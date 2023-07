Dinamo Batumi - KF Tirana Tipp, Prognose & Quoten | 20.07.2023

Unser Dinamo Batumi - KF Tirana Tipp zum Conference League Quali-Spiel am 20.07.2022 lautet: Das Duell der Vizemeister endete schon im Hinspiel mit einem Remis. Auch im Rückspiel rechnen wir mit einem engen Duell und Toren auf beiden Seiten.

In der Vorwoche traf in der ersten Runde der Conference-League-Qualifikation der albanische Vizemeister KF Tirana daheim auf den georgischen Vizemeister Dinamo Batumi. Die Hausherren sicherten sich durch einen Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit gerade noch ein 1:1-Unentschieden. Somit ist das K.o.-Duell der beiden Teams vor dem Rückspiel an diesem Donnerstag in der Hafenstadt am Schwarzen Meer völlig offen. Die Wettquoten sehen die Gastgeber recht deutlich vorne. Wir entscheiden uns dagegen mit einer Quote von 1.98 bei NEObet für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Dinamo Batumi vs KF Tirana auf „Beide Teams treffen“:

In 8 der jüngsten 10 Partien von Batumi fielen auf beiden Seite Tore

In 10 der vergangenen 12 Partien von Tirana trafen beide Mannschaften ins Schwarze

Das Hinspiel endete mit 1:1

Dinamo Batumi vs KF Tirana Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat Batumi (8 Mio. Euro) im Vergleich zu Tirana (5 Mio. Euro) knapp die Nase vorne. Zudem ging die letzte Saison in Albanien Anfang Juni zu Ende, während in Georgien der Ligabetrieb nur eine kurze Sommerpause eingelegt hat. So schlagen sich die besten Buchmacher bei der Dinamo Batumi vs KF Tirana Prognose auf die Seite der Gastgeber und belohnen einen Heimsieg mit Quoten im Schnitt von 1.83. Auf der Gegenseite sind die Albaner mit durchschnittlichen Siegquoten von 4.29 die Underdogs.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dinamo Batumi vs KF Tirana Prognose: Kann Batumi den Heimvorteil nutzen?

Mit der Meisterschaft 2021 und drei Vizemeistertiteln seit 2019 hat sich Dinamo Batumi in Georgien in den letzten Jahren zum absoluten Spitzenteam entwickelt. Auch in diesem Jahr ist der Verein aus der Hafenstadt am Schwarzen Meer wieder eine echte Herausforderung für den Rekordchampion Dinamo Tiflis. Nach 19 von 36 Spieltagen führt der FCD die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an. Im Laufe der Saison musste Dinamo erst eine Ligapleite einstecken.

Auswärts ist Dinamo noch ungeschlagen. Allerdings verlor die Mannschaft von Coach Gia Geguchadze Anfang Juli das Supercup-Finale gegen Dinamo Tiflis. Im Europapokal warten die „Hellblau-Weißen“ noch auf die erste Teilnahme an einer Gruppenphase. Das beste Ergebnis gab es 2021/22 als man in der Conference League in die dritte Runde einzog. Schaut man auf die letzten 23 Pflichtspiele, hat Batumi nur eine einzige Pleite kassiert (13 Siege, 9 Remis).

Auch der Klubi i Futbollit Tirana hat noch keine UEFA-Gruppenphase erreicht. Die Männer aus der albanischen Hauptstadt standen in der Saison 2020/21 zum ersten und bisher einzigen Mal in den Playoffs für eine Gruppenphase. Im Kampf um ein Europa-League-Ticket setzte es damals aber ein klares 0:3 gegen die Young Boys Bern. Seit über drei Jahren hat die Mannschaft kein Europapokal-Spiel mehr gewonnen. Die letzten sechs europäischen Pflichtspiele vor dem 1:1 in Vorwoche gingen alle verloren.

Dabei lautete das Torverhältnis 3:11. In diesem Zeitraum spielte Tirana auch gegen Vereine wie Düdelingen oder Zrinjski Mostar. In der heimischen Liga ist der KF mit 26 Titeln der Rekordmeister. In den letzten 14 Jahren konnten sich die Weiß-Blauen aber lediglich zwei Ligatitel (2020/21 und 2021/22) sichern. Zudem ging in der Vorsaison auch das Pokalfinale mit 0:1 nach Verlängerung gegen Egnatia verloren. Das Remis gegen Batumi war das erste Pflichtspiel für die Mannschaft von Coach Orges Shehi seit Anfang Juni.

Dinamo Batumi - KF Tirana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dinamo Batumi: 1:1 Tirana (A), 1:1 Dinamo Tiflis (A), 0:0 Torpedo Kutaisi (A), 2:1 Saburtalo (H), 1:1 Torpedo Kutaisi (H)

Letzte 5 Spiele KF Tirana: 1:1 Dinamo Batumi (H), 2:1 Struga (A), 0:1 Egnatia (H), 2:1 Shijak (A), 2:2 Bylis Balish (H)

Letzte Spiele Dinamo Batumi vs KF Tirana: 1:1

Beide Vereine trafen in der Vorwoche erstmals aufeinander. Auch für Dinamo Batumi war es das erste Duell gegen eine Mannschaft aus Albanien. Tirana hat in seiner Vereinsgeschichte dagegen in der Champions League-Qualifikation (2003/04 und 2020/21) schon drei Spiele gegen Dinamo Tiflis bestritten. Die Bilanz steht hier bei zwei Heimsiegen (3:0, 2:0) und einer Auswärtspleite (0:3).

Unser Dinamo Batumi - KF Tirana Tipp: Beide Teams treffen

Eine Dreiwegewette fällt bei dieser Partie schwer. Mit der Qualität und dem Heimvorteil sind die Gastgeber sich etwas im Vorteil. Aber am Ende rechnen wir wie auch im Hinspiel mit einem engen Spiel auf Augenhöhe, bei dem beide Teams ins Schwarze treffen. Die Wette „Beide Teams treffen“ hätte in 8 der jüngsten 10 Partien von Batumi Erfolg gehabt. Bei 10 der vergangenen 12 Partien von Tirana fielen auch auf beiden Seiten Tore.