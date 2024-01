Deutschland - Ungarn Tipp, Prognose & Quoten | 22.01.2024

Unser Deutschland - Ungarn Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 22.01.2024 lautet: Der Gastgeber aus Deutschland steht nach einem offensiv ganz schwachen Auftritt gegen Österreich mit dem Rücken zur Wand und sollte gegen Ungarn gewinnen, um das Weiterkommen noch halbwegs in der eigenen Hand zu haben. In unserem Wett Tipp heute sehen wir einen verbesserten deutschen Angriff auf die Fans zukommen.

Die deutschen Handballer konnten sich noch gerade so zu einem Remis gegen die starken Österreicher retten und hatten dies wie schon so oft vor allem Keeper Andi Wolff zu verdanken. Um gegen Ungarn, das Kroatien im zweiten Hauptrundenspiel schlug, zwei Punkte einzufahren, muss der deutsche Angriff mindestens einen Gang höher schalten.

Wir glauben daran und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Über 54,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000, da auch Ungarn bisher sehr konstant punkten konnte.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Ungarn auf „Über 54,5 Tore“:

Im Schnitt fielen in den Spielen der Ungarn in diesem Turnier 55,5 Tore.

In den letzten 3 Spielen zwischen Deutschland und Ungarn fielen jeweils mindestens 57 Tore.

Die Ungarn erzielten in den letzten 4 Spielen im Schnitt 29,75 Tore.



Deutschland vs Ungarn Quoten Analyse:

Der EM-Gastgeber aus Deutschland wird auch im kommenden Duell gegen Ungarn als Favorit angesehen, auch wenn die beiden bisherigen schwachen Auftritte in der laufenden Hauptrunde nicht unbedingt dafür sprechen. Ein Sieg der Gislason-Auswahl wird mit einer Quote von 1,40 beziffert, während ein Sieg Ungarns eine recht hohe 3,70-Quote bringt.

Die meisten Treffer auf deutscher Seite werden Juri Knorr zugetraut, dessen Quote für mindestens sieben Tore im Spiel bei 1,87 liegt. Bei den Ungarn bekommt für diese Wette Bence Banhidi mit 4,50 die niedrigste Quote zugeteilt. Euren Deutschland Ungarn Tipp könnt ihr übrigens auch ganz bequem über eine der vielen guten Sportwetten Apps von einem mobilen Endgerät der Wahl abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Ungarn Prognose: Können die Fans die deutsche Mannschaft ins Halbfinale tragen?

Gänzlich in der eigenen Hand haben die deutschen Handballer das Weiterkommen nicht mehr und sind vor allem darauf angewiesen, dass Österreich nicht zu viele Punkte sammelt. Der kommende Gegner aus Ungarn liegt mit vier Punkten zwei Plätze über den Deutschen in der Tabelle und sollte unbedingt geschlagen werden, auch wenn bei einem Remis noch theoretische Chancen auf das Halbfinale bestehen könnten.

Nach zwei starken Auftritten zu Beginn der EM und auch einer recht überzeugenden Leistung bei der knappen Niederlage gegen Frankreich, blieb in der Hauptrunde vor allem das deutsche Offensivspiel weitestgehend Stückwerk. Die Gegner konnten zwar jeweils in beiden Spielen unter 25 Toren gehalten werden, Deutschland kam jedoch auch nicht mehr über diese Marke hinaus. Im Schnitt erzielen die Deutschen in diesem Turnier nun nur noch 27,8 Tore, die Wurf-Effizienz sackte derweil auf schwache 59 Prozent ab.

Die Ungarn spielen da schon einen konstanteren Handball und verloren erst ein Spiel überhaupt. Nachdem das erste Hauptrundenspiel gegen bockstarke Österreicher verloren wurde, konnten die Kroaten mit 29:26 bezwungen werden. Im Schnitt erzielt Ungarn im Turnierverlauf 28,8 Tore pro Partie bei einer recht ordentlichen Wurfquote von 64 Prozent.

Dass der deutsche Angriff nach dem Spiel gegen Österreich und deren enorm starkem Torhüter Constantin Möstl im kommenden Spiel einen Aufschwung erleben könnte, könnte am Mann zwischen den Pfosten der Ungarn liegen. Kristofs Palasics kommt bisher nur auf 33 Paraden und eine recht schwache Fang-Quote von 28 Prozent.

Deutschland - Ungarn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 22:22 (H) Österreich, 26:24 (H) Island, 30:33 (A) Frankreich, 34:25 (A) Nordmazedonien, 27:14 (H) Schweiz.

Letzte 5 Spiele Ungarn: 29:26 (H) Kroatien, 29:30 (H) Österreich, 33:25 (A) Island, 28:27 (A) Serbien, 26:24 (H) Montenegro.

Letzte Spiele Deutschland vs. Ungarn: 30:29 (H), 31:31 (H), 28:29 (H), 27:23 (H), 29:19 (H).



Dass Ungarn nicht der undankbarste Gegner für die Deutschen ist, zeigt ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Teams. In den letzten sieben Partien konnte Deutschland fünf Siege einfahren, bei einem Remis und einer Niederlage.

Im Rahmen einer EM-Endrunde trafen die beiden Teams insgesamt drei Mal aufeinander. Deutschland konnte alle Spiele gewinnen und erzielte dabei im Schnitt 28,3 Tore.

In den letzten drei Duellen erzielten beide Teams immer mindestens 28 Tore und konnten jeweils einen Sieg einfahren, bei einem Remis. Wer an eine ähnliche Torausbeute in der anstehenden Begegnung glaubt, kann für seinen Tipp den tollen Bet3000 Bonus Code nutzen, um die Gewinnchancen zu maximieren.

Unser Deutschland - Ungarn Tipp: Über 54,5 Tore

Deutschland konnte in den letzten sieben Spielen gegen Ungarn mindestens 27 Tore auflegen und kommt auf einen Schnitt von 29,1 Toren pro Partie. In den letzten drei Duellen zwischen den beiden Mannschaften fielen im Schnitt 59,33 Tore. Wir erwarten im enorm wichtigen, anstehenden Spiel ein ähnliches Ergebnis.