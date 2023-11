Die 5 besten Champions League Wetten zum 4. Spieltag

Anpfiff zum 4. Spieltag in der Champions League! Einmal mehr ist das deutsche Quartett auf Punktejagd, spielt am Dienstag und Mittwoch aber unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen.

Champions League 4. Spieltag: Beste Wetten

Champions League Wetten: BVB im Topspiel-Tief?

Borussia Dortmund muss nach der 0:4-Klatsche im Topspiel am Dienstag wieder daheim ran. Gegner ist das unangenehme Newcastle United, das gerade Manchester United 3:0 und Arsenal 1:0 bezwang. Die Toons sind besser in Form als der BVB.

Das zweite Spiel mit deutscher Beteiligung am Dienstag steigt in Belgrad, wo RB Leipzig bei Roter Stern zu Gast ist. Nach der überraschenden Niederlage gegen Mainz 05 wirkt RB angeschlagen und nicht mehr so stark wie zu Saisonbeginn.

Champions League Quoten für erneutes Bayern-Torfestival

Am Mittwoch gehen zuerst die einst so Eisernen von Union Berlin ins Spiel. Mittlerweile verlieren die Hauptstädter ein Spiel nach dem anderen und schossen in den letzten fünf Partien nicht einmal mehr ein Tor. Den Neapel-Sieg ohne Gegentor gibt es bei bet3000 zur Quote 2.05.