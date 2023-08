Marokko - Kolumbien Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.2023

Darum tippen wir bei Marokko vs Kolumbien auf „Sieg Kolumbien & Über 1,5 Tore“:

Marokko vs Kolumbien Quoten Analyse:

Kolumbien hat nach zwei siegreichen Begegnungen in Folge die maximale Punkteausbeute ins Visier genommen. Ein Sieg gegen Marokko versorgt euch mit Wettquoten bis 1,53. Wer an dieser Stelle einen Sportwetten Bonus ins Spiel bringen möchte, hat bei unseren verlinkten Buchmachern die freie Auswahl.

Marokko vs Kolumbien Prognose: Kolumbien mit Ambitionen

Es benötigt nicht viel Vorstellungskraft, um den Südamerikanerinnen in diesem Spiel mehr als einen Zähler zuzutrauen. Die Mannschaft von Nelson Abadia Aragon hat im Jahr 2023 neun Länderspiele absolviert (inklusive der ersten beiden Gruppenspiele) und dabei in jeder einzelnen Begegnung mindestens ein Tor erzielt.

Am ersten Spieltag gelang ein souveräner 2:0-Erfolg gegen Südkorea. Die erwartbaren Tore (1,66:0,54 xG pro Kolumbien) festigen den Eindruck einer ungefährdeten Partie. Beim anschließenden Vergleich mit Deutschland bewiesen die Kolumbianerinnen ihre Nervenstärke und siegten durch einen Treffer in der 97. Minute.

Marokko - Kolumbien Statistik & Bilanz:

Im internationalen Vergleich haben die Nordafrikanerinnen noch einige Probleme. Marokko hat nur eines der vergangenen zehn Länderspiele für sich entschieden. Besonders die eigene Offensive wurde in diesen Spielen schmerzhaft vermisst: Marokko hat nur ein Tor in den letzten neun Spielen erzielt.

Dieses Tor gelang im letzten Vergleich mit Südkorea und hält die minimalen Hoffnungen auf eine Teilnahme am Achtelfinale am Leben. Erwartet ihr in diesem Spiel ein Tor auf beiden Seiten, könnt ihr bei Betano das 2,32-Fache eures Einsatzes gewinnen. Besonders einfach könnt ihr diese Wette in der Betano App abgeben.