Djokovic - Fokina Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Djokovic - Fokina Tipp zum French Open Spiel lautet: Djokovic hat sich bei den French Open bisher noch keine Blöße gegeben. Das dürfte auch in Runde 3 gegen den Spanier Davidovich Fokina so weitergehen.

Ein Ziel von Novak Djokovic ist es, Rekorde aufzustellen. In Paris könnte für den Serben eine weitere Bestmarke hinzukommen. Der Sieg bei den Australian Open 2023 war der 22. Grand-Slam-Titel für den „Djoker“. Damit liegt er zusammen mit Rafael Nadal an der Spitze der Bestenliste. Da Nadal die French Open verletzungsbedingt verpasst, könnte sich Djokovic mit einem weiteren Triumph in Roland Garros zum alleinigen Rekordhalter aufschwingen. Die ersten zwei Hürden auf dem Weg zum Titel hat die amtierende Nummer 3 der Welt schon souverän gemeistert. Am Freitag trifft der Serbe in Runde 3 auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Wir spielen hier mit einer Quote von 1,80 bei Betano die Wette „Sieg Djokovic ohne Satzverlust“.

Darum tippen wir bei Djokovic vs Fokina auf „Sieg Djokovic ohne Satzverlust“:

Djokovic geht als Nummer 3 der Welt in die French Open.

Der „Djoker“ hat bei den French Open noch keinen Satz abgegeben.

Fokina steht auf Platz 29 des ATP-Rankings.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Djokovic vs Fokina Quoten Analyse:

Die Ausgangslage bei der Djokovic vs Fokina Prognose aus Sicht der Top-Buchmacher ist klar.

Mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,12 ist der Djoker der haushohe Favorit. Ein Sieg des Spaniers wird dagegen mit Quoten im Schnitt von 6,07 bezahlt.

Djokovic vs Fokina Prognose: Bleibt der Djoker in Grand-Slam-Form?

Mit dem Sieg bei den Australian Open legte Novak Djokovic 2023 gut los. Mit diesem Erfolg holte sich der Serbe auch die Pole Position in der Weltrangliste zurück. Danach lief aber, vor allem auf Sand, nicht mehr viel zusammen. Ein Titel kam nicht mehr hinzu. In Monte Carlo schied er im Achtelfinale aus, in Rom im Viertelfinale. Hinzu kommen immer wieder Verletzungen. So musste „Nole“ vor drei Wochen Carlos Alcaraz wieder den ersten Platz im ATP-Ranking überlassen.

Die Jahresbilanz von 22-4 kann sich aber trotzdem sehen lassen. Mit seinem dritten Triumph in Paris würde sich Djokovic auch die Nummer 1 zurückholen. Der Serbe startete mit einem 6:3, 6:2, 7:6 gegen Aleksandar Kovacevic (ATP Nr. 114) in die French Open. Mit viel Konstanz von der Grundlinie, einem starken Returnspiel sowie 82 Prozent Winner-Schlägen nach dem ersten Aufschlag kamen keine Zweifel auf. In Runde 2 folgte ein 7:6, 6:0, 6:2 gegen Marton Fucsovics (ATP Nr. 83).

Der Spanier Alejandro Davidovich Fokina wird schon seit dem Jahr 2011 von Coach Jorge Aguirre betreut. Unter dem langjährigen Trainer geht es für den Mann aus Malaga konstant aufwärts. Im Jahr 2021 erreichte Fokina sein erstes Grand-Slam- und sein erstes Masters-Viertelfinale. 2022 folgte in Monte Carlo das erste Masters-Endspiel. So hatte Fokina im Vorjahr zum siebten Mal in Folge seine Weltranglistenposition zum Jahresende verbessert. Die beste Positionierung der Karriere war der 24. Rang im April 2023.

Für den 23-Jährigen ging es in Paris mit einem 3:1-Sieg in Runde 1 gegen Arthur Fils (ATP Nr. 63) los. Hier konnte Fokina vor allem mit seinem ersten Aufschlag überzeugen. Zusätzlich nutzte der Spanier neun von 14 Break-Punkten und 15 von 18 Chancen am Netz. Auch das 6:4, 6:3, 7:6 in Runde 2 gegen den Franzosen Luca van Assche (ATP Nr. 82) war durchaus ordentlich. In diesem Jahr steht Fokina bei einer Bilanz von 19:13, auf Sand bei 8:5.

Djokovic - Fokina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:0 Fucsovics, 3:0 Kovacevic, 1:2 Rune, 2:0 Norrie, 2:1 Dimitrov

Letzte 5 Spiele Fokina: 3:1 Fils, 3:0 Van Assche, 0:2 Rublev, 2:0 Pella, 1:2 Coric

Letzte Spiele Djokovic vs Fokina: 1:2, 2:0, 2:0

Die ersten beiden Duelle im Jahr 2021, in Rom und bei Olympia in Tokyo, gingen ohne Satzverlust an Djokovic. Im Vorjahr schaffte Fokina aber mit einem 6:3, 6:7 und 6:1 beim Masters in Monte Carlo den ersten Sieg gegen den Serben.

Unser Djokovic - Fokina Tipp: Sieg Djokovic ohne Satzverlust

Djokovic marschiert bisher ohne Satzverlust durch die French Open. In Runde 2 spielte der Serbe den Ball fast die ganze Partie über mit viel Kraft und Tiefe über beide Flügel. Wenn der „Djoker“ so spielt, nähert er sich seiner Bestform an. Aus diesem Grund dürfte es auch für Fokina, der bisher ein überraschend gutes Turnier spielt, nicht viel zu holen geben.