Djokovic - Etcheverry Tipp, Prognose, Quoten | 19.01.2024

Unser Djokovic - Etcheverry Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel lautet: Natürlich ist der Djoker auch in Runde 3 in Melbourne der klare Favorit. Der Außenseiter darf im Wett Tipp heute aber auf mindestens einen Satz hoffen.

Für Novak Djokovic steht bei den Australian Open 2024 einiges auf dem Spiel. Einerseits will der Serbe den ersten Platz in der Weltrangliste vor Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev verteidigen. Zudem will Nole seine Siegesserie in Melbourne ausbauen. Bei seinen letzten vier Auftritten beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres holte sich der Djoker am Ende immer den Titel. In den ersten beiden Runden des laufenden Turniers hatte Djokovic bisher aber ungewohnte Schwierigkeiten.

In Runde 3 gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry trauen wir dem Außenseiter mit einer Quote von 2,25 bei Oddset auch einen Satz zu.

Darum tippen wir bei Djokovic vs Etcheverry auf „Etcheverry gewinnt 1 Satz“:

Etcheverry ist bei diesem Turnier noch ohne Satzverlust

Djokovic hat in den ersten beiden Runden jeweils einen Satz abgegeben

Der Djoker hat beim United Cup seine erste Saisonniederlage kassiert

Djokovic vs Etcheverry Quoten Analyse:

Die Ausgangslage ist klar: Die Nummer 1 der Weltrangliste trifft auf die Nummer 32. Dementsprechend fallen auch die Quoten bei der Djokovic vs Etcheverry Prognose aus. Für einen Sieg von Nole gibt es gerade Mal Quoten im Schnitt von 1,04.

Für einen Erfolg des Argentiniers werden dagegen hohe durchschnittliche Quoten von 11,3 bezahlt. Wenn ihr dem Außenseiter hier etwas zutraut, empfehlen wir euch Gratis Sportwetten der diversen Anbieter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Djokovic vs Etcheverry Prognose: Findet Nole ins Turnier?

Normalerweise macht Novak Djokovic in den frühen Phasen eines Majors mit seinen Gegnern kurzen Prozess. Doch in Melbourne musste der Serbe schon in Runde 1 gegen den kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic (ATP Nr. 178) beim 6:2, 6:7, 6:3, 6:4 über vier Sätze gehen. Einerseits konnte der Djoker seinen perfekten Rekord gegen Qualifikanten bei Grand Slams auf 25 Siege in 25 Spielen ausbauen, andererseits musste die Nummer 1 der Welt mit 4:01 Stunden das längste Erstrunden-Match seiner Karriere absolvieren.

Auch in Runde 2 gegen Lokalmatador Alexei Popyrin (ATP Nr. 43) fand der 36-Jährige nicht zu seinem A-Game und setzte sich am Mittwoch in der Rod Laver Arena erneut in vier Sätzen mit 6:3, 4:6, 7:6, 6:3 durch. Djokovic gewann zwar 82 Prozent der Punkte nach seinem ersten Aufschlag, leistete sich aber auch 32 Unforced Errors. Schon beim United Cup hatte Nole gegen De Minaur in zwei Sätzen verloren und so seine erste Saisonniederlage kassiert.

Tomas Martin Etcheverry feierte 2021 sein ATP-Debüt und holte sich in seinem ersten Jahr gleich drei Challenger-Titel. Im Vorjahr gewann der Argentinier bei den Australian Open dann sein erstes Match bei einem Grand Slam. Grundsätzlich spielte der Mann aus La Plata 2023 die beste Saison seiner Karriere. Er erreichte die zwei Tour-Level-Endspiele in Santiago und Houston. Den größten Erfolg gab es aber bei den French Open. Hier zog der 24-Jährige ins Viertelfinale ein.

Damit kletterte er auf Platz 30 der Weltrangliste. Das Jahr 2024 ging dafür ziemlich holprig los. Denn in Brisbane und Adelaide schied Etcheverry jeweils in der ersten Runde aus. Doch in Melbourne zeigte der Argentinier dann wieder sein anderes Gesicht. Zunächst besiegte er Andy Murray (ATP Nr. 44) souverän mit 6:4, 6:2, 6:2. Auch in Runde 2 gegen Gael Monfils (ATP Nr. 76) ließ Etcheverry beim 6:4, 6:4, 6:4 keinen einzigen Satz liegen.

Djokovic - Etcheverry Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:1 Popyrin, 3:1 Prizmic, 0:2 De Minaur, 2:1 Lehecka, 2:0 Zhang

Letzte 5 Spiele Etcheverry: 3:0 Monfils, 3:0 Murray, 1:2 Shevchenko, 1:2 Mahac, 0:2 Djokovic

Letzte Spiele Djokovic vs Etcheverry: 2:0, 2:0

Im vergangenen Jahr trafen beide Profis erstmals aufeinander. Beide Male setzte sich Djokovic in zwei Sätzen durch. Zunächst mit einem 7:6, 6:2 in der zweiten Runde von Rom auf Sand.

Dann in der zweiten Runde des Paris Masters mit 6:3, 6:2. Muss der Serbe gegen Etcheverry dieses Mal auch in mindestens ein Tie-Break, bekommt ihr bei Bet-at-home dafür eine Quote von 2,07. Davor solltet ihr euch den aktuellen Bet-at-home Bonus Code nicht entgehen lassen.

Unser Djokovic - Etcheverry Tipp: Etcheverry gewinnt 1 Satz

Djokovic hat nun 30 Matches in Serie bei den Australian Open gewonnen und steht so in Melbourne bei einer Gesamtbilanz von 91-8. Kaum jemand hat wohl Zweifel, dass in der dritten Runde der 31. Erfolg en suite hinzu kommt. Doch nach einer kurzen Offseason hat der Serbe seine Topform noch nicht gefunden. Vor dem Beginn des laufenden Turniers hatte der Djoker zudem leichte Probleme mit seinem Handgelenk. Da Etcheverry bisher ohne Satzverlust beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ist, trauen wir dem Argentinier auch gegen die Nummer 1 einen Satz zu.