Deutschland – Niederlande Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser Deutschland - Niederlande Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 26.03.2024 lautet: Deutschland überzeugte kürzlich gegen Frankreich und will in unserem Wett Tipp heute gegen die Elftal ebenfalls punkten.

Zuletzt legte die DFB-Elf einen Traumstart gegen die Franzosen hin und ging bereits nach acht Sekunden in Front. Am Ende stand nach zuvor drei sieglosen Länderspielen ein nicht unverdienter 2:0-Triumph zu Buche. Die Niederlande löste in der Gruppe B hinter Frankreich als Tabellenzweiter das Ticket für die Euro 2024 in Deutschland. Neben drei Quali-Siegen steht zudem ein starkes 4:0 im Länderspiel gegen Schottland zu Buche.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir im Deutsche-Bank-Park (Frankfurt) die Hausherren als leichten Favoriten und tendieren zu drei oder mehr Toren. Für „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ hält Oddset eine Quote von 2,10 bereit.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Niederlande auf „DC 1X & Über 2,5 Tore“:

Deutschland verlor nur eines der letzten vier Heimspiele gegen Holland (1S, 2U).

Mit 9 Toren in 4 Auswärtsspielen (EM-Quali) ist die Elftal in der Fremde brandgefährlich

4 der vergangenen 5 direkten Duelle auf deutschem Boden endeten zwischen beiden Nationen mit drei oder mehr Toren.

Deutschland vs Niederlande Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten am Drei-Wege-Markt verläuft im Sand. Beide Konkurrenten begegnen sich mehr oder weniger auf Augenhöhe, wenngleich die Gastgeber aus Deutschland mit einer durchschnittlichen Quote von 1,95 am niedrigsten bewertet sind.

Den letzten Gastauftritt in Deutschland entschieden die Holländer mit 4:2 für sich. Ein weiterer Auswärtserfolg wird mit einer durchschnittlichen Deutschland Holland Wettquote von ca. 3,5 bewertet.

Zudem tendieren die Bookies aus unserem EM Wettanbieter Vergleich zu einem offensiv geführten Kräftemessen mit drei oder mehr Toren.

Deutschland vs. Niederlande Prognose: Ist mit einem offensiven Schlagabtausch zu rechnen?

Die deutsche Nationalelf spielte am Samstag gegen Frankreich stark auf und verließ nicht unverdient den Platz als Sieger. Als Schlüsselspieler galt der Rückkehrer Toni Kroos, der gegen „Les Bleus“ die Fäden im Mittelfeld zog. Vor allem offensiv sind die Recken von Trainer Julian Nagelsmann mit Jamal Musiala (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Kai Havertz (Arsenal) sehr gut aufgestellt und sorgten bereits gegen Frankreich für Furore.

In der Defensive ist zwar noch deutlich Luft nach oben, aber immerhin stand gegen Frankreich seit zehn Spielen erstmals ein „Clean Sheet“ zu Buche. Gerade in Hinblick auf die Gruppenphase der Euro 2024 gilt es für den Bundestrainer, die oftmals präferierte Viererkette zu stabilisieren.

Allgemein ist die bisherige Bilanz von Nagelsmann recht überschaubar. Seit Ende September 2023 sitzt er auf der Trainerbank. Nur zwei seiner fünf Länderspiele waren von Erfolg gekrönt. Den beiden Erfolgen gegen die USA (3:1) und Frankreich (2:0) stehen auf der anderen Seite ein Remis und zwei Niederlagen gegenüber. Drei der fünf Ansetzungen brachten drei oder mehr Tore mit sich. Außer beim 0:2 gegen Österreich traf die DFB-Auswahl in jedem Match unter Nagelsmann mindestens zweimal.

Deutschland startet bei der heimischen EM in der Gruppe A und hat mit Ungarn, Schottland und der Schweiz lösbare Aufgaben vor der Brust.

Deutschland - Niederlande Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:0 Frankreich (A), 0:2 Österreich (A), 2:3 Türkei (H), 2:2 Mexiko (A), 3:1 USA (A).

Letzte 5 Spiele Niederlande: 4:0 Schottland (H), 6:0 Gibraltar (A), 1:0 Irland (H), 1:0 Griechenland (A), 1:2 Frankreich (H).

Letzte Spiele Deutschland vs. Niederlande: 1:1 (A), 2:4 (H), 3:2 (A), 2:2 (H), 0:3 (A).

Holland spielte eine solide EM-Qualifikation, hatte aber in beiden Paarungen mit dem Tabellen-Primus aus Frankreich (0:4, 1:2) das Nachsehen. Diesen beiden Misserfolgen standen auf der anderen Seite sechs Siege gegenüber. 18 erbeutete Punkte reichten am Ende für Rang 2.

In der Fremde ist die Elftal keineswegs zu unterschätzen und erzielte während der Quali neun Tore in vier Auswärtsspielen. Nur beim 0:4 in Frankreich wurde ein eigener Treffer verpasst. Drei der vier Ansetzungen auf gegnerischem Boden endeten mit drei oder mehr Toren.

Die Offensive der Niederländer ist mit klangvollen Namen wie Cody Gakpo (FC Liverpool), Xavi Simons (RB Leipzig), Memphis Depay (Atlético Madrid) und Donyell Malen (Borussia Dortmund) bestückt.

Bei der EM-Endrunde trifft Holland u. a. mit Frankreich auf einen alten Bekannten und muss zudem gegen Österreich antreten.

Oddset hält für Neukunden einen zusätzlichen Willkommensbonus für den Deutschland Niederlande Tipp bereit. Einfach das erste Wettkonto eröffnen und den Oddset Wettbonus in Höhe von bis zu 100 € abstauben.

Unser Deutschland – Niederlande Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Spielerisch bzw. in Bezug auf die Kader-Marktwerte bewegen sich beide Nationen auf gleicher Wellenlänge. Mit der Rückkehr von Toni Kroos wirkte Deutschland vor allem gefestigt und sicherer. Zudem hat das 2:0 gegen Frankreich den Kickern von Trainer Nagelsmann Selbstvertrauen gespendet.

Aufgrund des Heimrechts sehen wir die DFB-Auswahl leicht in der Favoritenrolle, trauen aber den Gästen auch ein Remis zu. In jedem Fall ist mit einem engen Match zu rechnen, das mindestens drei Tore mit sich bringt.