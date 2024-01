Djokovic - Popyrin Tipp, Prognose, Quote| Australian Open

Unser Novak Djokovic - Alexei Popyrin Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel am 17.01.2024 lautet: Lokalmatador Popyrin ist bei den Australian Open bekannt dafür, Favoriten zu fordern. Im Wett Tipp heute erwarten wir das auch gegen Novak Djokovic.

Djokovic setzte trotz großer Mühe seine Siegesserie bei den Australian Open fort und hält bei 29 Erfolgen am Stück. Bei seiinen vergangenen vier Auftritten beim Happy Slam (2019, 2020, 2021, 2023) holte der Serbe jeweils den Titel. Nach dem aufreibenden Match gegen den 18-jährigen Dino Prizmic (3:1) steht nun das Duell mit Lokalmatador Alexei Popyrin an. Der Australier gewann sein erstes Match 3:0 und präsentierte sich mit 56 Winnern in guter Verfassung. Vergangenes Jahr gelang Popyrin ein 3:2-Sieg über Top-10-Spieler Taylor Fritz.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Popyrin gewinnt mindestens einen Satz“ mit einer Quote von 2,90 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Novak Djokovic vs Alexei Popyrin auf „Popyrin gewinnt mindestens einen Satz“:

Popyrin gewann in 11 seiner 13 Matches bei den Australian Open mindestens einen Satz.

Popyrin gewann seinen Auftakt souverän 3:0, während Djokovic einen Satz abgab.

Popyrin warf im letzten Jahr bereits einen Top-10-Spieler aus dem Turnier (3:2 vs. Taylor Fritz).

Novak Djokovic vs Alexei Popyrin Quoten Analyse:

Djokovic startet mal wieder als Weltranglisten-Erster in die Australian Open. Nach vier Titeln in Serie strebt der Serbe seinen elften Erfolg beim Happy Slam an. Siegquoten bis maximal 1,03 lassen bei einer normalen Wette nahezu keinen Gewinn zu.

Sein Konkurrent hingegen zieht mit Siegquoten von 13,00 bis 19,00 deutlich höhere Quoten an Land. Mit einer verfügbaren Freiwette empfehlen wir, die Handicap-Wetten auf Alexei Popyrin fortwährend im Blick zu haben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Novak Djokovic vs Alexei Popyrin Prognose: Ein besonderes Turnier für Popyrin

Im Jahr 2017 wagte Alexei Popyrin den Schritt in den Profisport. Sein erster Auftritt bei einem Grand Slam war natürlich in seinem Heimatland bei den Australian Open (2018). Dieses Turnier ist für den 24-Jährigen etwas ganz Besonderes und setzt regelmäßig zusätzliche Energiereserven frei.

Der Lokalmatador lässt sich bei seinen Auftritten beim Happy Slam kaum abschütteln und ist fast immer in der Lage, einen Satz zu gewinnen. Elf seiner 13 Auftritte beim ersten Grand Slam des Jahres beendete er zumindest mit einem Satzgewinn.

Bereits des Öfteren überraschte Alexei Popyrin das Publikum und zwang sogar Favoriten in die Knie. Dabei spielte die Länge der Matches keine Rolle. Obwohl der 24-Jährige vergangenes Jahr bereits in der 1. Runde über fünf Sätze ging, hatte er in Runde 2 gegen Top-10-Spieler Taylor Fritz die nötigen Reserven, um sich auch dort mit 3:2 durchzusetzen.

Sein erstes Match dieser Ausgabe der Australian Open absolvierte der Australier äußerst souverän. Ohne Satzverlust bezwang Alexei Popyrin seinen Landsmann Marc Polmans mit 3:0, schlug 56 Winner und 18 Asse.

Novak Djokovic - Alexei Popyrin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Novak Djokovic: 3:1 D. Prizmic, 0:2 A. de Minaur, 2:1 J. Lehecka, 2:0 Z. Zhang, 1:2 C. Alcaraz.

Letzte 5 Spiele Alexei Popyrin: 3:0 M. Polmans, 1:2 R. Safiullin, 2:1 C. O‘Connell, 1:2 M. Arnaldi, 2:0 O. Virtanen.

Letzte Spiele Novak Djokovic vs. Alexei Popyrin: 2:0.

Im Gegensatz zu Alexei Popyrin gab Novak Djokovic in seinem Erstrunden-Match gegen den 18-jährigen Qualifikanten Dino Prizmic einen Satz ab (3:1). Insbesondere die untypischen Fehler des Serben (49 Unforced Errors) blieben dem aufmerksamen Beobachter im Gedächtnis.

Vergleichen wir weitere Statistiken aus der ersten Runde, fällt der Unterschied in den geschlagenen Winnern auf. Djokovic gelangen 40, Popyrin bekanntlich 56. Der Djoker wird sich deutlich kräftiger strecken müssen als im bisher einzigen Vergleich der beiden Kontrahenten (2:0).

Dennoch ist der zehnfache Australian-Open-Sieger natürlich der klare Favorit auf den Einzug in die nächste Runde. Djokovic geht als amtierende Nummer 1 der Welt ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres und verlor letztes Jahr nur sieben Spiele bei 56 Siegen.

Muss der serbische Rekordchampion auch gegen Alexei Popyrin „Über 3,5 Sätze“ absolvieren, führt das bei NEObet zu einer fantastischen Quote von 2,80. Mit dieser NEObet Gratiswette könnt ihr diesen Tipp völlig risikofrei abgeben.

Unser Novak Djokovic - Alexei Popyrin Tipp: Popyrin gewinnt mindestens einen Satz

Popyrin wird es dem Djoker nicht einfach machen. Der Australier zeigte in seinem Erstrunden-Match eine starke Leistung und gab in zwei von drei Sätzen maximal drei Spiele ab. Die serbische Nummer 1 der Welt sollte sich durchsetzen, doch nicht ohne erneut einen Satz abgeben zu müssen.