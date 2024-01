Deutschland - Österreich Tipp, Prognose, Quote|20.01.2024

Unser Deutschland - Österreich Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 20.01.2024 lautet: Im Wett Tipp heute kommt es zum Nachbarschafts-Duell zwischen Gastgeber Deutschland und Überraschungsteam Österreich. Wir sehen die deutsche Auswahl, trotz der starken Leistungen Österreichs, aufgrund der höheren Qualität im Kader im Vorteil.

Österreich hat den Einzug ins EM-Halbfinale auch in der Hauptrunde weiterhin in der eigenen Hand. Wer hätte das vor der Handball-Europameisterschaft gedacht? Vermutlich die wenigsten, doch das Team von Trainer Ales Pajovic hat sich dies durch starke Auftritte gegen gute Mannschaften redlich verdient. Mit Deutschland wartet nun jedoch eine starke Defensive, die auf dem Papier zudem über deutlich höhere Qualität im Kader verfügt.

Wir entscheiden uns in diesem spannenden Duell für den Wett Tipp heute „Deutschland Über 31,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Österreich auf „Deutschland Über 31,5 Tore“:

Deutschland erzielte in den letzten 6 Spielen gegen Österreich mindestens 32 Tore.

Österreich konnte 2008 und 2014 Testspiele gegen den DHB gewinnen.

Deutschland steht bei 13 Siegen in Folge gegen Österreich.



Deutschland vs Österreich Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen den zweimaligen Europameister gegen das Überraschungsteam aus Österreich klar im Vorteil und vergeben eine Siegquote für den Gastgeber in Höhe von 1,25. Ein Sensationssieg des momentanen Tabellen-Zweiten in der Hauptrunden-Gruppe 1 wird mit einer Quote von 5,80 beziffert.

Ein weiteres Unentschieden der Österreicher gegen eine Top-8-Nation würde etwa das Zehnfache des Wett-Einsatzes bringen. Einen solchen Tipp würden wir euch jedoch nur in Verbindung mit einer Freiwette raten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Österreich Prognose: Hält „Krake“ Andi Wolff die Deutschen weiter im Turnier?

Die bisherigen Leistungen von Juri Knorr können durchaus als Sinnbild für die Verfassung des deutschen Teams herhalten. Der junge Aufbauspieler führt die Torschützenliste des Turniers mit 31 Treffern an, kommt jedoch nur auf eine Wurf-Effizienz von 60 Prozent und wirkt vor allem bei der Wurfauswahl manchmal etwas zu unbedacht. Gegen Island kamen die Deutschen aufgrund der aggressiven Spielweise des Gegners nicht so recht in ihre Set-Plays und mussten am Ende schwierige Würfe nehmen.

Das Potential im Kader der Deutschen für einen tiefen Run im Turnier ist also unbestritten vorhanden, vor allem wenn die Defensive um Torhüter Andi Wolff weiterhin so überragend agiert. Der Schlussmann von KS Kielce sammelte mit 43 die meisten Paraden im Turnier und kann dabei mit einer starken Fangquote von über 37 Prozent aufwarten. Wolff ist so etwas wie die Lebensversicherung der Deutschen und ein Hauptgrund dafür, dass die Gegner im Wettbewerb bisher mit 3,0 Toren im Schnitt übertroffen werden.

Die Österreicher mussten im Verlauf des Turniers schon gegen drei der besten acht europäischen Nationen antreten und konnten in diesen Spielen zwei starke Remis und einen knappen Sieg einfahren. Gegen Deutschland muss nun jedoch der starke Durchschnitt von 30,5 Toren pro Partie gegen die drittbeste Verteidigung des Wettbewerbs gehalten werden, um eine realistische Chance auf einen Sieg gegen den Sechsten der EHF-Liste zu haben.

Die Defensive der Österreicher ist derweil durchaus anfällig, durchschnittlich setzte es 28,5 Gegentreffer pro Partie. Zum Vergleich, die Deutschen stehen bei einem Schnitt von 24,5 gegnerischen Toren pro Spiel. Hier wird es auch auf eine starke Leistung von Torhüter Constantin Möstl ankommen, der bei den Paraden im laufenden Wettbewerb auf dem dritten Rang steht und eine ordentliche Fangquote von 32 Prozent aufweisen kann.

Deutschland - Österreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 26:24 Island (H), 30:33 Frankreich (H), 34:25 Nordmazedonien (A), 27:14 Schweiz (H), 35:31 Portugal (H).

Letzte 5 Spiele Österreich: 30:29 Ungarn (N), 33:33 Spanien (N), 28:28 Kroatien (N), 31:24 Rumänien (N), 30:37 Island (H).

Letzte Spiele Deutschland vs. Österreich: 34:29 (N), 34:20 (H), 36:27 (A), 34:22 (N), 32:28 (A).



Die letzten Partien zwischen den beiden Nationen sprechen nicht unbedingt für einen Sieg der Österreicher gegen den großen Nachbarn. Die letzten 13 Spiele am Stück gingen verloren. In drei der letzten sechs Partien setzte es eine derbe Klatsche mit mindestens zehn Toren Rückstand. Übrigens kam es auch bei den letzten beiden Europameisterschaften zu einem Duell zwischen Deutschland und Österreich. Vor zwei Jahren verloren die Österreicher während der Gruppenphase mit 29:34. Im Jahr 2020 setzte es während der Heim-EM für Österreich im 3. Spiel der Hauptrunde eine 22:34-Niederlage.

Deutschland konnte in den letzten vier Partien gegen Österreich immer mindestens 34 Treffer auflegen, im Schnitt kommen die Deutschen in allen Begegnungen mit den Nachbarn auf 30,3 Tore. Juri Knorr erzielte bisher im Schnitt übrigens „Über 7 Tore“ pro Partie. Eine Wette darauf, dass dies auch im kommenden Duell mit Österreich der Fall sein wird, könnt ihr hervorragend mit der Nutzung des Oddset Sportwetten Bonus verbinden.

Unser Deutschland - Österreich Tipp: Deutschland Über 31,5 Tore

Die bisherige EM kann schon jetzt als absoluter Erfolg für die ÖHB-Auswahl gewertet werden. Wir sehen das Matchup für Österreich gegen eine starke Defensive nicht als optimal an und die deutsche Auswahl daher recht deutlich im Vorteil. Zumal Österreich in den letzten vier direkten Duellen im Schnitt 34,5 Tore um die Ohren geflogen sind.