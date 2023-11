Djokovic - Rune Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2023

Unser Djokovic - Rune Sportwetten Tipp zum ATP Finals 2023 Turin Spiel am 12.11.2023 lautet: In Paris-Bercy fuhr Novak Djokovic seinen 40. Masters-Titel ein und bereitete sich damit optimal auf die ATP Finals vor. Vor seinem Duell mit Holger Rune wird der Serbe als klarer Favorit gehandelt. In unserem Wett Tipp heute gehen wir näher darauf ein.

Nur ein Sieg fehlt dem aktuell Führenden der ATP-Weltrangliste, um diesen Titel auch am Ende des Jahres zu halten. Nach drei Grand-Slam-Titeln sowie zwei gewonnenen Masters (Cincinnati und Paris-Bercy) hat der 36-Jährige bereits jetzt ein famoses Jahr hingelegt.

Holger Rune hat sich in diesem Jahr für einen Trainerwechsel entschieden und mittlerweile Boris Becker an seiner Seite. Schon ohne die deutsche Tennis-Legende bezwang der Däne Djokovic beim ATP-Masters in Rom (Viertelfinale, 2:1). Unser Wett Tipp heute lautet: „Rune gewinnt einen Satz“ mit einer Quote von 2,02 bei Betano.

Darum tippen wir bei Djokovic vs Rune auf „Rune gewinnt einen Satz“:

Rune hat mit Becker an seiner Seite das Halbfinale in Basel und das Viertelfinale in Paris-Bercy erreicht.

Rune schlug Djokovic im Viertelfinale des ATP-Masters in Rom (2:1).

In vier direkten Duellen gewann Rune stets mindestens einen Satz.



Djokovic vs Rune Quoten Analyse:

Als amtierender Titelverteidiger sind Siegquoten bis 1,23 für Novak Djokovic keine Besonderheit. Der Serbe hat ein fantastisches Jahr hinter sich und gilt auch in Turin als Favorit auf den Titel.

Sein dänischer Konkurrent hat sich aus seinem Tief nach dem Grand Slam in Wimbledon wieder stabilisiert. Dennoch sind Wettquoten zwischen 4,25 und 4,80 für einen Überraschungs-Erfolg von Rune vertretbar. Wir halten eine Gratiswette ohne Einzahlung für eine sinnvolle Option in diesem Vergleich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Djokovic vs Rune Prognose: Mit Boris Becker zurück zu gewohnter Stärke

Die wechselhaften Leistungen von Holger Rune sind bekannt. Zu Beginn der Saison befand sich der Däne auf dem Weg in die Elite, gewann in München und arbeitete sich in Wimbledon bis unter die letzten acht Spieler vor. Danach verschwand er, wie er selbst zu Protokoll gab, im Nirgendwo und verlor sieben von acht Matches.

Infolge dieser Talfahrt wechselte der 20-Jährige seinen Trainer und lief fortan mit Boris Becker an seiner Seite auf. Eine Veränderung war unmittelbar zu erkennen: In Paris brachte die aktuelle Nummer 10 der ATP-Weltrangliste Novak Djokovic an den Rande einer Niederlage und zwang den Serben über drei Sätze.

Mit der Hilfe von kleinen Veränderungen, die Becker in seinem Spiel vornahm, darf Rune erstmals in seiner Karriere an den ATP-Finals teilnehmen. Der direkte Vergleich mit seinem ersten Kontrahenten Djokovic ist ausgeglichen (2:2). Selbst die Bilanz der Indoor-Duelle auf Hartplätzen ist ausgeglichen (1:1). Beide Duelle gingen über drei Sätze.

Der Rückblick auf das letzte Duell in Paris-Bercy offenbart recht ausgeglichene Statistiken. Das Service Rating fiel nur knapp zugunsten von Djokovic (299:291) aus, während das Return-Rating mit einem Gleichstand endete (158:158).

Djokovic - Rune Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Djokovic: 2:0 G. Dimitrov, 2:0 A. Rublev, 2:1 H. Rune, 2:1 T. Griekspoor, 2:0 T.M. Etcheverry.

Letzte 5 Spiele Rune: 1:2 N. Djokovic, 2:0 D. Altmaier, 2:0 D. Thiem, 0:2 F. Auger-Aliassime, 2:1 T.M. Etcheverry.

Letzte Spiele Djokovic vs. Rune: 2:1, 1:2, 1:2, 3:1.



Die verbesserte Form von Rune offenbart dem Dänen zwar eine Chance, mehr aber nicht. Djokovic geht als Titelverteidiger in den Bewerb und könnte mit seinem siebten Erfolg zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Aktuell liegt der Serbe gleichauf mit Roger Federer (6).

Zudem repräsentiert die Chance, zum achten Mal das Jahr als Nummer 1 der Welt zu beenden, seine herausragenden Leistungen dieser Saison. Ebenfalls einmalig: Der Djoker kann die Marke von insgesamt 400 Wochen an der Spitze der ATP-Weltrangliste knacken.

Seit Wimbledon hat der Rekordchampion eine makellose Bilanz von 18:0-Siegen auf dem Kerbholz. Über das gesamte Jahr 2023 liegt seine Bilanz bei 51-5 erfolgreichen Matches.

Wir halten einen Sieg des Favoriten, indem er einen Satz an seinen Herausforderer abgibt, für realistisch. Somit haben wir bei Betano sowie in der Betano Sportwetten App ein Auge auf die Quote von 3,65 für einen „2:1-Sieg Djokovic“ geworfen.

Unser Djokovic - Rune Tipp: Rune gewinnt einen Satz

An der Favoritenrolle haben wir nichts auszusetzen, doch wir trauen Rune mit seiner ansteigenden Formkurve durchaus einen Satzgewinn zu. Der Däne hat den Weltranglisten-Ersten bereits in Paris-Bercy über drei Sätze gezwungen.