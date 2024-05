Djokovic - Herbert Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Djokovic - Herbert Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Am Weiterkommen des Weltranglistenersten gibt es wenig Zweifel. Doch womöglich fällt der Unterschied im Wett Tipp heute weniger deutlich aus als erwartet.

Novak Djokovic ist seit dem Ende der US Open 2023 die Nummer 1 der Weltrangliste und geht somit auch als topgesetzter Spieler in die French Open 2024. Doch die Saison läuft für den Serben bisher noch nicht nach Plan. Beim zweiten Grand Slam Turnier des Jahres steht für „Nole“ auch die Pole Position im ATP-Ranking auf dem Spiel. Denn als Titelverteidiger hat der 37-Jährige viele Punkte zu verlieren. In Runde 1 droht dem Djoker aber gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert noch nicht so viel Ungemach.

Der Wett Tipp heute: „Sieg Djokovic HC -8,5 Games“ mit einer Quote von 1,65 bei Betano.

Darum tippen wir bei Djokovic vs Herbert auf „Sieg Djokovic mit HC-8,5 Games“:

Djokovic wartet 2024 noch auf seinen ersten Titel

Der Serbe steht in dieser Saison bei 14-6

Herbert steht in der Weltrangliste nur auf Platz 142



Djokovic vs Herbert Quoten Analyse:

Für die Buchmacher ist die Ausgangslage bei der Djokovic vs Herbert Prognose mehr als klar. Das Höchste der Gefühle, was die Bookies ihren Kunden für einen Sieg des Serben zugestehen, ist eine Quote von 1,02.

Auf der Gegenseite wartet der über 20-fache Wetteinsatz auf euch für ein Weiterkommen des Franzosen. Fällt euch ein Tipp hier schwer, könnte eine Freebet eine willkommene Hilfe sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Djokovic vs Herbert Prognose: Findet Nole zu seiner Grand-Slam-Form?

Novak Djokovic ist nicht wirklich in der neuen Saison angekommen und wartet 2024 noch auf seinen ersten Titel. Bei den Australian Open scheiterte der Serbe im Halbfinale an Jannik Sinner. Auch beim Masters in Monte Carlo und beim ATP 250 in Genf war für Nole schon in der Runde der letzten Vier Endstation. Bei den Masters in Indian Wells und in Rom war das Turnier für den Djoker sogar schon in der Runde der letzten 32 zu Ende. So steht die Nummer 1 der Welt in diesem Jahr bei einer mäßigen Bilanz von 14-6.

Auf Sand gab es in neun Partien auch schon drei Niederlagen. Dabei muss Djokovic bei den French Open 2024 im Duell mit Jannik Sinner als Titelverteidiger mindestens das Halbfinale erreichen, damit er überhaupt eine Chance hat, Platz 1 in der Weltrangliste zu behaupten. 2021 und 2023 hatte der Serbe den Titel in Roland Garros gewonnen. Nun will der Serbe seinen insgesamt vierten Triumph in Paris. Doch bisher spielt er nach eigenen Aussagen nicht auf seinem konstanten, guten Level.

Pierre-Hugues Herbert ist seit 2010 Tennisprofi und hat vor allem im Doppel zusammen mit seinem Landsmann Nicolas Mahut große Erfolge gefeiert. Hier kann der Franzose schon fünf Grand-Slam-Titel vorweisen. Im Einzel erreichte der Elsässer im Jahr 2019 mit Rang 36 seine beste Platzierung. Viermal stand Herbert, der aktuell als Nummer 142 der Welt geführt wird, in einem ATP-Finale. Bei einem Grand-Slam-Turnier kam der 33-Jährige bisher aber noch nie über die dritte Runde hinaus.

2024 steht der Franzose bei einer Bilanz von 18-13 und konnte beispielsweise das Challenger Turnier in Quimper für sich entscheiden. Auf dem ATP-Level lief es aber nicht so berauschend. So konnte Herbert nur eines der letzten acht Spiele für sich entscheiden. Damit steht er in diesem Jahr auf Sand bei fünf Siegen und sieben Niederlagen. Nach zwei Jahren hat es der Mann aus dem Elsass wieder ins Hauptfeld der French Open geschafft, allerdings nur mit einer Wild Card.

Djokovic - Herbert Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djokovic: 1:2 Machac, 2:0 Griekspoor, 2:0 Hanfmann, 0:2 Tabilo, 2:0 Moutet

Letzte 5 Spiele Herbert: 1:2 Barranco Cosano, 0:2 Daniel, 0:2 Jacquet, 2:0 Luz, 0:2 Kuzmanov

Letzte Spiele Djokovic vs Herbert: 2:0



Beide Spieler standen sich bisher nur einmal gegenüber. In der zweiten Runde des Masters in Paris 2013 setzte sich Djokovic in zwei Sätzen durch. Allerdings musste im ersten Satz der Tie-Break entscheiden.

Geht es dieses Mal auch mindestens einmal in den Tie-Break, bekommt ihr dafür bei Bet365 eine Quote von 3,00. Alle Infos über den Bonus, das Wettangebot, die Quoten, die Stärken und die Schwächen des Anbieters verrät euch unser ausführlicher Bet365 Test.

Unser Djokovic - Herbert Tipp: Sieg Djokovic mit HC -8,5 Games

Der schwache Start ins neue Jahr hat schon Spuren bei Djokovic hinterlassen. Sicherlich ist der Serbe in Runde 1 gegen den Franzosen immer noch zurecht der klare Favorit und wird gegen den ebenfalls formschwachen Gegner auch weiterkommen, doch womöglich wird Nole mehr Mühe in der Partie haben, als viele Experten und Buchmacher erwarten. Gut möglich, dass sich der Außenseiter einen Satz sichert oder mindestens ein Durchgang im Tie-Break entschieden wird.