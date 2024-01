Deutschland - Schweiz Tipp, Prognose, Quoten | 10.01.2024

Unser Deutschland - Schweiz Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 10.01.2024 lautet: Vor einer Rekordkulisse von 54.000 Zuschauern startet Deutschland am Mittwochabend in die Heim-EM. Bundestrainer Alfred Gislason übernimmt mit seiner Mannschaft in unserem Wett Tipp heute die Favoritenrolle.