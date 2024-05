Deutschland - Schottland Info, Wetten & Vorschau EM 2024

In unserer Deutschland - Schottland Info, Wetten & Vorschau für das EM 2024 Spiel am 14.06.2024 findet ihr die relevantesten News, Zahlen und Fakten sowie alle Infos zur TV-Übertragung zum Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in der Fußball Arena München.

Am 14. Juni ist es soweit: Gastgeber Deutschland bestreitet das Eröffnungsspiel der EM 2024 in München! Nach zuletzt drei schwachen Endrunden in Serie will die DFB-Auswahl die Fans mit guten Leistungen und Ergebnissen endlich wieder auf ihre Seite ziehen. Für das neue, noch nicht wirklich gefestigte Konstrukt von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist dabei ein guter Start in die Endrunde extrem wichtig.

Passenderweise trifft die deutsche Nationalmannschaft mit Schottland zum Auftakt auf den vermeintlich leichtesten Gruppengegner. Die Bravehearts nehmen erst zum vierten Mal an einer Europameisterschaft teil und gehen als klarer Außenseiter in die erste Partie der Gruppe A.

Deutschland - Schottland: Alle EM 2024 Infos auf einen Blick:

Paarung: Deutschland vs Schottland

Runde: Gruppe A, 1. Spieltag

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Spielort: München

Stadion: Fußball Arena München

Zuschauer: 70.000

Übertragung TV: ZDF, MagentaTV

Übertragung Stream: ZDF, MagentaTV

Schiedsrichter: -



Wann wird Deutschland vs Schottland angepfiffen?

In der Gruppenphase der Europameisterschaft 2024 gibt es drei Anstoßzeiten: 15, 18 und 21 Uhr.

Da am Tag des Eröffnungsspiels nur eine Partie ausgetragen wird, rollt der Ball in der Fußball Arena München erst ab 21 Uhr.

Die Spannung vor dem ersten Spiel dieser Endrunde sowie dem ersten Auftritt Deutschlands im eigenen Land ist dementsprechend groß und wird die Fans magisch anziehen.

So seht ihr Deutschland - Schottland live im TV oder Stream:

14. Juni 2024, 21 Uhr, Fußball Arena München, München

Übertragung TV: ZDF, MagentaTV

Übertragung Stream: ZDF, MagentaTV



Nur bei Magenta TV, dem Sender der Telekom, werden in Deutschland alle 51 Spiele der EURO 2024 zu sehen sein. Fünf Partien werden exklusiv übertragen.

ARD und ZDF haben sich die Rechte für 34 der 51 Spiele gesichert, darunter alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinal-Duelle und das Endspiel. Auch RTL mischt mit und zeigt insgesamt zwölf Partien.

In Österreich darf der ORF ebenfalls nur 20 Spiele zeigen. Die restlichen Begegnungen der EM 2024 laufen bei Servus TV. In der Schweiz ist die Situation dagegen viel einfacher: Hier ist das komplette Turnier bei der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt SRF zu sehen.

Deutschland vs Schottland: In welchem Stadion wird gespielt?

Die Spiele der Europameisterschaft 2024 werden in zehn verschiedenen Stadien ausgetragen.

Bevor die deutsche Nationalmannschaft für das zweite sowie das dritte Gruppenspiel in Stuttgart und Frankfurt zu Gast ist, startet die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in München inss Turnier. Das sonst als Allianz Arena bekannte Stadion bietet in internationalen Wettbewerben 70.000 Zuschauern Platz.

Allerdings darf die Heimstätte des FC Bayern in UEFA-Wettbewerben nicht nach dem Hauptsponsor benannt werden. Stattdessen finden sich die Zuschauer am 14. Juni in der „Fußball Arena München“ ein.

Schon bei der WM 2006 fand das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Costa Rica im Münchner Fußball-Tempel statt. Die DFB-Auswahl siegte mit 4:2 und konnte danach an diesem Standort auch das Achtelfinale gegen Schweden gewinnen (2:0).

