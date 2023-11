Djokovic - Hurkacz Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2023

Unser Djokovic - Hurkacz Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 16.11.2023 lautet: Nach der Niederlage gegen Sinner ist Djokovic auf Wiedergutmachung aus. Diese dürfte in unserem Wett Tipp heute gegen Ersatzspieler Hurkacz auch glücken.

Am 2. Spieltag der „Grünen Gruppe“ bei den ATP Finals 2023 ging die laufende Siegesserie von Novak Djokovic zu Ende. Die Nummer 1 der Weltrangliste musste sich am Dienstag mit 5:7, 7:6 und 6:7 dem Lokalmatador Jannik Sinner geschlagen geben. Davor hatte der Serbe 19 Matches am Stück für sich entschieden. Um bei der „Tennis-Weltmeisterschaft“ weiter im Rennen zu bleiben, muss „Nole“ nun sein letztes Gruppenspiel gewinnen.

Da Stefanos Tsitsipas das Turnier verletzungsbedingt beenden musste, trifft der „Djoker“ am Donnerstag auf Ersatzmann Hubert Hurkacz. Wir spielen mit einer Quote von 1,50 bei Betano die Wette „Djokovic gewinnt in 2 Sätzen“.

Darum tippen wir bei Djokovic vs Hurkacz auf „Djokovic gewinnt in 2 Sätzen“:

Djokovic hat alle 6 Duelle gegen Hurkacz gewonnen

Der Serbe hat nur 3 Sätze gegen den Polen abgeben

Hurkacz konnte bei den ATP Finals bisher nur einen Satz gewinnen

Djokovic vs Hurkacz Quoten Analyse:

Als Nummer 1 der Welt ist Djokovic trotz der Niederlage gegen Sinner immer noch der Top-Favorit bei den ATP Finals 2023. Das schlägt sich bei der Djokovic vs Hurkacz Prognose in den Wettquoten nieder.

Ein Erfolg des Serben wird von den Buchmachern, die auch immer einen Sportwetten Neukundenbonus im Angebot haben, mit durchschnittlichen Quoten von 1,16 bezahlt. Für einen Sieg des Polen gibt es Quoten im Schnitt von 5,34.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Djokovic vs Hurkacz Prognose: Legt der Djoker nun eine Schippe drauf?

In drei Matches gegen Jannik Sinner hatte Novak Djokovic noch nie verloren. Am Dienstag war es aber soweit. Der Serbe gestand nach der 3-Satz-Niederlage ein, dass er in den entscheidenden Momenten nicht aggressiv und entschlossen genug gewesen sei. Damit kassierte die Nummer 1 der Weltrangliste die erste Niederlage seit dem Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaraz. Die anderen drei Major-Turniere 2023, die Australian Open, die French Open und die US Open, konnte „Nole“ aber für sich entscheiden.

Insgesamt steht der „Djoker“ in dieser Saison bei einer Bilanz von 53:6 und holte sich sechs Titel. Doch schon im ersten ATP-Finals-Match gegen Holger Rune hatte sich der Serbe schwer getan, am Ende aber doch noch in drei Sätzen gewonnen. Mit diesem Sieg stellte Djokovic auch sicher, dass er das Tennisjahr 2023 als Nummer 1 der Weltrangliste beenden wird. Das glückte dem 36-Jährigen in den vergangenen 13 Spielzeiten nun schon zum achten Mal.

Stefanos Tsitsipas hatte sein Auftaktmatch gegen Jannik Sinner in zwei Sätzen verloren. Im zweiten Gruppenspiel musste der Grieche dann sogar schon nach drei Aufschlagspielen verletzt aufgeben. Im letzten Match der Grünen Gruppe schlägt nun die Stunde von Ersatzmann Hubert Hurkacz. Der Pole gehörte in den letzten Jahren zu den Stammgästen in den Top 10 der Weltrangliste. In diesem Jahr sicherte sich Hurkacz den Titel beim ATP 250er in Marseille und gewann in Shanghai das zweite Masters seiner Karriere.

Im Oktober verlor der Mann aus Breslau das Endspiel des 500er Turniers in Basel gegen Felix Auger-Aliassime. Damit ging der Pole erst zum zweiten Mal in seinem neunten Tour-Level-Finale als Verlierer vom Feld. Bei den ATP Finals war der 26-Jährige 2021 das erste Mal am Start und blieb allerdings in allen drei Gruppenspielen ohne Sieg. Hurkacz steht im Kalenderjahr 2023 bei einer Bilanz von 47 Erfolgen und 23 Niederlagen. Die Statistik auf Hardcourt lautet 22:11.

Djokovic - Hurkacz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djokovic: 1:2 Sinner, 2:1 Rune, 2:0 Dimitrov, 2:1 Rublev, 2:1 Rune

Letzte 5 Spiele Hurkacz: 1:2 Dimitrov, 2:0 Cerundolo, 2:0 Bautista-Agut, 2:1 Korda, 0:2 Auger-Aliassime

Letzte 5 Spiele Djokovic vs Hurkacz: 3:1, 2:0, 2:0, 2:1, 3:1

Diese Paarung gab es schon sechs Mal. Alle sechs Duelle gingen an Novak Djokovic. In drei der Vergleiche blieb der Serbe ohne Satzverlust. In der laufenden Saison standen sich beide Kontrahenten schon zweimal gegenüber. Im Viertelfinale von Dubai verlor Hurkacz mit 3:6, 5:7, im Achtelfinale von Wimbledon setzte sich „Nole“ mit 7:6, 7:6, 5:7 und 6:4 durch. Nur vier von 18 Sätzen zwischen den beiden Spielern wurden im Tie-Break entschieden.

In den sechs Sätzen bei den ATP Finals 2023 musste der „Djoker“ aber schon viermal in den Tie-Break. Kommt am Donnerstag ein weiterer dazu, gibt es dafür bei Bet-at-home eine Quote von 1,98. Ein erster Tipp bei diesem Bookie wird durch den Bet-at-home Sportwetten Bonus erleichtert.

Unser Djokovic - Hurkacz Tipp: Djokovic gewinnt in 2 Sätzen

Nach zwei Matches bei den ATP Finals 2023 steht der große Favorit Novak Djokovic lediglich bei drei gewonnenen Sätzen und drei verlorenen Sätzen. Diese Bilanz will und muss der Serbe dringend aufpolieren. Denn der Titel ist das große Ziel. Da kommt ihm ein Duell mit Ersatzmann Hurkacz, gegen den er eine makellose Bilanz hat, sicher recht. Wenn es drauf ankommt, ist „Nole“ zur Stelle. Das dürfte auch am Donnerstag nicht anders sein. Da der Pole nun auch noch ins kalte Wasser geworfen wird, während der „Djoker“ schon viel Spielpraxis in der Pala Alpitour gesammelt hat, rechnen wir mit einem glatten Sieg des Favoriten.