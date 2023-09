Deutschland - Japan Tipp, Prognose & Quoten | 09.09.2023

Unser Deutschland - Japan Tipp zum Freundschaftsspiel am 09.09.2023 lautet: Mal wieder spielt die deutsche Elf nicht zu Null. Immerhin trifft sie dieses Mal aber auch selbst.

Mit einer katastrophalen Bilanz hatte sich die deutsche Nationalmannschaft in Richtung Sommerpause verabschiedet. Im ersten Spiel nach dieser Pause bekommt es die DFB-Auswahl mit Japan zu tun. Der eine oder andere dürfte sich noch erinnern: Mit der Pleite gegen die Japaner wurde das deutsche Aus bei der WM 2022 eingeleitet.

Am Freitag erhält die Flick-Truppe die Gelegenheit zur Revanche, doch nach den letzten Ergebnissen herrscht einige Skepsis beim deutschen Anhang. Wir können uns auch nicht zu einer Siegwette durchringen und entscheiden uns stattdessen für den Tipp „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,74 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Japan auf „Beide treffen“:

Deutschland kassierte in den letzten 4 Länderspielen 9 Gegentreffer

Japan konnte in den letzten 6 Partien stets treffen

Das letzte Duell in der Vorrunde der WM 2022 endete 2:1 für Japan

Deutschland vs Japan Quoten Analyse:

Einfache Siegwetten auf die deutsche Elf lohnen sich kaum. Die diesbezüglichen Quoten bewegen sich um 1,50 herum. Seinen Gewinn kann man aber steigern, wenn man die Wette bei einem der Buchmacher ohne Wettsteuer platziert. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste kann man dagegen fast das Sechsfache seines Einsatzes erhalten.

Apropos erhalten: Mit dem NEObet Promo Code erhaltet ihr eine 10€-Wette ganz ohne Einzahlung. Ein Blick lohnt sich. Dort, aber auch bei jedem anderen Bookie, ist Deutschland klarer Favorit. Wetten auf einen Erfolg der Mannschaft von Hansi Flick mit mindestens zwei Toren Vorsprung bringen Quoten bis 1,80. Für Über 2,5 Tore im Spiel gibt es Werte um 1,65.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Japan Prognose: DFB-Elf weiter mit Problemen

Nach dem blamablen Aus bei der WM 2022, als man zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden ist, wollte die deutsche Nationalelf in den folgenden Testspielen ihre Anhänger wieder versöhnen und sich mit guten Ergebnissen frühzeitig in Form für die Heim-EM im kommenden Jahr bringen. Doch das ist nicht gelungen.

Der erste Test gegen Peru konnte mit 2:0 noch siegreich gestaltet werden. Doch dann folgten drei Pleiten gegen Belgien, in Polen und gegen Kolumbien, bei denen die DFB-Elf insgesamt sechs Gegentreffer kassierte. Drei weitere Gegentore kamen beim 3:3 gegen die Ukraine hinzu.

Durch zwei Tore ab der 83. Minute inklusive eines Elfmeter-Treffers in der Nachspielzeit konnte Deutschland eine Niederlage gerade so noch abwenden. Die Stimmung bei den Fans ist jedenfalls im Keller. Schon in der Nations League 2022/23 hatten die Deutschen nicht überzeugen können und von sechs Gruppenspielen nur eines gewonnen (4 Remis).

Bei den letzten beiden Pleiten in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) erzielte die DFB-Auswahl noch nicht einmal ein Tor. Die Personalie Hansi Flick ist bei vielen nicht unumstritten. Sollte auch das Match gegen Japan verloren werden, dürften die Kritiker weiter Nahrung erhalten.

Deutschland - Japan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 0:2 Kolumbien (H), 0:1 Polen (A), 3:3 Ukraine (H), 2:3 Belgien (H), 2:0 Peru (H)

Letzte 5 Spiele Japan: 4:1 Peru (H), 6:0 El Salvador (H), 1:2 Kolumbien (H), 1:1 Uruguay (H), 1:1, 1:3 i.E. Kroatien (N)

Letzte Spiele Deutschland vs. Japan: 1:2 (N), 2:2 (N), 3:0 (N)

Die Japaner hatten sich mit Siegen über Deutschland und Spanien für das Achtelfinale der WM 2022 qualifiziert, waren dort aber im Elfmeterschießen an Kroatien gescheitert. Die ersten beiden Länderspiele des neuen Jahres waren dann auch nicht von Erfolg gekrönt. Von Uruguay trennte sich Nippon 1:1, gegen Kolumbien gab es dagegen eine 1:2-Pleite.

Die beiden anschließenden Tests wurden dann aber souverän gewonnen. Nach dem 6:0 gegen El Salvador nahmen die Samurai Blue auch Peru auseinander (4:1). Insofern haben sich die Japaner, anders als die Deutschen, positiv in die Sommerpause verabschiedet.

In den letzten sechs Länderspielen konnte Japan immer mindestens einmal treffen. Auf der anderen Seite hielten die Asiaten in nur einer ihrer letzten neun Partien hinten die Null. Mit Deutschland kreuzten die Samurai Blue in ihrer Geschichte tatsächlich erst dreimal die Klingen. Die Bilanz ist dabei ausgeglichen.

Nach einer 0:3-Pleite in einem Test im Jahr 2004 und einem Remis (2:2) in einem weiteren Test im Jahr 2006 fügten die Japaner den Deutschen im ersten Pflichtspiel-Duell bei der WM 2022 trotz eines 0:1-Rückstands die erste Niederlage zu. Der Stachel bei der DFB-Elf sitzt tief. Doch ob sie sich in der Volkswagen Arena in Wolfsburg revanchieren können?

Unser Deutschland - Japan Tipp: Beide Teams treffen

Trotz der Sommerpause rechne ich aufgrund der letzten Ergebnisse der deutschen Mannschaft keinesfalls mit einer klaren Angelegenheit. Natürlich ist Deutschland Favorit, aber das war man in allen vorherigen vier Testspielen auch. Die Japaner zeigten sich in jüngerer Vergangenheit sehr treffsicher und haben ihr Tor in der Regel gemacht. Das sollten sie auch in Wolfsburg schaffen. Eine Torwette ist hier die beste Option.