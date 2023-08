Deutschland - Südkorea Tipp, Prognose & Quoten | 3.8.2023

Unser Deutschland - Südkorea Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 03.08.2023 lautet: Nach der überraschenden Pleite gegen Kolumbien müssen die deutschen Frauen gegen Südkorea gewinnen. Einem souveränen Sieg dürfte hier aber nichts im Wege stehen.

Deutschland war mit dem 6:0-Sieg gegen Marokko toll in die Frauen WM 2023 gestartet. Doch schon im zweiten Gruppenspiel folgte mit der bitteren 1:2-Pleite gegen Kolumbien der erste heftige Rückschlag. Im finalen Gruppenspiel am Donnerstag (12 Uhr) gegen Südkorea steht die DFB-Auswahl nun unter Druck.

Nur mit einem Sieg zieht man sicher ins Achtelfinale ein. Die Wettquoten äußern im Vorfeld der Partie wenig Zweifel an diesem Erfolg. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,68 bei Oddset die Wette „Deutschland gewinnt zu Null“.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Südkorea auf „Deutschland gewinnt zu Null“:

Südkorea ist bei der WM 2023 noch ohne Tor

Deutschland hat in seiner WM-Geschichte nur 2 Vorrundenspiele verloren

Die DFB-Auswahl hat in der Weltrangliste klar die Nase vorne

Deutschland vs Südkorea Quoten Analyse:

Deutschland ist amtierender Vize-Europameister und Nummer 2 der Weltrangliste. Südkorea kam bei einer WM noch nie übers Achtelfinale hinaus und wird im FIFA-Ranking auf Platz 17 geführt.

Der Blick in eine der zahlreichen Sportwetten Apps verrät uns, dass die „Taegeuk Ladies“ somit bei der Deutschland vs Südkorea Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 13,1 auch die haushohen Außenseiter sind. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der DFB-Auswahl lediglich Quoten im Schnitt von 1,21.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Südkorea Prognose: Wie hat die DFB-Auswahl die Pleite verkraftet?

Bei der WM 1995 hatte Deutschland gegen Schweden zum ersten Mal ein Gruppenspiel verloren. 28 Jahre später war es wieder so weit. Wie konnte Deutschland das Spiel gegen Kolumbien verlieren? Deutschland hatte 68 Prozent Ballbesitz. Auch die Torschüsse sprachen mit 14:9 für die DFB-Auswahl. Daraus resultierten aber nur zwei große Chancen. Zu oft fehlte der letzte Pass im letzten Drittel vor dem Tor. Die Südamerikanerinnen gingen dagegen äußerst hart zur Sache und kauften der deutschen Mannschaft den Schneid ab.

So kam das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kaum in einen Rhythmus. Nach dem späten Treffer zum 1:1 spielte die Mannschaft, wie im Test gegen Sambia, weiter auf Sieg, vernachlässigte aber die Verteidigung. So stellt sich wieder einmal die Frage, ob Deutschland aktuell mit seinen spielerischen Mitteln gegen bissig und diszipliniert verteidigende Gegner gewinnen kann? MVT erwägt in der Partie gegen Südkorea eine Formation mit zwei Angreiferinnen.

Südkorea nimmt 2023 zum dritten Mal in Folge an einer WM teil. 2015 hatten die „Taegeuk Ladies“ mit vier Punkten aus drei Gruppenspielen sogar das Achtelfinale erreicht. Doch schon bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 schieden die Asiatinnen mit drei Niederlagen und 1:8 Toren nach der Vorrunde aus. Ein ähnliches Schicksal droht der Mannschaft nun beim laufenden Turnier. Zum Auftakt setzte es eine 0:2-Pleite gegen Kolumbien. Hier waren die Frauen von Coach Colin Bell offensiv zu harmlos und in der Defensive zu fehlerhaft.

Auch im zweiten Gruppenspiel zeigte Südkorea keine Fortschritte. Gegen Marokko, den großen Außenseiter in Gruppe H, geriet man früh in Rückstand und konnte dieses Ergebnis nicht mehr umbiegen. Die Afrikanerinnen hatten nur 32 Prozent Ballbesitz. Zudem sprachen auch 16:9 Schüsse in Richtung Tor für die „Taegeuk Ladies“. Doch gegen das Bollwerk der „Atlas Löwinnen“ fand die südkoreanische Auswahl kein Durchkommen und spielte sich nur eine gute Chance heraus.

Deutschland - Südkorea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 1:2 Kolumbien (H), 6:0 Marokko (H), 2:3 Sambia (H), 2:1 Vietnam (H), 1:2 Brasilien (H)

Letzte 5 Spiele Südkorea: 0:1 Marokko (H), 0:2 Kolumbien (A), 2:1 Haiti (H), 5:0 Sambia (H), 5:2 Sambia (H)

Letzte Spiele Deutschland vs Südkorea: -

Beide Nationen treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Die deutsche Angreiferin Alexandra Popp liegt mit drei Treffern im Kampf um den Titel Torschützenkönigin bei der WM 2023 gut im Rennen. Trifft die deutsche Kapitänin auch gegen Südkorea, wird das von Buchmacher Oddset mit einer Quote von 2,05 belohnt.

Unser Deutschland - Südkorea Tipp: Deutschland gewinnt zu Null

Ein finales Gruppenspiel einer deutschen Nationalmannschaft bei einer WM gegen Südkorea weckt unschöne Erinnerungen. Die Herren hatten so als Titelverteidiger bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland das Weiterkommen verspielt. Doch die südkoreanischen Frauen sind nicht in der Lage, den DFB-Frauen die Suppe zu versalzen. Dafür waren die „Taegeuk Ladies“ im Turnierverlauf viel zu harmlos. Zudem fehlt ihnen die nötige Qualität.