Deutschland - Israel Tipp, Prognose & Quoten | 22.06.2023

Unser Deutschland - Israel Tipp zum U21 EM Spiel am 22.06.2023 lautet: Beim Sieg der Deutschen gibt es mindestens zwei Tore zu sehen.

Am Donnerstag startet die deutsche U21 in die Europameisterschaft 2023 und damit beginnt auch gleichzeitig die Mission Titelverteidigung. Gegner zum Auftakt in der Gruppe C ist Israel, das man noch aus der Qualifikation gut kennt. Wir gehen von einem deutschen Erfolg aus, bei dem es auch einige Treffer zu bestaunen geben wird. Daher entscheiden wir uns für den Tipp „Sieg Deutschland & Über 1,5 Tore“, der bei Betano eine Quote von 1,53 bringt.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Israel auf „Sieg Deutschland & Über 1,5 Tore“

Titelverteidiger Deutschland gehört auch dieses Mal zu den Turnier-Favoriten



Israel ist seit 4 Partien sieglos



Deutschland hat die letzten 5 direkten Duelle alle gewonnen



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Israel Quoten Analyse:

Was wäre aus Sportwetten-Sicht zum Start Deutschlands in die U21-EM 2023 schöner als eine risikofreie Wette? Mit dem Betano Bonus erhält man genau diese und zusätzlich einen Bonus auf die Einzahlung. So lässt sich zum Beispiel ein Tipp auf einen Sieg der DFB-Elf mit mindestens zwei Toren Vorsprung abgeben, der Wettquoten bis 1,85 liefert.

Einfache Wetten auf den Titelverteidiger bringen Quoten um 1,30, während ein israelischer Erfolg mit Werten um 8,50 belohnt wird. Dabei trauen die Buchmacher den Israeli noch nicht einmal einen Treffer zu, wie Quoten bis 2,05 für die Wettoption „Beide treffen“ belegen. Auf der anderen Seite gibt es für das Over 2,5 Wettquoten bis 1,65.

Deutschland vs Israel Prognose: DFB-Auswahl ohne große Probleme

Bei den letzten drei U21-Europameisterschaften stand Deutschland stets im Finale. Zweimal gewann die DFB-Auswahl dann auch, so auch beim letzten Turnier vor zwei Jahren, als man im Endspiel Portugal mit 1:0 schlug. Es war der insgesamt dritte EM-Triumph. Nur Spanien und Italien haben jeweils zwei Titel mehr.

In der Qualifikation für die EM hielten sich die Deutschen weitestgehend schadlos und beendeten diese mit einer 9-0-1-Bilanz und 32:9 Toren auf dem ersten Platz. Im Anschluss an die gelungene Quali gab es allerdings zwei Pleiten in den Tests gegen Frankreich und England. Seitdem ist die deutsche U21 aber wieder vier Partien in Folge ungeschlagen.

Anders als einige wenige, die in der vergangenen Woche noch zwei Tests absolvierten, beließen es die Deutschen bei einem inoffiziellen Länderspiel gegen die Schweiz. Ohne Zuschauer und Medien und bei 4x 30 Minuten gewann der amtierende U21-Europameister mit 3:1. Die Tests im März gegen Japan (2:2) und EM-Gastgeber Rumänien (0:0) waren noch enttäuschend.

Gegen Israel will man nun einen gelungenen Einstand ins Turnier feiern und zumindest die jüngste Bilanz gegen diesen Gegner lässt dies auch erwarten. Noch nie hat eine U21 Deutschlands ein Länderspiel gegen Israel verloren. In bisher zehn Duellen gab es je fünf Siege und Remis.

Deutschland - Israel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 3:1 Schweiz (Test, N), 0:0 Rumänien (Test, N), 2:2 Japan (Test, H), 2:4 Italien (Test, A), 1:3 England (Test, A)



Letzte 5 Spiele Israel: 0:2 Belgien (Test, N), 1:2 Schweiz (Test, N), 0:0 Kroatien (Test, A), 1:1 Ukraine (Test, N), 2:1 Georgien (Test, A)



Letzte 5 Spiele Deutschland vs Israel: 1:0 (EMQ, A), 3:2 (EMQ, H), 3:0 (EMQ, H, 2018), 5:2 (EMQ, A, 2017), 2:1 (Test, A, 2013)



Zuletzt standen sich die beiden Nationalmannschaften in der Qualifikation für das nun anstehende Turnier gegenüber. Deutschland gewann 3:2 zu Hause und 1:0 auswärts und baute die Serie an Siegen gegen Israel auf fünf in Folge aus. Die Israeli auf der anderen Seite schnappten sich erst am letzten Spieltag Platz zwei von Polen.

In den Playoffs gegen Irland musste man nach zwei Remis bis ins Elfmeterschießen, in dem man zu Hause mit 3:1 die Oberhand behielt und sich zum erst dritten Mal für eine Endrunde einer U21-EM qualifizierte. Bei den beiden Malen davor, in den Jahren 2007 und 2013 als Gastgeber, war jeweils in der Gruppenphase Schluss.

Wie der Gegner bestritt auch Israel in der vergangenen Woche nur noch einen Test. Nachdem man im März gegen die Schweiz verloren hatte, wollte man mit einem positiven Ergebnis den Auftakt ins Turnier bestreiten. Doch daraus wurde nichts. Der Test gegen Belgien ging mit 0:2 ebenfalls verloren. Insgesamt sind die Israeli seit vier Partien sieglos.

In diesen letzten vier Spielen gelangen ihnen insgesamt nur zwei Tore. Überhaupt geizte die Mannschaft von Trainer Guy Luzon zuletzt mit Treffern. In nur zwei ihrer letzten zehn Länderspiele erzielten die Israeli zwei Tore und zwar in den Partien gegen San Marino und Georgien. Ansonsten gelang ihnen höchstens ein Treffer.

Unser Deutschland - Israel Tipp: Sieg Deutschland & Über 1,5 Tore

Alles andere als ein deutscher Sieg zum Auftakt wäre eine Überraschung. Vor allem in Hinblick darauf, dass sich mit England der für viele Buchmacher größte Favorit auf den Gewinn der EM in der deutschen Gruppe tummelt, ist ein Sieg für das Team von Trainer Antonio Di Salvo Pflicht. Wir können uns einen klassischen 2:0-Erfolg der DFB-Elf gegen einen Gegner, den man erst in der Quali zweimal schlagen konnte, gut vorstellen. Die Masse an Toren erwarten wir nicht, deshalb würden wir zum Turnier-Auftakt eine etwas zurückhaltendere Wette präferieren.