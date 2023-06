Deutschland – Kolumbien Tipp, Prognose & Quoten | 20.6.23

Unser Deutschland - Kolumbien Tipp zum Freundschaftsspiel am 20.06.2023 lautet: Nach den desolaten Auftritten gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) ist vor allem der Bundestrainer Hansi Flick gehörig unter Druck. Ob das letzte Länderspiel der Deutschen vor der Sommerpause zu einem Erfolg führt, ist mehr als fraglich.

Auch gegen Polen blieb Bundestrainer Flick seiner Linie treu und bot in der Startelf gleich neun Wechsel gegenüber dem vergangenen Match gegen die Ukraine auf. Die Hausherren hingegen agierten mit einer Fünferkette gegen den Ball und waren sehr defensiv aufgestellt. Der viermalige Weltmeister bestimmte das Geschehen, ohne vor dem gegnerischen Kasten zwingend zu werden. Wie aus dem Nichts gingen die Gastgeber vor der Pause in Front. Wenngleich die Gäste nach dem Seitenwechsel anrannten, fehlte es an Entschlossenheit und Glück im Torabschluss.

Kolumbien blieb auch im zehnten Match (WM-Quali und Testspiele) ungeschlagen und sackte gegen den Irak einen knappen 1:0-Triumph ein. Den einzigen Treffer im Spiel erzielte Joker Mateo Cassierra nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Da „Los Cafeteros“ klare Feldvorteile aufzeigten, ging der Erfolg am Ende absolut in Ordnung.

Gegen die Südamerikaner wird es für die DFB-Auswahl schwer. Wir sehen die Gäste als leichten Favoriten, schließen aber ein Remis mit mehr als 1,5 Toren nicht aus. Für diese „Match-Kombi“ stellt Bwin eine Quote von 3,60 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Kolumbien auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Nur eines der letzten 4 Testspiele konnte Deutschland siegreich gestalten (1U, 2N).

Seit Februar 2022 haben die Kolumbianer nicht mehr verloren (8S, 2U).

Deutschland steht gehörig unter Druck, zudem wirkt der Bundestrainer ratlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Kolumbien Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Einschätzung gibt es kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Deutschen, die am Dienstagabend in Gelsenkirchen zum Match mit den Südamerikanern einladen. Trotz der schwachen Leistungen der Flick-Elf bewerten die Wettanbieter den Heimsieg mit einer Quote von durchschnittlich 1,50.

Seit dem 0:1 im Rahmen der WM-Quali gegen Argentinien sind „Los Cafeteros“ ungeschlagen (8S, 2U). Wer auf die Gäste wetten möchte, darf sich über deutlich mehr als den fünffachen Wetteinsatz freuen. Dabei bietet sich die Nutzung eines Sportwetten Bonus an, um das eigene Risiko deutlich zu minimieren.

Deutschland vs. Kolumbien Prognose: „Schießen die Südamerikaner die Deutschen tiefer in die Krise?“

Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalelf sollte ein Ruck durchs Team gehen, um den Weg zur EURO 2024 auf heimischem Boden mit Erfolgen zu pflastern. Nach dem wenig glanzvollen Erfolg gegen Peru sucht der viermalige Weltmeister nach seiner Form. In den vergangenen drei Testspielen gegen Belgien, die Ukraine und Polen wurde nämlich nur ein mageres Remis errungen.

Um die Gunst der Fans und Medien nicht gänzlich zu verspielen, ist Hansi Flick gut beraten, das kommende Testspiel mit einem Erfolgserlebnis zu bestreiten. Wenngleich der 58-jährige Übungsleiter die Länderspiele im Juni für das eine oder andere Experiment vorgesehen hatte, kann bereits jetzt konstatiert werden, dass die zahlreichen Umstellungen und Wechsel das komplette Team verunsichert haben und keine klare Linie zu erkennen ist.

Im FIFA-Ranking geht es stetig bergab. Momentan rangiert die DFB-Auswahl nur noch auf Platz 14 und gehört nicht mehr zu den Top 10.

Wenngleich die Kolumbianer den Sprung zur WM in Katar verpassten, sollte die Elf von Trainer Néstor Lorenzo keineswegs unterschätzt werden. Seit Juli 2022 nimmt der Übungsleiter auf der Bank Platz und verlor seither keines seiner sieben Spiele (5S, 2U).

Deutschland - Kolumbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 0:1 Polen (Test, A), 3:3 Ukraine (Test, H), 2:3 Belgien (Test, H), 2:0 Peru (Test, H), 4:2 Costa Rica (WM, A).

Letzte 5 Spiele Kolumbien: 1:0 Irak (Test, H), 2:1 Japan (Test, A), 2:2 Südkorea (Test, A), 0:0 USA (Test, A), 2:0 Paraguay (Test, H).

Letzte Spiele Deutschland vs. Kolumbien: 3:0 (Test, H), 3:3 (Test, H), 3:1 (Test, H), 1:1 (Test, H).

In erster Linie hat der 57-jährige Argentinier die Defensive gefestigt. Drei der sieben Ansetzungen endeten nämlich ohne Gegentor. Darüber hinaus ließ die von Lorenzo bevorzugte Viererkette in den vergangenen sieben Spielen nur sechs Gegentore zu. Der Offensiv-Verbund blickt hingegen auf 14 Tore und schenkte dem Gegner nur in einer der letzten sieben Begegnungen keines ein.

Die Deutschen haben bisweilen noch nie gegen Kolumbien verloren (2S, 2U). Sonderbar aussagekräftig ist der Direktvergleich aber nicht, da nur eines der vier Spiele in diesem Jahrtausend stattfand.

Unser Deutschland – Kolumbien Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Anhand der aktuellen Länderspiel-Bilanz (1S, 1U, 2N) der Gastgeber lässt sich auf ein Formtief schließen. Die Mannen von Trainer Hansi Flick stehen gehörig unter Druck und können sich in Hinblick auf die EURO 2024 im eigenen Land keinen weiteren Aussetzer leisten.

Ein zusätzlicher Misserfolg würde vermutlich Folgen für Bundestrainer Flick mit sich bringen. Viele Experten fordern bereits jetzt einen Trainerwechsel, um eine erfolgreiche EM 2024 nicht zu gefährden. Ob die DFB-Auswahl diesem Druck standhalten kann, ist mehr als fraglich.

Ganz anders sieht es bei den Kolumbianern aus. In der Veltins-Arena haben die Südamerikaner nichts zu verschenken und wollen ihre Serie von acht Siegen und zwei Remis weiter ausbauen. Wenngleich wir dem FIFA-Weltranglisten-17. nicht zwingend einen Sieg zutrauen, ist zumindest mit einem Remis zu rechnen.