Deutschland Prognose: Darf Deutschland auf den Titel hoffen?

Nach den Länderspielen im November 2023 gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) lag die deutsche Nationalmannschaft am Boden. Der Schwung durch den Trainerwechsel von Hansi Flick hin zu Julian Nagelsmann war verpufft. Die Hoffnung auf eine gute EM im eigenen Land ging gegen Null.

Doch im März konnte die DFB-Auswahl mit einem eindrucksvollen 2:0 bei Vizeweltmeister Frankreich und einem 2:1-Erfolg gegen den Weltranglisten-Sechsten Niederlande die Stimmung drehen.

Den Grundstein für diesen Erfolg hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann gelegt, der sich von seinem Vorhaben verabschiedete, die vermeintlich elf besten Spieler des Landes auf dem Platz zu vereinen.

Stattdessen setzt der Coach auf einen Kader aus den formstärksten Spielern der abgelaufenen Saison. Zudem war das Comeback von Toni Kroos ein wichtiges Puzzlestück. Die neu formierte Gruppe fand auf- und außerhalb des Platzes rasend schnell zusammen und sorgte mit ihrer Aufbruchstimmung für Hoffnung auf eine gute EM.

Schottland Prognose: Wie weit kommen die Bravehearts?

Für die schottische Nationalmannschaft ist schon die Teilnahme an einer EM ein großer Erfolg. Das war bisher erst dreimal geglückt (1992, 1996, 2021). Bisher mussten die Bravehearts bei einer Europameisterschafts-Endrunde schon immer nach der Vorrunde die Koffer packen. Nur zu gerne würden die Briten nun erstmals eine K.o.-Runde erreichen. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, da auch die vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale einziehen.

In der Qualifikation für das Turnier in Deutschland sorgten die Schotten durchaus für Aufsehen. Einerseits ließ man die hoch eingeschätzten Norweger deutlich hinter sich, zudem feierte die Truppe von Coach Steve Clarke einen 2:0-Heimsieg gegen Spanien. Am Ende hatten die Briten nur ein Spiel in der Quali verloren (auswärts in Spanien) und sicherten sich das Ticket als Zweiter der Gruppe A. Star der Truppe ist Manchester-United-Profi Scott McTominay, der sieben Tore in acht Quali-Spielen erzielte.

Direktvergleich Deutschland vs Schottland:

Nach 17 Duellen führt Deutschland den Vergleich gegen Schottland mit acht Siegen an. Dazu kommen fünf Remis und vier Niederlagen. Den letzten Erfolg gegen die DFB-Auswahl feierten die Bravehearts im April 1999.

Damals gewannen die Briten ein Freundschaftsspiel in Bremen mit 1:0. Aus den folgenden vier Vergleichen mit der deutschen Auswahl kam nur noch ein Remis zustande. Bei einer EM trafen beide Nationen lediglich einmal aufeinander.

Deutschland - Schottland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:1 Niederlande (H), 2:0 Frankreich (A), 0:2 Österreich (A), 2:3 Türkei (H), 2:2 Mexiko (A)

Letzte 5 Spiele Schottland: 0:1 Nordirland (H), 0:4 Niederlande (A), 3:3 Norwegen (H), 2:2 Georgien (A), 1:4 Frankreich (A)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs Schottland: 3:2 (A), 2:1 (H), 2:1 (H), 1:1 (A), 0:1 (H)



Schaut man auf die Treffer in den 17 Duellen zwischen beiden Nationen, hat Deutschland hier mit einem Torverhältnis von 26:23 nur knapp die Nase vorne. In acht Pflichtspielen hätte die Wette „Beide Teams treffen“ sieben Mal Erfolg gehabt. Der Wert „2,5 Tore“ wurde fünf Mal übertroffen. Auch dieses Mal rechnen die Bookies mit mindestens drei Treffern. Am Wettmarkt „Beide Teams treffen“ hat aber die Option „Nein“ klar die Nase vorne.

