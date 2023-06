Deutschland - Tschechien Tipp, Prognose, Quoten | 25.6.23

Unser Deutschland - Tschechien Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 25.06.2023 lautet: Die DFB-Elf macht es dieses Mal besser und trifft gleich öfter in den gegnerischen Kasten.

Mit einem Remis gegen Israel ist Deutschland nur suboptimal in die U21-EM 2023 gestartet. Am zweiten Spieltag der Gruppenphase muss nun gegen Tschechien ein Sieg her, ansonsten dürfte sich der amtierende Europameister wohl frühzeitig aus dem Turnier verabschieden. Die Tschechen sind dagegen bei einer Pleite definitiv raus.

Ein Sieg zum Auftakt gegen die Israeli war nicht nur eingeplant, er war aufgrund des Spielverlaufs eigentlich auch zwingend. Doch trotz bester Chancen wollte der DFB-Elf nur ein Treffer gelingen. Wir denken, dass es dieses Mal besser läuft und entscheiden uns für die Wette „Deutschland Über 1,5 Tore“, die bei NEObet eine Quote von 1,62 bringt.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Tschechien auf „Deutschland Über 1,5 Tore“:

Tschechien ist seit 6 Partien sieglos.

Die Tschechen kassierten in ihren letzten 5 Spielen 12 Gegentore.

Deutschland steht nach dem Remis zum Auftakt unter Zugzwang.

Deutschland vs Tschechien Quoten Analyse:

Für einen Tipp auf einen Sieg Tschechiens winken dagegen Wettquoten bis 5,50. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Teams treffen, stufen die Wettanbieter genauso hoch ein wie jene, dass höchstens ein Team trifft. In beiden Fällen gibt es Quoten um 1,85. Mit einer 1,80 für das Over 2,5 gehört der getestete Buchmacher NEObet zu den Spitzenkandidaten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Tschechien Prognose: DFB-Elf dieses Mal effizienter

Zwei vergebene Elfmeter, ein zurückgenommenes Tor wegen einer Abseitsstellung und eine Halbzeit lang in Überzahl: Die deutsche U21 weiß wohl selbst nicht, wie sie das Auftaktspiel gegen Israel nicht gewinnen konnte. Am Ende ist Fußball aber nun mal ein Ergebnissport und mit dem 1:1 war der Auftakt bei der Mission Titelverteidigung mehr als nur enttäuschend.

Am Sonntag ist ein Sieg mehr oder weniger Pflicht, wenn man bedenkt, dass es am letzten Spieltag mit England gegen einen der absoluten Turnierfavoriten geht. Doch bei aller anfänglichen Euphorie um den amtierenden Europameister darf man nicht vergessen, dass die positiven Ergebnisse zuletzt ausblieben.

Zwar ist die deutsche U21 seit fünf Länderspielen ungeschlagen, allerdings gab es auch nur zwei Erfolge gegen Italien und die Schweiz in einem inoffiziellen Test über viermal 30 Minuten. Die anderen drei Spiele gegen Japan, Rumänien und eben Israel, die allesamt remis endeten, darf man dagegen als Enttäuschungen bezeichnen.

Weiter zurückblickend waren die Siege gegen die Squadra Azzurra und die Eidgenossen die einzigen in den letzten sieben Partien. In ihren letzten acht Begegnungen blieb die DFB-Elf nur einmal ohne Gegentreffer. Selbst konnte sie in zehn der letzten zwölf Spiele netzen und siebenmal in diesen letzten zwölf Matches mindestens doppelt.

Deutschland - Tschechien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 1:1 Israel (EM, N), 3:1 Schweiz (Test, N), 0:0 Rumänien (Test, N), 2:2 Japan (Test, H), 2:4 Italien (Test, A)

Letzte 5 Spiele Tschechien: 0:2 England (EM, N), 1:1 Niederlande (Test, N), 0:0 Belgien (Test, N), 0:4 Norwegen (Test, H), 1:5 Portugal (Test, A)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs. Tschechien: 2:0 (EM, N, 2017), 1:1 (EM, A, 2015), 1:1 (Test, N, 2014), 1:1 (EMQ, A, 2010), 1:2 (EMQ, H, 2009)

Die Tschechen blieben zum Auftakt gegen England torlos und damit auch im sechsten Länderspiel in Folge ohne Sieg. Der letzte Erfolg datiert aus dem Hinspiel der Playoffs, als die Osteuropäer in Island mit 2:1 gewannen und diesen Vorsprung im Rückspiel zu Hause mit einem torlosen Remis über die Zeit brachten.

Auf dieses Unentschieden sollten neben drei Pleiten noch zwei weitere folgen. Viermal in diesen letzten sechs Partien blieben die Tschechen ohne eigenen Treffer. Am Sonntag muss es einen solchen aber geben. Denn bei einem Remis gegen Deutschland wäre das vorzeitige Aus fast besiegelt. Bei einer Pleite kann man dagegen sicher die Koffer packen.

Gegen die Three Lions hatten die Tschechen durchaus ihre Chancen und kassierten den Gegentreffer zum 0:2-Endstand erst tief in der Nachspielzeit. Gegen die DFB-Auswahl werden sie dennoch als klarer Außenseiter gehandelt und in der bisherigen Historie konnte eine tschechische U21 erst einmal gegen eine deutsche U21 gewinnen.

Insgesamt gab es bisher neun solcher Duelle. Nachdem Tschechien zwischen 2009 und 2015 in vier aufeinanderfolgenden Kräftemessen ungeschlagen blieb und dabei den einzigen Sieg holte, konnte Deutschland diesen Lauf beenden und die bisher letzte direkte Begegnung bei der U21-EM 2017 mit 2:0 für sich entscheiden.

Unser Deutschland - Tschechien Tipp: Deutschland Über 1,5 Tore

Deutschland muss diese Partie gewinnen, ansonsten droht im Hinblick auf das letzte Gruppenspiel gegen England das vorzeitige Aus. Gegen Israel waren allein wegen der beiden Elfmeter schon mindestens drei Tore im Bereich des Möglichen. Gegen eine tschechische Auswahl, die sechsmal in Folge nicht gewinnen konnte und in ihren letzten fünf Partien im Schnitt 2,4 Gegentreffer kassierte, sollte die DFB-Elf nicht nur etwas für das Punkte-, sondern auch für das Torkonto tun.