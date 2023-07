Dinamo Tiflis - FC Astana Tipp, Prognose & Quoten | 19.07.2023

Unser Dinamo Tiflis - FC Astana Tipp zum Champions League Quali Spiel am 19.07.2023 lautet: Nach dem Hinspiel ist beim Duell zwischen dem georgischen und dem kasachischen Meister noch alles offen. Auch im Rückspiel erwartet uns ein enges, umkämpftes Spiel.

Schon in der vergangenen Woche war das Hinspiel in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation zwischen Dinamo Tiflis und dem FC Astana eine enge Kiste. Nach einer frühen Führung der kasachischen Hausherren konnten die Georgier nach etwa einer Stunde zum Endstand von 1:1 ausgleichen. Am Mittwoch treffen die beiden Landesmeister nun in der Boris Paichadze Dinamo Arena zum Rückspiel aufeinander. Die Wettquoten schlagen sich zwar leicht auf die Seite der Hausherren, rechnen aber erneut mit einem Duell auf Augenhöhe. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.54 bei NEObet für die Wette „Unter 2.5 Tore“

Darum tippen wir bei Dinamo Tiflis vs FC Astana auf „Unter 2.5 Tore“:

In sechs der vergangenen neun Ligaspiele von Astana fielen weniger als 3 Treffer

Der kasachische Meister hat in den letzten 4 Europapokal-Spielen gerade mal 2 Tore geschossen

Dinamo Tiflis kam lediglich in 2 der jüngsten 12 internationalen Partien auf mehr als 1 Treffer

Dinamo Tiflis vs FC Astana Quoten Analyse:

Der kasachische Meister kann mit 13 Mio. zu 8 Mio. Euro den etwas wertvolleren Kader vorweisen. Zudem stand Astana bisher schon einmal in der CL- und viermal in der EL-Gruppenphase. Trotzdem ist für die besten Buchmacher bei der Dinamo Tiflis vs FC Astana Prognose ein Sieg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 2.39 etwas wahrscheinlicher. Für einen Erfolg der Gastgeber bekommen Sportwetten Tipper Quoten im Schnitt von 3.16. Der Sieger dieser Paarung trifft in der zweiten Runde auf Dinamo Zagreb.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dinamo Tiflis vs FC Astana Prognose: Kann Tiflis auf seine Heimbilanz bauen?

In Georgien ging Ende Juni die rund einmonatige Sommerpause mit dem Final-Four-Turnier um den nationalen Supercup zu Ende. Hier setzte sich der Meister Dinamo Tiflis gegen Dila Gori und Dinamo Batumi durch. Auch in der Vorsaison konnte der Hauptstadt-Klub den Rivalen aus der Schwarzmeer-Hafenstadt Batumi distanzieren und sich zum 19. Mal den Meistertitel sichern. Doch in der laufenden Saison der Erovnuli Liga hinkt der Titelverteidiger dem Rivalen hinterher.

Nach 19 Spieltagen steht Tiflis nur auf Rang 4 und hat schon acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Batumi. In dieser Saison haben die Männer von Coach Giorgi Tchiabrishvili mit 44 Toren die beste Offensive, haben mit 28 Gegentoren aber auch die schwächste Abwehr aus den Top 6 der Tabelle. Im Rückspiel gegen Astana hoffen die Blau-Weißen auf ihre Heimstärke. In der Vorsaison blieb man im eigenen Stadion in der Liga ohne Niederlage.

Der FC Astana ist mit 7 Meisterschaften aus den letzten 9 Spielzeiten aktuell der erfolgreichste Verein in Kasachstan. Zudem haben die „Sary-Kökter“ ihr Land schon einige Male in UEFA-Gruppenphasen vertreten. Seit der Saison 2019/20 schieden die Kasachen in den internationalen Wettbewerben aber immer recht früh aus. Letzte Saison wurde ein klares Aus in der Conference-League-Quali gegen den polnischen Vertreter Rakow (0:1, 0:5) Coach Srdjan Blagojevic zum Verhängnis.

Nachfolger Grigoriy Babayan konnte die Mannschaft dann aber zum Ligatitel führen. Aktuell ist der kasachische Meister mit nur einer Niederlage aus den letzten 17 Spielen eigentlich gut in Form. Diese Pleite war allerdings ein 0:2 Anfang Juli im Pokal-Halbfinale zu Gast bei Ordabassy. Auch in der Liga liegt der Titelverteidiger nach 16 Spieltagen der Saison 2023 einen Zähler hinter Tabellenführer Ordabassy zurück. Das Torverhältnis von 23:13 unterstreicht, dass die Spiele der „Astanalyqtar“ eher selten viele Treffer zu bieten haben.

Dinamo Tiflis - FC Astana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dinamo Tiflis: 1:1 FC Astana (A), 1:1 Dinamo Batumi (H), 1:1 Dila Gori (H), 3:0 Samtredia (H), 1:2 Saburtalo (A)

Letzte 5 Spiele FC Astana: 1:1 Dinamo Tiflis (H), 0:2 Ordabassy (A), 2:1 Kaspiy (A), 1:0 Ordabassy (H), 3:1 Kaspiy (H)

Letzte Spiele Dinamo Tiflis vs FC Astana: 1:1

Beide Vereine trafen in der Vorwoche erstmals aufeinander. Für Astana war es auch das erste Kräftemessen mit einem Verein aus Georgien. Dinamo Tiflis kassierte dagegen in der Saison 2014/15 in der CL-Quali zwei Niederlagen gegen den kasachischen Klub FK Aktobe. Zudem spielten die Blau-Weißen zwischen 1963 und 1988 mit dem FK Kairat aus dem heutigen Kasachstan in der gleichen Liga.

Unser Dinamo Tiflis - FC Astana Tipp: Unter 2.5 Tore

Beide Mannschaften befinden sich mitten in ihrer Saison. So dürften fehlende Matchpraxis oder ein unterscheidendes Fitnesslevel keine Rolle spielen. Die größere internationale Erfahrung spricht für die Gäste. Der Heimvorteil allerdings für die Georgier. Am Ende spricht alles wieder für ein enges, wenig torreiches Duell auf Augenhöhe.