Dinamo Zagreb - Hajduk Split Tipp, Prognose & Quoten | 21.07.2023

Unser Dinamo Zagreb - Hajduk Split Tipp zum HNL Kroatien Spiel am 21.07.2023 lautet: Die beiden kroatischen Erzrivalen treffen gleich am ersten Spieltag der neuen Saison aufeinander. In einem engen Duell dürfte für die Gäste nicht mehr als ein Punkt drin sein.

Wie es der Spielplan so will, eröffnen Meister Dinamo Zagreb und Pokalsieger Hajduk Spilt am Freitagabend in der kroatischen Hauptstadt die neue Saison der HNL. Beide Erzrivalen standen sich schon an gleicher Stelle am vergangenen Samstag im Supercup-Finale gegenüber. Durch einen Treffer von Baturina kurz nach dem Seitenwechsel sicherte sich der Rekordmeister den ersten Titel der neuen Spielzeit. Gäste-Trainer Ivan Leko hatte kurz vor dem Seitenwechsel die Rote Karte gesehen. Laut den Wettquoten spricht am 1. Spieltag wieder einiges für einen Erfolg der „Plavi“. Wir spielen mit einer Quote von 1.60 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Dinamo Zagreb vs Hajduk Split auf „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“:

Seit 7 Aufeinandertreffen wartet Hajduk auf einen Sieg gegen Dinamo.

Zagreb gewann 5 der vergangenen 6 Heimspiele gegen Split (bei 1 Niederlage).

In den letzten 22 Ligaduellen der beiden Rivalen fielen nur 6-mal mehr als 3,5 Tore.

Dinamo Zagreb vs Hajduk Split Quoten Analyse:

Die „Plavi“ sind der Rekord- und Serienmeister in Kroatien. Zudem empfängt man den Erzrivalen im heimischen Maksimir. So sind die Gastgeber aus Sicht der besten Buchmacher, darunter auch einige Wettanbieter ohne Steuer, bei der Dinamo Zagreb vs Hajduk Split Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1.70 die Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 4.61 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dinamo Zagreb vs Hajduk Split Prognose: Kann Dinamo Hajduk wieder auf Distanz halten?

Dinamo gewann 17 der letzten 18 Meisterschaften in Kroatien. In der vergangenen Saison steckte der Verein allerdings in einer Krise. Negativer Höhepunkt war das Aus Anfang April im Pokal-Halbfinale gegen Sibenik, infolgedessen Coach Ante Cacic entlassen wurde. Doch Nachfolger Igor Biscan führte die „Plavi“ am Ende doch zur souveränen Meisterschaft, zehn Punkte vor dem ersten Verfolger. Der Rekordgewinner hatte mit einem Torverhältnis von 81:28 aus 36 Spielen wieder einmal die beste Offensive und Defensive gestellt.

Unter dem neuen Coach wirkt die Mannschaft wieder viel organisierter, was vor allem zur Stabilisierung der Abwehr bei getragen hat. In den letzten Jahren musste der Verein immer im Sommer seine besten Spieler abgeben. Das blieb dem GNK bisher noch erspart. Doch das Transferfenster ist ja noch eine Weile geöffnet. In vier Testspielen blieb die Mannschaft mit 2 Remis (gegen Koper und Sparta Prag) und zwei Siegen (Duo Selo und ZSKA) ohne Niederlage. Zudem holte man ja am vergangenen Wochenende den Supercup gegen Split.

Der letzte Meistertitel von Hajduk stammt aus dem Jahr 2005. Zuletzt musste sich Split zweimal in Folge mit dem Vizemeistertitel begnügen, konnte sich dafür aber mit zwei Pokalsiegen in Folge trösten. Dieses Jahr starten die „Bili“ einen neuen Anlauf. Marko Livaja, der in der HNL zweimal in Folge Torschützenkönig wurde, konnte gehalten werden. Zudem arbeiten die Verantwortlichen am Transfer von Ivan Perišić, der aktuell noch bei den Spurs unter Vertrag steht.

Coach Ivan Leko, der die Mannschaft am Silvestertag 2022 übernommen hatte, bekam im aktuellen Transferfenster einige Wünsche erfüllt und hat nun einen Kader, der vor allem in der Breite besser aufgestellt ist. In 5 Testspielen zeigte das Team mit zwei Siegen (MTK, Trabzonspor), zwei Remis (Radomija, Trnava) einer Pleite gegen Ljubljana noch eine wechselhafte Form. Die erneute Pleite gegen Zagreb im Supercup war aber ein erster Dämpfer für die Ambitionen des HNK.

Dinamo Zagreb - Hajduk Split Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dinamo Zagreb: 1:0 Hajduk Split (H), 1:1 Sparta Prag (H), 3:2 ZSKA (H), 2:2 Koper (H), 1:0 Dugo Selo (A)

Letzte 5 Spiele Hajduk Split: 0:1 Dinamo Zagreb (A), 2:0 Trabzonspor (A), 1:1 Radomlje (A), 3:1 MTK (A), 0:1 Olimpija Ljubljana (A)

Letzte 5 Spiele Dinamo Zagreb vs Hajduk Split: 1:0, 0:0, 4:0, 1:1, 4:1

In der Gesamtbilanz liegt der Rekordmeister nach 212 Duellen gegen dem Erzrivalen mit 90 Siegen zu 62 Niederlagen vorne. In der Hauptstadt gingen die Gastgeber in 58 von 107 Fällen als Sieger vom Platz, bei 20 Pleiten.

Der letzte Sieg von Hajduk gegen Dinamo war ein 1:0 daheim im April 2022. Die Bilanz von Split aus den folgenden 7 Duellen gegen Zagreb steht bei 2 Remis und 5 Niederlagen. Der letzte Dreier in der Hauptstadt glückte den „Bili“ im Dezember 2021 mit einem 2:0-Erfolg.

Unser Dinamo Zagreb - Hajduk Split Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore

In diesem Jahr will Split dem Serienmeister endlich den Ligatitel streitig machen. Ob der HNK Hajduk wirklich schon so weit ist, ist fraglich. Schon im Supercup am vergangenen Wochenende galten die alten Kräfteverhältnisse. Auch am 1. Spieltag der Liga sind die Hausherren zurecht die Favoriten. Ein Punkt ist den Gästen aus der Hafenstadt allerdings zuzutrauen. Dabei dürften wie so oft zwischen den beiden Rivalen nicht allzu viele Tore fallen.