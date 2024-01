Deutschland - Kroatien Tipp, Prognose, Quoten| 24.01.2024

Unser Deutschland - Kroatien Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 24.01.2024 lautet: Im Wett Tipp heute kämpft der EM-Gastgeber um den Einzug ins Halbfinale, in dem Top-Favorit Dänemark wartet. Kroatien startete furios in die EM, war zuletzt jedoch vor allem defensiv nicht mehr überzeugend. Wir sehen daher die Deutschen im Vorteil.

Der Sieg gegen Ungarn war unglaublich wichtig! Den Deutschen könnte nun sogar eine knappe Niederlage gegen Kroatien reichen, um das ersehnte Halbfinale klar zu machen, sollten weder Österreich noch Ungarn gewinnen. Die zuletzt stockende Offensive des zweimaligen Europameisters erfuhr beim 35:28 Sieg einen deutlichen Aufschwung. In der zweiten Hälfte konnte dann auch wieder Krake Andi Wolff beweisen, dass er der beste Torhüter des Turniers ist. Das könnte auch im kommenden Match enorm wichtig werden.

Unser Wett Tipp heute „Kroatien Unter 29 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Kroatien auf „Kroatien Unter 29 Tore“:

Deutschland konnte in der laufenden Hauptrunde die Gegner bei 26,75 Toren im Schnitt halten.

Kroatien konnte in keinem der letzten 4 Spiele gegen Deutschland über 25 Treffer erzielen.

Im Schnitt erzielen die Kroaten in den direkten Duellen mit Deutschland 25,9 Tore.



Deutschland vs Kroatien Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen im kommenden Duell zwischen Deutschland und Kroatien den Gastgeber des Turniers klar im Vorteil. Auf dem Drei-Weg-Markt bekommt die Gislason-Auswahl eine Siegquote von nur 1,24 zugewiesen, während ein Sieg der Kroaten mit einer Quote von 5,45 als sehr unwahrscheinlich angesehen wird.

Bei den erzielten Treffern im Spiel liegt die Over-/Under-Line bei 61,5 Treffern bei einer Quote von jeweils 1,86, was etwas verwundert, da in den direkten Duellen der beiden Teams im Schnitt nur etwas über 50 Tore pro Partie fallen. Wer jedoch trotzdem eine torreiche Partie erwartet, könnte eine Wette darauf mit der NEObet Freiwette ohne Einzahlung absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Kroatien Prognose: Sichert Torhüter Wolff den Einzug ins Halbfinale?

Andi Wolff ist auch noch mit 32 Jahren einer der besten Torhüter der Welt. Mit 66 gehaltenen Bällen führt der gebürtige Euskirchener die Konkurrenz an und kommt dabei auf eine starke Fangquote von fast 37 Prozent. Die Deutschen stellen derweil mit im Schnitt 24,3 Gegentreffern pro Partie die geteilt beste Defensive zusammen mit Triple-Weltmeister Dänemark.

Im Angriff konnte im letzten Spiel gegen Ungarn, angeführt von einem bockstarken Julian Köster, eine deutliche Steigerung ausgemacht werden. Juri Knorr kommt derweil mit 6,7 Toren pro Partie noch immer auf den besten Torschnitt des Teams.

Die Kroaten starteten mit einem starken 39:29-Statement-Sieg gegen Spanien ins Turnier, konnten in der Hauptrunde jedoch kein einziges Spiel gewinnen und stehen mit nur einem Punkt auf dem letzten Rang der Gruppe. Somit ist auch das Erreichen des Spiels um Platz 5 nicht mehr möglich.

Im Schnitt erzielten die Kroaten in ihren Hauptrunden-Partien 29 Treffer, mussten dabei jedoch durchschnittlich 31,5 Gegentore verkraften. Bester Torschütze der Kroaten ist bisher Luka Klarica, der auf vier Tore pro Partie kommt. Die kroatischen Schlussmänner kommen insgesamt auf 66 Paraden bei einer schwachen Fangquote von 27,5 Prozent.

Deutschland - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 35:28 (H) Ungarn, 22:22 (H) Österreich, 26:24 (H) Island, 30:33 (A) Frankreich, 34:25 (A) Nordmazedonien.

Letzte 5 Spiele Kroatien: 30:35 (H) Island, 26:29 (A) Ungarn, 32:34 (A) Frankreich, 31:25 (H) Rumänien, 28:28 (H) Österreich.

Letzte 5 Spiele Deutschland vs. Kroatien: 24:25 (A), 24:23 (H), 26:25 (A), 22:21 (A), 28:21 (H).



Die bisherigen Begegnungen zwischen Kroatien und Deutschland waren nicht unbedingt Offensiv-Feuerwerke. Im Schnitt fielen in den insgesamt zehn gespielten Duellen nur 51,4 Tore pro Partie.

Deutschland konnte dabei vier Siege einsammeln, alle innerhalb der letzten fünf Partien. Die Kroaten kommen derweil auf fünf Siege bei einem Remis. Dass es jedoch in der kommenden Partie zu einer knappen Angelegenheit kommen könnte, zeigt die Tatsache, dass vier der letzten fünf Partien mit jeweils nur einem Tor Unterschied entschieden wurden.

Wer jedoch an einen deutlichen Sieg der Deutschen im Spiel um den Einzug ins Halbfinale bei der Heim-EM glaubt, könnte seine Wette mit einem Sportwetten Bonus Code noch etwas aufpolstern.

Unser Deutschland - Kroatien Tipp: Kroatien Unter 29 Tore

Die Kroaten erzielten in den direkten Vergleichen mit dem kommenden Gegner aus Deutschland nur 25,9 Tore im Schnitt und könnten sich auch im anstehenden Duell an einer sehr stabilen Defensive um Torhüter Andi Wolff die Zähne ausbeißen. In den letzten vier Partien konnte das Team von Trainer Goran Perkovac nie mehr als 25 Treffer erzielen.