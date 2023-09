Djere - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Djere - Djokovic Tipp zum US Open 2023 Spiel lautet: Die Tenniswelt hofft auch in Flushing Meadows auf das Traumfinale Djokovic gegen Alcaraz. Auf diesem Weg dürfte Landsmann Djere in Runde 3 für „Nole“ nicht zum Stolperstein werden.

Letztes Jahr durfte Novak Djokovic aufgrund einer fehlenden Corona-Impfung nicht an den US Open teilnehmen. In diesem Jahr muss der Serbe somit keine Punkte verteidigen. Somit reichte „Nole“ schon ein Sieg in Runde 1, um seinem Dauer-Rivalen Carlos Alcaraz ab 11. September wieder die Nummer 1 in der Weltrangliste abzunehmen.

Doch damit ist der „Djoker“ längst nicht zufrieden, der 23-fache Grand-Slam-Sieger will in New York zum zehnten Mal ins Finale. Auf diesem Weg trifft er in Runde 3 auf seinen Landsmann Laslo Djere (ATP Nr. 38).Wir spielen hier mit einer Quote von 1,65 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Djokovic mit Game HC -8,5″.

Darum tippen wir bei Djere vs Djokovic auf „Sieg Djokovic mit Game HC -8,5″:

Djokovic hat in den ersten beiden Runden nur 11 Games abgegeben.

Der „Djoker“ steht in diesem Jahr bei einer Bilanz von 41:5.

Djere kam bei einem Grand Slam noch nie über die dritte Runde hinaus.

Djere vs Djokovic Quoten Analyse:

Mit seinem Landsmann Laslo Djere trifft Novak Djokovic bei den US Open 2023 erstmals auf einen gesetzten Spieler. Auch die Nummer 32 der Setzliste spielt bisher ein tolles Turnier in Flushing Meadows und machte im direkten Duell gegen „Nole“ im vergangenen Jahr eine gute Figur.

Trotzdem bezahlen die Buchmacher, die regelmäßig auch Gratiswetten & Freebets parat haben, für einen Sieg des „Djoker“ bei der Djere vs Djokovic Prognose nur den kleinstmöglichen Quotenschnitt von 1,01. Auf der Gegenseite ist die Nummer 38 der Welt mit Siegquoten im Schnitt von 23,5 der haushohe Underdog.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Djere vs Djokovic Prognose: Kann Djere den „Djoker“ ärgern?

Laslo Djere spielt schon seit zehn Jahren als Profi auf der ATP-Tour. Sein bestes Ranking erreichte er im Juni 2019 mit Platz 27 nach dem Sieg beim ATP 500 in Rio de Janeiro. Seitdem kann sich der Serbe im Bereich der Top 40 halten. Auch in diesem Jahr setzte der 28-Jährige schon ein paar Ausrufezeichen. So stand er im Juli beim ATP 500 von Hamburg im Finale und verlor dort mit 5:7, 3:6 gegen Alexander Zverev. Auch beim darauffolgenden ATP 250 von Kitzbühel reichte es immerhin für die Runde der letzten Vier.

Bei den US Open legte die Nummer 38 der Welt mit einem 7:5, 6:4, 6:4 gegen Brandon Nakashima (ATP Nr. 68) los. Dann folgte ein lockeres 6:1, 6:2, 6:3 gegen Hugo Gaston (ATP Nr. 99). Damit steht Djere erst zum dritten Mal in seiner Karriere bei einem Grand Slam in der dritten Runde. Weiter ging es bei einem Major für den Serben noch nie. In diesem Kalenderjahr traf der Mann aus Senta schon sechs Mal auf Gegner aus den aktuellen Top 10 und konnte nur eines dieser Duelle für sich entscheiden.

Novak Djokovic hat mit dem Gewinn der French Open in diesem Jahr den Grand-Slam-Weltrekord auf 23 Titel ausgebaut. Der „Grand Slam“ selbst, also der Sieg bei allen vier Major-Turnieren in einem Kalenderjahr, ist nach der Final-Pleite gegen Alcaraz in Wimbledon nicht mehr möglich. Nun möchte der „Djoker“ aber nach 2015 und 2021 zum dritten Mal in seiner Karriere in alle vier Grand-Slam-Endspiele einer Saison einziehen. Hier befindet sich der Serbe auf einem guten Weg.

Zum Auftakt der US Open 2023 gab es ein 6:0, 6:2, 6:3 gegen den Franzosen Alexandre Muller (ATP Nr. 84). Hier ließ „Nole“ beim ersten Aufschlag nur fünf von 32 Punkten liegen. Dann folgte in Runde 2 ein 6:4, 6:1, 6:1 gegen Bernabe Zapata Miralles (ATP Nr. 76). Dabei ließ Djokovic seinem Gegner zwar sechs Breakchancen, kassierte alle aber wieder ein. Schon bei der Generalprobe für Flushing Meadows, beim Masters von Cincinnati, hatte der 36-Jährige mit einem Finalsieg gegen Alcaraz seine gute Form unter Beweis gestellt.

Djere - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djere: 3:0 Gaston, 3:0 Nakashima, 0:2 Baez, 2:0 Michelsen, 2:0 Diaz Acosta

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 Zapata Miralles, 3:0 Muller, 2:1 Alcaraz, 2:0 Zverev, 2:0 Fritz

Letzte Spiele Djere vs Djokovic: 1:2

Beide Spieler kennen sich recht gut, haben schon oft gemeinsam trainiert und 2015 zusammen Doppel gespielt. Zudem standen sie auch gemeinsam für ihr Land im Davis-Cup-Team. Einen direkten Vergleich gab es im vergangenen Jahr in Belgrad das erste Mal. Hier hatte Djokovic im Achtelfinale mit Djere viel Mühe.

Den ersten Satz verlor „Nole“ mit 2:6 und drehte die Partie mit zwei Tiebreak-Erfolgen in den Durchgängen zwei und drei. Dauert das Duell der beiden Serben dieses Mal länger als „27,5 Games“, gibt es dafür von Bet-at-home eine Quote von 1,65. Infos zur Bet-at-home PayPal Einzahlung findet ihr hier.

Unser Djere - Djokovic Tipp: Sieg Djokovic mit Game HC -8,5

Beide Spieler sind bisher ohne Satzverlust durch die US Open gerauscht. Djokovic hat dabei nur elf Games abgegeben. Djere ließ immerhin auch nur 19 Spiele liegen. Trotzdem ist die Ausgangslage klar. Alles andere als ein klarer Sieg von „Nole“ wäre eine große Überraschung. Die Nummer 38 der Welt kann seinen Landsmann sicher in dem einen oder anderen Satz ärgern, am Ende aber gibt es am Ausgang keine Zweifel.