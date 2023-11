Djokovic - Sinner Tipp, Prognose & Quoten | 14.11.2023

Unser Novak Djokovic - Jannik Sinner Sportwetten Tipp zum ATP Finals 2023 Spiel am 14.11.2023 lautet: Der Djoker musste für seinen Sieg gegen Holger Rune mehr als drei Stunden schuften. Sinner fuhr nach weniger als 1,5 Stunden ein 2:0 gegen Tsitsipas ein. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir das nächste schwere Spiel für Novak Djokovic.

Es brauchte mehr als drei Stunden Arbeit (3:04 h), ehe sich Djokovic seinen Emotionen hingeben durfte. Durch den 2:1-Sieg gegen Holger Rune beendet der Serbe das Jahr zum achten Mal in seiner Karriere als Nummer 1 der Welt. Alles weitere, so der 36-Jährige, sei ein Bonus. Eine gesunde Sichtweise, denn Lokalmatador Sinner geht nach seinem 2:0 über Tsitsipas gestärkt ins Duell mit dem Serben. Die Nummer 4 der Welt ist in guter Verfassung.