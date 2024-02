Dinamo Zagreb – Betis Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser Dinamo Zagreb - Betis Sevilla Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 22.02.2024 lautet: Nach dem schwachen Auftritt im Hinspiel kriselt es bei den Andalusiern gewaltig. Ob das Ruder beim erneuten Aufeinandertreffen herumgerissen werden kann, bleibt in unserem Wett Tipp heute abzuwarten.

Am vergangenen Sonntag mühte sich der kroatische Rekordmeister Dinamo Zagreb zu Hause gegen NK Varazdin zu einem knappen 1:0-Erfolg. Dabei durften sich die Hausherren glücklich schätzen, dass die Gäste in der Schlussphase einen Elfmeter vergaben.

Darum tippen wir bei Dinamo Zagreb vs Betis Sevilla auf „DC X2 & Unter 3,5 Tore“:

Dinamo Zagreb vs Betis Sevilla Quoten Analyse:

Sofern der Einschätzung der Wettanbieter Glauben geschenkt wird, ist mit einem ausgeglichenen Kräftemessen zu rechnen. Einen direkten Favoriten gibt es nicht. Eine Tatsache, die sich in den Wettquoten am Drei-Wege-Markt widerspiegelt. Siegwetten bewegen sich zwischen 2,45 und 2,80 im Durchschnitt. Etwas niedriger sind oftmals die Gäste aus Spanien bewertet.

Ähnlich dem Hinspiel tendieren die Bookies zu einer defensiv geführten Paarung. In der Tipwin Sportwetten App ist für weniger als 2,5 Tore eine Quote von 1,70 zu finden.

Dinamo Zagreb vs. Betis Sevilla Prognose: Egalisieren die Andalusier die Hinspiel-Pleite?

Besonders groß war die Konkurrenz in der Gruppenphase der Conference League bei den Kroaten nicht gewesen. Dennoch reichte es am Ende hinter dem tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen „nur“ für den zweiten Tabellenplatz. Astana und KF Ballkani konnten auf die Ränge drei und vier verdrängt werden.

Dinamo Zagreb - Betis Sevilla Statistik & Bilanz:

Nachdem Betis Sevilla in den vergangenen beiden Spielzeiten den Einzug ins Achtelfinale der Europa League gefeiert hatte, war in dieser Saison bereits nach der Vorrunde Endstation. Immerhin sprang als Gruppendritter hinter den Rangers und Sparta Prag zumindest das Ticket für die Conference League heraus.

Vor allem auswärts gaben die Andalusier in der Europa League keine gute Figur ab und holten nur drei Punkte in drei Gruppenspielen (1S, 2N). Fairerweise muss aber erwähnt werden, dass die Konkurrenz in der Europa League um einiges härter ist als in der Conference League.