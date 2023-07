Deutschland - Kolumbien Tipp, Prognose, Quoten | 30.07.23

Unser Deutschland - Kolumbien Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 30.07.2023 lautet: Nach dem lockeren Auftakt gegen Marokko wartet nun die erste Standortbestimmung auf die deutsche Mannschaft. Dabei kann Alexandra Popp ihre Bilanz weiter ausbauen.

Nach einer holprigen Vorbereitung für die WM 2023 herrschten im deutschen Lager und bei den Fans ein paar Unsicherheiten, was den Zustand der Frauen-Nationalmannschaft angeht. Doch mit dem souveränen 6:0 zum Auftakt gegen Marokko hat Deutschland nicht nur einen Traumstart hingelegt, sondern auch ein Ausrufezeichen gesetzt.

Im zweiten Gruppenspiel am Sonntag (11:30 Uhr) wartet mit Kolumbien nun aber ein ganz anderes Kaliber. Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 2,05 bei Oddset für die Wette „Popp trifft“.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Kolumbien auf „Popp trifft“:

Deutschland vs Kolumbien Quoten Analyse:

So sind die DFB-Frauen im zweiten Spiel gegen die Cafeteras mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,23 bei den Buchmachern die ganz klaren Favoriten. Für einen Erfolg der Südamerikanerinnen gibt es Quoten im Schnitt von 11,8.

Deutschland vs Kolumbien Prognose: Was setzt die DFB-Auswahl der Aggressivität der „Cafeteras“ entgegen?

Die deutsche Mannschaft startete sehr spritzig, spielfreudig und effektiv vor dem gegnerischen Tor in die WM 2023. Dabei musste Martina Voss-Tecklenburg wichtige Spielerinnen wie Marina Hegering, Sjoeke Nüsken und Lena Oberdorf ersetzen. Trotzdem wirkte die Mannschaft sehr engagiert und hungrig. Beste Spielerin war Alexandra Popp. Die Wolfsburgerin erzielte die ersten beiden Tore, wie so oft per Kopf. Doch auch die Flügelspielerinnen Jule Brand und Klara Bühl hatten einen Unterschied ausgemacht.