei zehn Wurfversuchen bisher quasi nicht daneben werfen. Knorr erzielte bisher im Schnitt acht Tore pro Partie. Wer dem Spieler der Rhein-Neckar Löwen auch in der Partie gegen Island eine ähnliche Ausbeute zutraut, könnte für einen Tipp darauf einen der besten Sportwetten Bonus Codes verwenden.

Unser Deutschland - Island Tipp: Sieg Deutschland mit HC -3,5

Die Deutschen konnten in vier der letzten sechs Spiele mit mindestens fünf Toren Vorsprung gegen Island gewinnen. Im laufenden Turnier erzielte die Gislason-Auswahl 16 Treffer mehr als der kommende Gegner und war über vier Prozent effizienter im Abschluss. Wir erwarten aufgrund der Form aber auch der Qualität einen recht deutlichen Sieg der Gastgeber.