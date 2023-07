Dimitrov - Rune Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Dimitrov - Rune Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Laut der Weltrangliste ist Dimitrov im Wimbledon-Achtelfinale gegen Rune eigentlich der Außenseiter. Doch der Bulgare ist aktuell, vor allem auf Rasen, in Topform.

Holger Rune ist die Nummer 6 der Weltrangliste. Doch erst im Vorjahr spielte der Däne sein erstes Wimbledon-Turnier, schied aber gleich nach dem Auftaktmatch wieder aus. So dauerte es bis zu diesem Jahr, bis der 20-jährige sein erstes Spiel bei den All England Championships gewann. Inzwischen ist der Profi aus Gentofte an der Church Road sogar bis ins Achtelfinale eingezogen und trifft dort auf Grigor Dimitrov. Obwohl das ATP-Ranking eine andere Einschätzung nahe legt, schicken die Bookies den Bulgaren als Favoriten auf den Court. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Betano die Wette „Sieg Dimitrov“.

Darum tippen wir bei Dimitrov vs Rune auf „Sieg Dimitrov“:

Der Bulgare ist bei den All England Championships noch ohne Satzverlust

Dimitrov hat dieses Jahr erst ein Spiel auf Rasen verloren

Rune hat 2023 sein erstes Spiel in Wimbledon gewonnen

Dimitrov vs Rune Quoten Analyse:

Holger Rune hat als Nummer 6 des ATP-Rankings gegen Grigor Dimitrov (ATP Nr. 24) eigentlich die Nase vorne. Die Tennis-Bookies schicken bei der Dimitrov vs Rune Prognose aber trotzdem den Bulgaren mit Siegquoten im Schnitt von 1.58 als Favoriten aufs Feld. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Dänen mit durchschnittlichen Quoten von 2.39 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dimitrov vs Rune Prognose: Bleibt der Bulgare bei seinem einfachen Gameplan?

Grigor Dimitrov hat seit 2017 keinen Titel mehr gewonnen. Doch in diesem Jahr nähert sich der Bulgare wieder seiner Bestform an. Der 32-jährige stand 2023 beim Rotterdam 500 im Halbfinale, beim ATP 250 von Genf im Endspiel und bei den French Open in der Runde der letzten 16. Auch im Queen‘s Club ging es jüngst auf Rasen bis ins Viertelfinale. Seit sich die ehemalige Nummer 3 der Welt in jeder Situation und gegen jeden Gegner auf ihre Stärken konzentriert, geht es aufwärts.

Auf dem Weg ins Achtelfinale von Wimbledon ist der Mann aus Haskovo noch ohne Satzverlust. Dabei gab er insgesamt sogar nur 22 Spiele ab. Vor allem das 6:2, 6:3, 6:2 in der dritten Runde gegen Frances Tiafoe (ATP Nr. 10) war beeindruckend. Auch hier konnte sich Dimitrov wieder auf seinen Aufschlag und seine Vorhand verlassen. So steht der Bulgare bei einer Jahresbilanz von 26:12 und hat auf Gras von bisher acht Matches nur ein einziges (gegen Carlos Alcaraz) verloren.

Holger Rune hatte es in Wimbledon 2023 zum Auftakt mit George Loffhagen, der Nummer 371 der Welt, zu tun. So feierte der Däne mit einem 7:6, 6:3, 6:2 relativ problemlos seinen ersten Sieg in SW19. Zuvor hatte seit Kenneth Carlsen im Jahr 2004 kein Däne mehr ein Einzelmatch an der Church Road gewonnen. Auch in Runde 2 hielt sich der 20-jährige beim 6:3, 7:6, 6:4 gegen Roberto Carballes Baena (ATP Nr. 57) schadlos. Doch gegen Alejandro Davidovich Fokina (ATP Nr. 34) entwickelte sich am Samstag ein echter Thriller.

Hier musste die Nummer 6 beim Stand von 4:5 zwei Matchbälle abwehren und lag auch im Tiebreak von Satz 5 mit 2:6 und 5:8 zurück. Bei den All England Championships bestreitet Rune erst sein fünftes ATP-Turnier auf Gras. Dass der Däne auch auf dem grünen Untergrund überzeugen kann, zeigte er mit dem Halbfinal-Einzug in der vergangenen Woche im Queen‘s Club. Die größten Major-Erfolge hatte der dänische Profi zuvor in Roland Garros gefeiert, wo er 2022 und 2023 jeweils ins Viertelfinale eingezogen war.

Dimitrov - Rune Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dimitrov: 3:0 Tiafoe, 3:0 Ivashka, 3:0 Shimabukuro, 0:2 Alcaraz, 2:0 Cerundolo

Letzte 5 Spiele Rune: 3:2 Davidovich Fokina, 3:0 Carballes Baena, 3:0 Loffhagen, 2:0 Murray, 0:2 De Minaur

Letzte Spiele Dimitrov vs Rune: -

Beide Spieler treffen im Achtelfinale erstmals aufeinander.

Unser Dimitrov vs Rune Tipp: Sieg Dimitrov

Für Holger Rune, dem bisher noch jegliche Erfahrung auf Gras fehlt, ist der Einzug ins Wimbledon-Achtelfinale schon ein Erfolg. Doch nun droht der Nummer 6 das Aus. Denn Gegner Grigor Dimitrov zeigt sich in diesen Tagen von seiner besten Seite. Das musste zuvor schon Frances Tiafoe, der vor kurzem das Rasen-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof noch gewonnen hatte, am eigenen Leib erfahren. Der Däne stand dagegen schon in der letzten Runde gegen Davidovich Fokina mehrfach kurz vor dem Aus.