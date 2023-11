Deutschland - Türkei Tipp, Prognose & Quoten | 18.11.2023

Unser Deutschland - Türkei Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 18.11.2023 lautet: Auch wenn wir den Gästen einen Treffer zutrauen, geht unser Wett Tipp heute letzten Endes in Richtung der DFB-Elf.

Vergangene Woche setzten sich die Bayern in der Champions-League-Gruppenphase zu Hause mit 2:1 gegen Galatasaray durch. Die türkischen Fans trugen ihren Teil dazu bei, dass es alles andere als ein Heimspiel für den FCB war. In Berlin treffen nun die deutsche und die türkische Nationalelf aufeinander. Auch in der Hauptstadt ist mit vielen türkischen Anhängern zu rechnen, die ihr Team lautstark unterstützen werden. Einen Treffer trauen wir den Gästen zu, am Ende sollte sich aber die DFB-Elf, wie die Münchner, durchsetzen.

Entsprechend tendieren wir zum Wett Tipp heute „Sieg Deutschland & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,75 bei Betano.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Türkei auf „Sieg Deutschland & Beide Teams treffen“:

Deutschland ist nach der Ära Flick noch ungeschlagen: 2 Siege, 1 Unentschieden.

Die Türkei traf in ihren letzten 6 Länderspielen immer und erzielte insgesamt 13 Tore.

In 4 der letzten 5 direkten Duelle trafen beide Mannschaften.

Deutschland vs Türkei Quoten Analyse:

Die Online-Wettanbieter favorisieren in diesem Match die DFB-Elf sehr deutlich. Für Wetten auf einen deutschen Sieg gibt es Höchstquoten von 1,50. Auf der anderen Seite kann man für einen Tipp auf einen Erfolg der Türken Wettquoten bis 6,50 erhalten. Die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Werte bis 2,85 ab.

Wer diese Wett-Option ohne Risiko ausprobieren will, der sollte dies mit einer Gratiswette ohne Einzahlung tun. Interessant, wenn auch nicht ganz so hoch, sind die Quoten für den Wettmarkt „Beide Teams treffen“. Für diesen belaufen sich die Höchstwerte auf 1,75. Für einen Tipp auf „Über 2,5 Tore“ gibt es hingegen nur Wettquoten um 1,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Türkei Prognose: DFB-Elf trotzt allen Widerständen

Mit einigen Ausfällen, hauptsächlich aufgrund von Verletzungen, geht die deutsche Nationalmannschaft am Samstag ins Spiel gegen die Türkei. Jamal Musiala und Felix Nmecha fehlen verletzt, während Manuel Neuer von sich aus auf eine Nominierung verzichtete, da er erst kürzlich wieder fit geworden ist.

Dafür kehren unter anderem Serge Gnabry oder Benjamin Henrichs zurück ins Team, das nach der Ära Flick zuletzt dreimal in Folge ungeschlagen blieb. Es gab Siege gegen Frankreich (unter Interimstrainer Rudi Völler) und die USA sowie zuletzt ein Unentschieden gegen Mexiko.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Noch nicht abstellen konnte der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann vor allem die Schwächen in der Abwehr. In ihren letzten acht Länderspielen hat die DFB-Elf immer Gegentreffer kassiert. Insgesamt waren es in diesem Zeitraum 17 Gegentore. Weiter zurückblickend hielt die deutsche Nationalmannschaft in nur zwei der letzten 20 Länderspiele hinten die Null - gegen Peru und den Oman.

Insofern ist es alles andere als abwegig, dass die Türken am Samstag zum Torerfolg kommen. Egal, ob man nun darauf wettet, dass beide Teams treffen oder diese Option damit kombiniert, dass die deutsche Mannschaft gewinnt: Beide Wett-Alternativen lassen sich ganz leicht über die Betano Sportwetten App auswählen.

Deutschland - Türkei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Deutschland: 2:2 Mexiko (A), 3:1 USA (A), 2:1 Frankreich (H), 1:4 Japan (H), 0:2 Kolumbien (H)

Letzte 5 Spiele Türkei: 4:0 Lettland (H), 1:0 Kroatien (A), 2:4 Japan (N), 1:1 Armenien (H), 2:0 Wales (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs Türkei: 3:3 (H), 3:1 (A), 3:0 (H), 3:2 (N), 1:2 (A)

Die Türkei schaffte es jedenfalls in ihren letzten sechs Länderspielen immer auf die Anzeigetafel. Insgesamt erzielte sie in diesen sechs Partien 13 Treffer. Überhaupt haben die Gäste in nur einem ihrer letzten 26 Länderspiele seit dem 20. Juni 2021 kein eigenes Tor schießen können. Zuletzt feierten die Ay-Yildizlilar in der EM-Qualifikation zwei zu Null-Siege in Folge, dank der sie - höchstwahrscheinlich auch als Gruppenerster - das Ticket für die EM 2024 gelöst haben. Beim 1:0-Erfolg in Kroatien hatte Vincenzo Montella sein Debüt auf der türkischen Trainerbank gegeben. Er folgte auf den entlassenen Stefan Kuntz.

Mit dem weiteren 4:0-Heimerfolg über Lettland führte sich der Italiener bestens ein und soll nun auch in Berlin für ein Erfolgserlebnis sorgen. An das letzte Gastspiel in Deutschland haben die Türken jedenfalls nicht die schlechtesten Erinnerungen. Im Oktober 2020 lagen sie in Köln dreimal zurück und erzielten in der Nachspielzeit den Treffer zum 3:3-Endstand. Die drei Duelle davor mit der DFB-Auswahl hatte die Türkei alle verloren und auch in jeder dieser drei Begegnungen genau drei Gegentreffer kassiert. Am Samstag kommen die Türken aber dennoch mit breiter Brust: Von ihren letzten zehn Länderspielen haben sie sieben gewonnen und nur zwei verloren - unter anderem einen Test gegen Japan (2:4).

Unser Deutschland - Türkei „Sieg Deutschland & Beide Teams treffen“

Die deutsche Auswahl erwartet in der Hauptstadt ein heißer Tanz und die vielleicht erste richtige Bewährungsprobe für Julian Nagelsmann, der sein Heim-Debüt als Bundestrainer gibt. Wir trauen ihm zu, gegen einen keinesfalls zu unterschätzenden Gegner die richtigen Mittel zu finden und diese seiner Mannschaft mit auf den Weg zu geben. Ohne Gegentreffer wird es aber wohl wieder nicht gehen. Dafür sind die Türken zu treffsicher und die deutsche Abwehr einfach noch nicht sattelfest genug.