Deutschland - Ukraine Tipp, Prognose & Quoten | 12.06.2023

Unser Deutschland - Ukraine Tipp zum Freundschaftsspiel am 12.06.2023 lautet: Zum Jubiläum hat sich die DFB-Auswahl mit der Ukraine einen ganz besonderen Gegner ausgesucht. Wenngleich die Mannen von Trainer Hansi Flick ein politisches Zeichen für den Frieden setzen wollen, steht fußballerisch ein Sieg im Fokus.

Aus der Sicht der Deutschen verlief die bisherige Vorbereitung im März dieses Jahres suboptimal. Dem 2:0 gegen Peru folgte im vergangenen Testspiel eine knappe 2:3-Heimniederlage gegen Belgien. Dabei lagen die Gastgeber im RheinEnergieStadion in Köln bereits nach neun Minuten mit 0:2 hinten. Wenngleich Niclas Füllkrug kurz vor der Pause verkürzte, sollten die „Roten Teufel“ nach dem Seitenwechsel durch Kevin De Bruyne auf 3:1 erhöhen. Mehr als das 2:3 durch Serge Gnabry gelang den Hausherren nicht.

Die „Schowo-blakytny“ erlitt im ersten Gruppenspiel der EM-Qualifikation eine 0:2-Niederlage bei den Inselkickern aus England. Dabei waren die Gäste über das gesamte Spiel hinweg offensiv harmlos und verzeichneten keinen einzigen Torschuss. Um in der Gruppe C die Chance auf einen der ersten beiden Plätze zu wahren, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung.

Wir visieren einen Heimsieg mit mehr als 1,5 Toren an. Für diese Wette hält Winamax eine Quote von 1,54 bereit.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Ukraine auf „Sieg Deutschland & mehr als 1,5 Tore“:

Deutschland vs Ukraine Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff der Paarung ist sich jeder über die Rollenverteilung bewusst. Deutschland geht im Weserstadion in Bremen als Favorit ins Rennen und dürfte gerade nach dem 2:3 gegen Belgien nichts unversucht lassen, um ein Erfolgserlebnis zu vermelden. Eine Deutschland Ukraine Quote von durchschnittlich 1,40 untermauert diese These.