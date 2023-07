Deutschland - Marokko Tipp, Prognose & Quoten | 24.07.2023

Unser Deutschland - Marokko Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 24.07.2023 lautet: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft möchte einen guten Start in die Weltmeisterschaft 2023 hinlegen. Die Chancen dafür stehen gegen den Debütanten Marokko ganz gut.

Am Montagvormittag europäischer Zeit (10:30 Uhr) ist es endlich so weit: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steigt auch in die WM 2023 ein. In Melbourne trifft die DFB-Auswahl auf Marokko. In dieser Partie ist die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg der haushohe Favorit. Nach einer schwachen Vorbereitung gilt es für Deutschland aber auch in Turnierform zu kommen und eine gewisse Euphorie zu entfachen. Auch wir kommen hier nicht an einem Sieg des Favoriten vorbei und spielen mit einer Quote von 1.80 bei Betano die Wette „Sieg Deutschland & Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Marokko auf „Sieg Deutschland & Über 3,5 Tore“:

Deutschland steht in der Weltrangliste auf Rang 2.

Die DFB-Auswahl fährt als Vize-Europameister zur WM.

Marokko feiert 2023 sein Weltmeisterschafts-Debüt.

Deutschland vs Marokko Quoten Analyse:

Deutschland hat mit Marokko, Kolumbien und Südkorea eine eher einfache Vorrundengegner erwischt. Spätestens im Achtelfinale drohen aber Gegner wie Frankreich oder Brasilien. Bei den Bookies liegt die DFB-Auswahl im Rennen um den Weltmeistertitel aktuell auf Platz 4.

Ganz anders ist die Ausgangslage im ersten Gruppenspiel. Hier gibt es für einen Sieg der DFB-Damen nur Quoten im Schnitt von 1,04. Ein Sieg der „Atlas-Löwinnen“ erscheint dagegen aus Sicht der Wettanbieter mit durchschnittlichen Quoten von 32,8 extrem unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Marokko Prognose: Bekommt MVT die Abwehrprobleme in den Griff?

Nach der tollen EM 2022 in England, als die DFB-Auswahl erst im Finale gestoppt wurde, wurde im deutschen Frauenfußball eine überraschend große Euphorie entfacht. Nun drücken viele Fans den Frauen bei der WM 2023 die Daumen. Die Vorbereitung wurde aber zum Stimmungskiller. Gegen Vietnam reichte es nur zum schmeichelhaften 2:1-Sieg. Gegen Sambia setzte es sogar eine peinliche 2:3-Niederlage. Ähnlich wie die Herren haben die deutschen Damen aktuell Probleme mit der Absicherung schneller Gegenstöße.

Nun droht auch noch Innenverteidigerin Marina Hegering auszufallen. Die Abräumerin der Bayern kann nur schwer ersetzt werden. Im Mittelfeld ist auch der Einsatz von Lena Oberdorf (Wolfsburg) noch ungewiss. Bei der letzten EURO hatte die DFB-Elf nur drei Gegentore in sechs Spielen kassiert. In der Quali für die WM 2023 holte man 27 Punkte aus 10 Spielen, bei 47:5 Toren. Die einzige Pleite war ein 2:3 in Serbien. Bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 schied Deutschland schon im Viertelfinale gegen Schweden aus.

Die „Löwinnen vom Atlas“ haben es als erstes arabisches Team zu einer Frauen-WM geschafft. Entscheidend hierfür war der zweite Platz von Marokko bei der Afrikameisterschaft 2022. Das nordafrikanische Land hatte sich erst zum dritten Mal für eine Kontinentalmeisterschaft qualifiziert und zum ersten Mal die Gruppenphase überstanden. Im Finale setzte es eine 1:2-Pleite gegen Südafrika. Seit 2021 wird die Mannschaft vom ehemaligen Olympique-Lyon-Damen-Coach Reynald Pedros betreut.

Unter dem Franzosen hat die Mannschaft beachtliche Fortschritte gemacht. Die Qualität im Kader ist mit Spielerinnen von Tottenham, Lille oder Sampdoria nicht zu verachten. Trotzdem hakt es in der Offensive noch am Abschluss und in der Defensive an der Stabilität. Auch die fehlende Erfahrung ist ein Problem. In den letzten 11 Länderspielen reichte es nur für 2 Siege (gegen die Slowakei und Bosnien), bei 7 Niederlagen und 2 Remis. Gegen Italien und die Schweiz kamen Anfang Juli immerhin zwei torlose Remis zustande.

Deutschland - Marokko Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:3 Sambia (H), 2:1 Vietnam (H), 1:2 Brasilien (H), 1:0 Niederlande (A), 0:0 Schweden (H)

Letzte 5 Spiele Marokko: 0:1 Jamaika (H), 0:0 Schweiz (A), 0:0 Italien (A), 0:1 Rumänien (A), 0:2 Tschechien (A)

Letzte Spiele Deutschland vs Marokko:

Beide Nationen treffen am Montag erstmals aufeinander. Der Blick auf die letzten Länderspiele von Deutschland lässt aber auf einige Wettoptionen schließen. So musste das DFB-Team in den letzten 3 Länderspielen immer mindestens ein Gegentor schlucken. In 3 der letzten 5 WM-Auftaktspiele siegte Deutschland aber immer mit 3 oder mehr Toren Vorsprung. Viele deutsche Hoffnungen ruhen auch auf Alex Pop. Die deutsche Kapitänin liegt bei den Buchmachern im Rennen um die WM-Torschützenkönigin gut im Rennen. Trifft sie gleich zum Auftakt, wird das von Betway mit einer Quote von 1.66 belohnt.

Unser Deutschland - Marokko Tipp: Sieg Deutschland & Über 3,5 Tore

Zum Auftakt der WM 2023 wartet auf Deutschland der vermutlich einfachste Gegner. Sicher werden sich die Marokkanerinnen hauptsächlich hinten reinstellen. Aber gegen die wackelige Abwehr der DFB-Auswahl kann man dem Turnier-Neuling durchaus einen Treffer zutrauen. Am Ende rechnen wir mit einem deutschen Sieg, bei dem insgesamt einige Tore fallen.